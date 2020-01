In Flüelen lebt die 60-jährige Tradition weiter 30 Formationen haben am vergangenen Samstag anlässlich der «Chäppeli-Chilbi» in Flüelen für einen guten Zweck musiziert. Georg Epp 14.01.2020, 05.00 Uhr

Der 90-jährige Jonny Gisler (links) war ältester Musikant an der Chäppeli-Chilbi, im Bild mit Alois Ziegler am Bass und Otto Bissig. Der 90-jährige Jonny Gisler (links) war ältester Musikant an der Chäppeli-Chilbi, im Bild mit Alois Ziegler am Bass und Otto Bissig. Die Stammformation Echo vom Gitschli zusammen mit Hans Bär; von links: Michi Infanger am Bass, Klaus Infanger, Hans Bär und Christian Müller. Sie eröffneten die Chäppeli-Chilbi in der Seerose; von links: Jonas Ziegler, Robi Arnold, Michi Epp, Michi Infanger, Klaus Infanger, Danilo Epp und Koni Gisler. Erwin Gasser (links) und Hans Planzer sind seit vielen Jahren immer wieder dabei, im Bild mit Alois Ziegler am Bass. Die Flüeler Sängerknaben verschönerten den Gedenkgottesdienst in der Kapelle musikalisch.