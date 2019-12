In Schattdorf brennen Kerzen für benachteiligte Menschen Caritas machte mit der Aktion «Eine Million Sterne» auf die Solidarität mit von Armut betroffenen Menschen aufmerksam. 16.12.2019, 05.00 Uhr

Auch in Schattdorf wurden Kerzen gezündet. Bild: Urs Hanhart (15. Dezember 2019)

(eca/urh) Tausende Kerzen erhellten am Samstagabend, 14. Dezember, die Schweiz. Um auf Menschen unter uns aufmerksam zu machen, die von Armut betroffen sind, rief die Hilfsorganisation Caritas die Aktion «Eine Million Sterne» ins Leben. So wurden in der ganzen Schweiz Solidaritätsaktionen durchgeführt – auch im Kanton Uri.

«In der Schweiz sind mehr als 1,2 Mil­lionen Menschen armuts­betroffen oder -gefährdet», schreibt die Caritas in einer Medienmitteilung. Viele Menschen würden sich im Alltag solidarisch zeigen mit benachtei­ligten Menschen. Dieser hierzulande stets gros­sen Solidarität verhilft Caritas mit der Aktion «Eine Million Sterne» jedes Jahr aufs Neue zu einem eindrücklichen Auftritt.

Stürmisches Wetter liess nicht alle Kerzen brennen

In Zusammenarbeit mit Pfarreien, Schul­klassen, Freiwilligen und vielen Besucherinnen und Besuchern des ganzen Landes hat die Organisation am Samstag an rund 80 Or­ten in der Schweiz individuelle Ak­tionen im Zeichen der Solidarität durchgeführt. Auch ihn Flüelen, Bürglen und Schattdorf waren Aktionen geplant. Jede erinnerte auf ihre Art und Weise daran, dass es auch in der reichen Schweiz Armut gibt. Die Anlässe waren öffentlich, kostenlos und boten jeweils ein ansprechendes Rahmenprogramm.

Aufgrund des schlechten Wetters haben zwar nicht alle Kerzen wie geplant gebrannt. So musste auch der Anlass in Schattdorf wetterbedingt vom Kirchplatz ins Innere der Pfarrkirche verlegt werden. Dort erinnerten aber zahlreiche Kerzen trotzdem daran, dass unter uns viele Menschen arm, einsam und ausgeschlossen leben.