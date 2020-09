In Schattdorf wird das Kraftwerk Schächen eingeweiht – Das «Vorzeigewerk» hat alle Hürden gemeistert Das Kraftwerk Schächen ist mit einiger Verspätung eingeweiht worden. Die Realisierung war mit Herausforderungen verbunden. Urs Hanhart 20.09.2020, 13.20 Uhr

Von rechts: Werner Jauch (EWA), Rolf Infanger (Korporation Uri) und Regierungsrat Roger Nager. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 19.9.2020)

Grosser Moment in der Industriezone Ruag Süd: Im dortigen Zentralengebäude des Kraftwerks Schächen drückte Rolf Infanger, Präsident der Korporation Uri, im Beisein von rund 40 geladenen Gästen am Samstag auf einen Touch-Screen-Knopf und setzte damit die zuvor für einige Minuten ausgeschalteten Turbinen wieder in Gang. Assistiert wurde er dabei von Regierungsrat Roger Nager, seines Zeichens Urner Energiedirektor, und Werner Jauch, Vorsitzender der Geschäftsleitung des Elektrizitätswerks Altdorf (EWA). Mit diesem symbolischen Akt untermauerte dieses illustre Trio die Partnerschaft, die diesem Projekt zugrunde liegt. An der Kraftwerk Schächen AG sind das EWA mit 51, der Kanton Uri mit 34 und die Korporation Uri mit 15 Prozent beteiligt. Die Mehrheitsaktionärin EWA ist für die Betriebs- und Geschäftsführung des Kraftwerks Schächen verantwortlich.

Ein zweiter Höhepunkt im Rahmen der Einweihungsfeier, die wegen der Coronapandemie um einige Monate verschoben werden musste, war die Segnung der Zentrale durch den Bürgler Pfarrer Wendelin Bucheli.

Lockdown sorgte für Zusatzaufwand

«Jetzt schreiben wir ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte der Urner Wasserkraft», sagte Werner Jauch, Verwaltungsratspräsident der Kraftwerk Schächen AG. «Allerdings ist uns dieser jüngste Erfolg nicht gerade in den Schoss gefallen. Das Kraftwerk Schächen hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Es stand sogar mehrfach vor dem Aus.» Insgesamt brauchte man acht Jahre für die Planung und etwas mehr als ein Jahr für die Realisierung. «Es ist einfacher, ein solches Kraftwerk in einem Seitental zu verwirklichen als hier im dicht verwebten Wohn- und Siedlungsraum mit viel Industrie. Das war eine grosse Herausforderung, alles unter einen Hut zu bringen», so Jauch, der allen Betroffenen, insbesondere auch den Anwohnern, für die gute Zusammenarbeit dankte.

Wie so vieles blieb auch der Kraftwerksbau nicht von der Coronakrise verschont. Dazu verriet Jauch: «Wir waren gerade mit der Inbetriebnahme der letzten grossen Maschinengruppe beschäftigt, als der Lockdown verhängt wurde. Das hat uns einen Zusatzaufwand beschert. So durften zum Beispiel die Turbinenlieferanten aus dem Südtirol nicht mehr einreisen. Sie brauchten eine Bewilligung und mussten viele Unannehmlichkeiten auf sich nehmen, um in die Schweiz zu gelangen.» Man habe es aber trotzdem geschafft, die letzte Maschinengruppe Ende März in Betrieb zu nehmen und sei dadurch bereit gewesen für die Schneeschmelze.

«Nur wenn wir auch zukünftig sorgfältig mit unseren Ressourcen umgehen, wird sich unser Kanton weiterentwickeln»

Zum Schluss wies der Sprechende daraufhin, dass der Kraftwerksbau viel Wertschöpfung für den Kanton Uri generiert habe. 45 Urner Unternehmen waren an der Realisierung beteiligt. Rund 16 Millionen Franken gingen in Form von Aufträgen an einheimische Firmen, was über 75 Prozent entspricht. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf 21,4 Millionen Franken. Die Wasserzinsen aus dem Kraftwerk werden sich künftig auf 240'000 Franken pro Jahr belaufen.

Baudirektor Roger Nager nahm Bezug auf das Neuland-Areal, wo sich das Zentralengebäude befindet. «Es ist exemplarisch für die Öffnung, die in den letzten Jahren im Kanton Uri stattgefunden hat. Zudem versinnbildlicht es den Wandel von abgeschotteten Militärbetrieben zu einem multifunktionalen Industriepark.» Das Kraftwerk Schächen befinde sich so gesehen genau am richtigen Ort. «Nur wenn wir auch zukünftig sorgfältig mit unseren Ressourcen umgehen und gleichzeitig das Bestmögliche aus diesen Ressourcen herausholen, wird sich unser Kanton weiterentwickeln.» Er sei überzeugt, dass Uri diesbezüglich auf einem «sehr guten Weg» sei. Korporationschef Rolf Infanger sprach von einem «Vorzeigewerk in Sachen gegenseitigem Respekt, Partnerschaft und heutiger Technik».

Sauberer Strom für 3600 Haushalte

Das neue Kraftwerk nutzt den Schächen zwischen dem bestehenden Kraftwerk Bürglen und der Mündung in die Reuss zur Stromproduktion. Das Wasser wird direkt ab dem Unterwasserkanal des Kraftwerks Bürglen entnommen. Dadurch kann auf ein eigenes Fassungsbauwerk im Schächen verzichtet werden. Die Druckrohrleitung mit einer Länge von 2,5 Kilometern überwindet ein Gefälle von 81 Metern. Das Werk produziert jährlich 16,4 Millionen Kilowattstunden sauberen und nachhaltigen Strom aus Urner Wasserkraft, was dem Verbrauch von 3600 Haushalten entspricht.