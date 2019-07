In Seelisberg wird am 1. August der Bundesbrief vorgelesen

In Seelisberg wird am 1. August der Bundesbrief vorgelesen Die Feier der Seelisberger Dorfvereine zum Nationalfeiertag wird mit einem Feuerwerk abgeschlossen. Umrahmt wird der Anlass von diversen kulturellen Darbietungen. Christoph Näpflin

Trachtentänze mit Tänzerinnen und Tänzern aus verschiedenen Generationen sind an der Bundesfeier in Seelisberg zu sehen. (Bild: Christoph Näpflin, Seelisberg, 1. August 2016)

Im Seelisberger Dorf und auf dem Rütli werden am 1. August diverse Programmpunkte anlässlich des Nationalfeiertags organisiert (siehe Kasten). Die Bundesfeier auf dem Rütli findet bereits am Mittag statt und ist schon jetzt ausverkauft.

Im Anschluss gestaltet Seelisberg Tourismus zusammen mit den Dorfvereinen wie jedes Jahr am Abend ein buntes Folkloreprogramm zum 1. August auf dem Schulhausplatz in Seelisberg.

Seelisberg bietet Blick auf das Feuerwerk

«Wir dürfen jedes Jahr Gäste aus dem In- und Ausland begrüssen, welche unser Programm mit Trachtentanz, Blasmusik, Alphorn, Fahnenschwinger und Gesang schätzen» weiss Ursi Aschwanden, Präsidentin von Seelisberg Tourismus. Das Programm beginnt um 19.30 Uhr, nach dem Glockengeläut der St. Michaelskirche, auf dem Schulhausplatz in Seelisberg, bei Regenwetter in der Pfarrkirche. Heuer wird anstelle einer Ansprache der Bundesbrief von 1291 vorgelesen und Informationen zur damaligen Zeit gegeben. Nach der Feier, welche gratis besucht werden kann, ist von Seelisberg aus um 21.45 Uhr das Feuerwerk im Seebecken von Brunnen ideal zu sehen. Für einen Besuch in einem der Seelisberger Restaurants ist eine Reservation sehr zu empfehlen.