Urner Open-Air-Kino kann im Juli stattfinden Das Cinema Leuzinger hat seit Donnerstag, 18. Juni, wieder geöffnet. Auch auf Filme unter freiem Himmel müssen die Kinofans trotz Coronakrise nicht verzichten. Markus Zwyssig 18.06.2020, 14.51 Uhr

Auch in diesem Jahr sind – mit den notwendigen Sicherheitsmassnahmen – Filme auf dem Altdorfer Unterlehn zu sehen. Archivbild: Urs Hanhart (Altdorf, 23. August 2017)

Das Cinema Leuzinger in Altdorf hat wieder geöffnet. Und zum Start gibt es bis Sonntagabend ein abwechslungsreiches Programm mit mehreren neuen Filmen. Zu sehen sind Clint Eastwoods «Der Fall Richard Jewell», Tom Hanks in «Der wunderbare Mr. Rogers», zwei Trickfilme («Mina und die Traumzauberer», «Onward – keine halben Sachen») und zusätzlich noch «The Perfect Candidate» aus dem Studiofilmprogramm. Das neue Kinoprogramm wird am Montag, 22. Juni, veröffentlicht.

«Wir freuen uns, dass wir unter Einhaltung der Schutzvorschriften wieder Filme zeigen können», sagt Patrick Dal Farra, Betreiber des Cinemas Leuzinger in Altdorf. «Natürlich bedeutet es für uns einen Mehraufwand, aber wir haben Spass daran», so Dal Farra. In Altdorf hält man sich an das Schutzkonzept von Pro Cinema, dem schweizerischen Verband für Kino und Filmverleih. Im grossen Kinosaal kann dank der fast 300 Sitzplätze der nötige Sicherheitsabstand eingehalten werden.

Freuen dürfen sich auch die Freunde des Open-Air-Kinos. Im Juli können wieder Filme unter freiem Himmel genossen werden. Das Altdorfer Unterlehn verwandelt sich vom 22. bis 25. Juli jeden Abend in ein grosses Kinotheater. Freiluft Film Altdorf findet einen Monat früher als bisher statt. «Wir haben schon alles organisiert. Daher haben wir uns entschieden, das Open-Air-Kino in Altdorf auch dieses Jahr durchzuführen.» Natürlich brauche es die notwendigen Schutzmassnahmen, was auch im Freien mit einem grossen Aufwand verbunden sei. «Wir sind daran, das Schutzkonzept von Pro Cinema auch für das Open-Air-Kino umzusetzen», sagt Dal Farra. Welche Filme gezeigt werden, wird in den nächsten Tagen entschieden.