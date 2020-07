In Uri gibt es noch 12 Coronafälle Seit dem 26. Juni wurden laut dem Urner Sonderstab 16 Personen positiv getestet. Vier sind wieder genesen. Florian Arnold 09.07.2020, 15.30 Uhr

Die Coronazahlen in Uri sind stabil geblieben. Dieses Bild zeichnet der Sonderstab Covid-19 Exit des Kantons Uri in einer Mitteilung. Am 9. Juli lagen 12 aktive Fälle vor. Seit dem 26. Juni seien von total 16 Personen vier genesen. «Positiv getestete Personen werden isoliert und ihre engen Kontakte in Quarantäne gesetzt», heisst es in der Mitteilung. Enge Kontakte würden im Rahmen des Contact Tracing unter der Leitung des kantonsärztlichen Dienstes eruiert und die notwendigen Massnahmen angeordnet. Dadurch soll die Übertragungskette des Virus unterbrochen werden. «In allen positiv getesteten Fällen hat das Contact Tracing wie geplant gut funktioniert», so der Sonderstab weiter. «In der vergangenen Woche wurde ein Höchstwert von knapp 70 Personen in Quarantäne verzeichnet.» Aktuell seien es noch 13 Personen.