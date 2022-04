Uri: Keine vermögenden Russen auf Sanktionsliste des Bundes

Russische Oligarchen In Uri gibt es sieben vermögende Russen – jedoch ist niemand auf der Sanktionsliste Die Antwort der Regierung auf eine Interpellation zu russischen Oligarchen in Uri zeigt auf, dass sich zurzeit kein Entzug einer Aufenthaltsbewilligung aufdrängt. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 20.04.2022, 16.30 Uhr

Die Interpellation von Nora Sommer wird kommende Woche auch im Landrat ein Thema sein. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. März 2022)

Aktuell haben im Kanton Uri sieben vermögende russische Staatsangehörige eine Aufenthaltsbewilligung, wovon zwei bereits im Rentenalter sind. Diese erfüllen die Voraussetzung für eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz aufgrund von «erheblichen kantonalen fiskalischen Interessen». Die Frage, ob ein solches Interesse vorliegt, geschieht jedoch nicht nach Urner Gutdünken. Eine Aufenthaltsbewilligung wird also in Übereinstimmung mit dem nationalen Recht erteilt. Das heisst, die Betreffenden zahlen jährlich mindestens 200'000 Franken Steuern an Bund, Kanton und Gemeinde. Keine dieser Personen ist auf der Sanktionsliste des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) aufgeführt. Das hält die Regierung in ihrer Antwort auf eine Interpellation von Nora Sommer (SP/Grüne, Altdorf) fest. Bei ihrem Vorstoss, der am kommenden Mittwoch im Landrat beraten wird, geht es um Aufenthaltsbewilligungen von russischen Oligarchen und deren Familien in Uri.

Eine Definition des Begriffs «russische Oligarchen» im rechtlichen Sinne gebe es nicht, so die Regierung. Und:

«Der Begriff wird im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg inflationär, vor allem von den Medien, verwendet.»

Zudem hält die Regierung fest, dass weder sie noch die Mitarbeitenden der Urner Verwaltung sich je aktiv darum bemüht hätten, Personen, die unter dieser Begriffsbestimmung fallen könnten, anzuwerben.

Die Regierung blickt in ihrer Antwort – wie von der Interpellantin gefordert – auf die vergangenen 15 Jahre zurück. Zwischen 2007 und 2010 wurden in Uri keine Aufenthaltsbewilligungen gestützt auf den entsprechenden Gesetzesartikel erteilt. In den darauffolgenden Jahren stellte die Migrationsbehörde total 21 Aufenthaltsbewilligungen aufgrund «erheblicher kantonaler fiskalischer Interessen» aus: acht Bewilligungen an russische und fünf Bewilligungen an chinesische Staatsangehörige. Die restlichen Personen stammten aus Australien, Asien, Südamerika und Europa. Aktuell verfügen 15 Personen über eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf den entsprechenden Artikel. Fünf Staatsangehörige stammen aus Russland, die restlichen aus Asien, Südamerika und Europa. Zu erwähnen ist zudem, dass aktuell drei Aufenthaltsbewilligungen von Drittstaatbürgern aufgrund des Artikels mit Rentner-Status in Kraft sind. Darunter sind zwei russische Staatsangehörige.

Die Erteilung des Aufenthalts – gestützt auf «erhebliche kantonale fiskalische Interessen» – trifft auf vermögende Personen aus dem Ausland zu, die zusammen mit ihrem Wohnsitz in der Schweiz gleichzeitig eine Pauschalbesteuerung beantragen. Sie dürfen in der Schweiz keiner Erwerbstätigkeit nachgehen und nicht das Schweizer Bürgerrecht besitzen.

Aus steuerlicher Optik wird bei aufwandbesteuerten Personen kein Unterschied zwischen den Nationalitäten gemacht. Ein russischer Staatsangehöriger wird im Grundsatz gleich behandelt wie eine Person mit anderer Staatszugehörigkeit. Unterschiede bestehen nur bei der Festlegung der jährlich zu entrichtenden Mindeststeuerzahllast. Von Gesetzes wegen müssen EU/Efta-Bürgerinnen und Bürger ein Mindesteinkommen von 400'000 Franken und ein Mindestvermögen von 8 Millionen Franken versteuern. Daraus resultiert jährlich eine Mindeststeuerzahllast von zirka 120’000 Franken. Russische Staatsbürger fallen unter die Kategorie der Drittstaatsangehörigen. Diese tragen jährlich eine Mindeststeuerzahllast von über 200’000 Franken.

Regierung sieht zurzeit keinen Handlungsbedarf

Die Regierung schätzt das Risiko für allfällige Steuerausfälle bei russischen Staatsangehörigen nicht höher ein als bei anderen steuerzahlenden Personen, wie es in der Antwort heisst. Im Gegenteil, stehe dem Kanton doch bei ausländischen Staatsangehörigen das Druckmittel des Aufenthaltsbewilligungsentzugs zur Verfügung. «Gleichwohl kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass russische Staatsangehörige aktuell aufgrund des Ukraine-Kriegs durch die getroffenen Sanktionsmassnahmen zum Beispiel durch Liquiditätsengpässe betroffen sein könnten und dies zu Inkassoproblemen führen kann», so die Regierung. Im Moment sieht sie aber keinen Handlungsbedarf, die Inkassomassnahmen zu verschärfen.

Der Bund hat angesichts des Kriegs in der Ukraine entschieden, die Sanktionen der EU zu übernehmen. Vermögen von Personen mit engen Beziehungen zum russischen Präsidenten wurden gesperrt. Weil in Uri keine der vermögenden Personen mit russischer Staatsangehörigkeit, die aktuell eine entsprechende Aufenthaltsbewilligung haben, auf der Sanktionsliste aufgeführt ist, stellt sich gemäss der Regierung die Frage des Bewilligungsentzugs nicht. Die Sanktionsliste wird allerdings laufend angepasst, versichert sie in der Antwort. Deshalb prüfe das Amt für Arbeit und Migration die Sanktionsliste regelmässig auf Übereinstimmungen mit Personen mit den Aufenthaltsbewilligungen. Bei sanktionierten Personen würde die Regierung jedoch umgehend prüfen, ob gegebenenfalls die Aufenthaltsbewilligung entzogen werden müsste.

