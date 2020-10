In Uri gibt es zurzeit 66 Corona-Fälle Die aktuellen Corona-Zahlen aus Uri: 66 Personen wurden positiv auf das Coronavirus getestet. 670 Personen befinden sich in Quarantäne. Markus Zwyssig 20.10.2020, 10.25 Uhr

Im Kanton Uri gibt es 66 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind (Stand 20. Oktober: 09.30 Uhr). Eine Person befindet sich in Spitalpflege. 670 Personen sind in Quarantäne, 69 davon aufgrund einer Rückreise aus einem Risikogebiet. Das geht aus dem Lagebulletin des Sonderstabs Covid-19 hervor.

Der Sonderstab verweist in seinem Bulletin auf die vom Bundesrat angesichts der sich verschärfenden Entwicklung der Corona-Pandemie erlassene schweizweit geltende Maskentragepflicht für alle öffentlich zugängliche Innenräume. Die Urner Regierung hatte sich bereits im Vorfeld der Bundesratssitzung für eine Harmonisierung der Massnahmen durch den Bund in den Bereichen der Maskenpflicht, öffentlichen und privaten Veranstaltungen sowie Homeoffice ausgesprochen. Der Regierungsrat wird gestützt auf die Massnahmen, die der Bund erlassen hat, am Dienstag über zusätzliche Massnahmen entscheiden.



Hinweis: Die aktuellen Urner Fallzahlen finden Sie hier. Auf dieser Seite ist auch ein Link zur Webseite des BAG, wo weitere Daten und Visualisierungen zu finden sind.