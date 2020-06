In Uri steigt das erste Drive-In-Festival der Zentralschweiz – das OK besteht aus verschiedenen lokalen Vereinen Vier Urner Vereine haben sich etwas Neues einfallen lassen. Auf dem Tellpark-Parkplatz in Schattdorf kann man an drei Abenden im Juli im eigenen Auto Konzerte geniessen und Party feiern. Remo Infanger 25.06.2020, 16.30 Uhr

Was Festivals betrifft, sieht der Sommer 2020 eher trist aus. Reihenweise fallen Open-Airs ins Wasser, grosse Konzerte dürfen auf Grund der Coronakrise nicht durchgeführt werden. Das soll aber nicht heissen, dass diesen Sommer gänzlich auf Festival-Feeling verzichtet werden muss, denn Not macht bekanntlich erfinderisch: So haben sich vier Urner Sport- und Jugendvereine zusammengetan, um der Festival-Flaute einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Vom 23. bis zum 25. Juli steigen während drei Abende Konzerte und Partys auf dem Parkplatz des Tellparks in Schattdorf, der zum Festivalgelände umfunktioniert wird – organisiert vom Handballclub KTV Altdorf, Fussballverein ESC Erstfeld, Volleyballverein Fortuna Bürglen, und dem Flüeler Jugendverein Zigani Fiora.

Der Tellpark-Parkplatz wird im Juli zum Festival-Gelände umfunktioniert. Das OK ist bereit für das erste Urner Autofestival. Bild: Valentin Luthiger

Gefeiert wird aber nicht etwa in einem grossen Zelt oder auf der Tanzfläche, sondern im eigenen Auto. Im Auto? «Genau, wir wollen den Urnern mit dem Drive-In-Festival etwas komplett neues bieten», so David Bär. Er ist der OK-Präsident und Initiator des ersten Urner, ja sogar Zentralschweizer Autofestivals. Dass man im eigenen fahrbaren Untersatz feiern und Konzerte geniessen kann, haben solche Events in Deutschland bereits bewiesen.

Idee ist aus der Not heraus entstanden

Die Idee, das Ganze nach Uri zu bringen, sei zunächst aus der Not heraus entstanden. «Der Lockdown hat das Vereinsleben lahmgelegt, die sonst gewohnte soziale Ebene kam viel zu kurz», so Bär. Dass man sich nun vereinsübergreifend zusammenschliesst, um etwas Grosses auf die Beine zu stellen, freue ihn besonders. Und wie wird das ganze vonstattengehen? «Nach Ladenschluss im Tellpark werden die Besucher mit ihren Autos auf das Drive-In-Gelände fahren», erklärt Bär. «Danach heisst es, die richtige Radio-Frequenz einzustellen, denn der Sound der Konzerte wird direkt übers UKW-Radio ins Auto gestreamt – ähnlich wie bei einem Autokino.» Platz habe es sicher für 160 Autos.

Für den ESC Erstfeld sei sofort klar gewesen, dass man bei dieser Grossveranstaltung mitzumachen wollte, betont Vereinspräsident Sandro Imhasly. Das OK-Mitglied lobt insbesondere die Zusammenarbeit untereinander. «Man merkt, dass die einzelnen Vereine durch bereits organisierte Feste grosse Erfahrung hineinbringen», sagt Imhasly. «Durch dieses vereinsübergreifende Zusammenarbeiten kann nun auf ein extrem grosses Netzwerk zurückgegriffen werden.»

Lockdown macht sich in Vereinskassen bemerkbar

Dem pflichtet auch OK-Kollege Fabio Ziegler bei und ergänzt: «Während des Lockdowns mussten wir auf Trainings und Vereinsanlässe verzichten», so das Vorstandsmitglied des VBC Fortuna Bürglen.

«Das Autofestival bietet nun nicht nur die Gelegenheit, die damals fehlende Geselligkeit untereinander aufzuholen, sondern auch, das finanzielle Loch der Vereine wieder etwas zu stopfen.»

Da nämlich durch die Vereine organisierte Grossanlässe wie die Fortuna Party oder das Frühlingsfest in Erstfeld dem Coronavirus zum Opfer fielen, macht sich das in der Vereinskasse stark bemerkbar. «Umso besser ist es, dass an einem Strick gezogen wird, denn alleine ein solches Festival zu stemmen, wäre ein zu hohes Risiko gewesen», sagt Ziegler. Snacks und Getränke werden vor Ort verkauft – ein Anliegen der Vereine, denn so könne man ihnen zusätzlich unter die Arme greifen.

Zum Festivalprogramm: Den Startschuss am Donnerstag ist verschiedenen Urner Bands gewidmet: Colster, Matilda’s Bonsai und Kind of a Mate. «Wie bei einem MTV unplugged, besteht die Idee darin, dass sich die einzelnen Bandmitglieder die Gruppen auch wechseln und zudem Gäste eingeladen werden», erklärt Matteo Gisler, OK-Mitglied und Singer-Songwriter hinter der Band Kind of a Mate.

Hinweis: Mehr Infos zum Event und zum Vorverkauf gibt es unter: www.autofestival.ch.

Abgelöst wird das Arrangement von Mario Moe Schelbert alias Moes Anthill als Headliner, der seit einem Jahr keinen grossen öffentlichen Auftritt mehr im Kanton Uri hatte. Für das Urner Autofestival werde er sogar extra seine Camping-Ferien an der italienischen Grenze unterbrechen. «Die Idee davon hat mich sofort extrem gepackt», so Schelbert. «Ich freue mich riesig, Teil eines so aussergewöhnlichen Formats zu sein.» Ausserdem sei das Festival für den Musiker eine gute Gelegenheit, zu sehen, wie Teile seines neuen Albums beim Publikum live ankommen.

Am Freitag dröhnt dann Ballermann- und Schlagermusik durch die Lautsprecher der Autoradios. Den Gästen einheizen wird zuerst DJ Eisbär. Im Anschluss sorgt dann Lorenz Büffel für Partystimmung, ein ebenfalls deutscher Künstler, der mit seinem Fasnachts-Hit «Johnny Däpp» durch die Decke ging. Fans von Electronic- und Dance-Musik werden am Samstag auf ihre Kosten kommen, wenn die beiden deutschen DJs Plastik Funk und anschliessend 2elements auflegen.

Platzsuche entpuppt sich als grosse Knacknuss

Als grösste Knacknuss stellte sich die Suche nach einer genügend grossen Location heraus. «Der Tellpark ist uns da grosszügig entgegengekommen», zeigt sich Bär dankbar. Unterstützt werden die Organisatoren auch von Stage Concept mit Bühne und Lichtmaterial.

Für diejenigen, die nach dem Event noch nicht genügend Feierlaune verspüren, steigt im Restaurant Sternen in Schattdorf noch eine Afterparty am Freitag und Samstag. Tickets für das Drive-In-Festival gibt es nur online. Es gibt keinen Abendverkauf.