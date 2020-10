In Uri trifft Jodel auf Irish Folk – «Die Musik verändert sich im Spielprozess»

Der Jodlerklub Seerose aus Flüelen und die Urner Irish-Folk-Band Cottage spielen in der Pfarrkirche Flüelen (25. Oktober, 17 Uhr), in der Konzerthalle des Hotels Radisson Blu in Andermatt (8. November, 13.30 und 17 Uhr) sowie in der Pfarrkirche Altdorf (22. November, 17 Uhr). Der Eintritt ist jeweils frei, es wird eine Türkollekte geben. Es besteht für alle Anlässe eine Anmelde- sowie eine Maskenpflicht. Sitzplätze für die vier Konzerte können online (www.jodlerklub-seerose.ch) oder über die Telefonnummer 041 870 63 60 (Montag und Freitag, 17 bis 19 Uhr) reserviert werden. (bar)