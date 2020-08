In Uri wird wieder getanzt: Die J&S-Kurse im Sportfach Gymnastik und Tanz starten nächste Woche in Altdorf und Erstfeld Jazztanz, Hip-Hop, Haltungsschulung sowie Gymnastik und Fitness – tanzbegeisterte Kinder und Jugendliche können wieder vom Angebot der Kurse profitieren. Krönender Abschluss ist das Tanzmeeting im Juni 2021. 19.08.2020, 14.30 Uhr

Das letztjährige Tanzmeeting lockte viele Zuschauer ins Theater Uri in Altdorf. Bild: PD

(RIN) Nun ist es wieder soweit. Ende August starten die J&S-Kurse im Sportfach Gymnastik und Tanz in Altdorf und Erstfeld. Als Abschluss des Tanzjahres ist im Juni 2021 wieder eine Aufführung geplant, das traditionsreiche Tanzmeeting.

In Altdorf treffen sich die angemeldeten Tänzerinnen und Tänzer wöchentlich am Freitag im Prüfungsraum der Kantonalen Mittelschule Uri oder in der Aula des Schulhauses St. Karl in Altdorf. Die Kurse sind gratis für alle Jugendlichen im J+S-Alter von 10 bis 20 Jahren sowie im J+S-Kindersportalter von 5 bis 10 Jahren. Der Kursinhalt umfasst Jazztanz, Hip-Hop, Haltungsschulung, Tanztechnik, Gymnastik und Fitness. Dazu erteilt das Leiterinnenteam mit Muriel Pianezzi gerne weiter Auskunft unter 079 791 09 01. In Erstfeld werden die Lektionen für alle tanzbegeisterten Jugendlichen ab der 4. Klasse bis und mit dem 20. Lebensjahr je nach Jahrgang am Dienstag, Donnerstag oder Freitag stattfinden. Für Fragen steht Jelena Epp telefonisch unter 079 653 78 73 zur Verfügung.

Anmeldeschluss ist Ende August

Aufgrund der aktuellen Coronasituation findet die Anmeldung fürs neue Tanzjahr in diesem Jahr in einer etwas anderen Form statt. Auf der Website steht das Anmeldeformular für die Tanzkurse zum Download bereit. Das Formular muss für die Kurse in Altdorf bis am Freitag, 28. August, um 12 Uhr und für die Kurse in Erstfeld bis am Montag, 31. August, um 18 Uhr ausgefüllt an die zugewiesene E-Mail-Adresse zurückgeschickt werden. Alle weiteren Informationen können der Website entnommen werden. Anmeldungen werden wenn nötig ebenfalls wie bis anhin vor Ort entgegengenommen.

Die nächste Ausgabe des Tanzmeetings findet im Juni 2021 statt. Bild: PD

In Altdorf besteht ausserdem die Möglichkeit, sich am Freitag, 28. August, um 18 Uhr im Kollegium vor Ort für die neuen Kurse anzumelden. Der Treffpunkt ist auf dem Parkplatz beim Kollegi, es herrscht Maskenpflicht. In Erstfeld findet das zusätzliche Einschreiben am Dienstag, 1. September, um 19 Uhr im Singsaal Erstfeld statt, ebenfalls mit Maskenpflicht.