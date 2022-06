Gemeinde Erstfeld will altes Schulhaus gegen Pfarreizentrum einta

Informationsveranstaltung Gemeinde Erstfeld will altes Schulhaus gegen Pfarreizentrum eintauschen Die Infrastrukturen sind in der Gemeinde Erstfeld ein Dauerthema. An einer Infoveranstaltung stellte der Gemeinderat nun unkonventionelle Lösungsansätze vor. Diese sollen die Grundlage für weitere Schritte legen. Florian Arnold Jetzt kommentieren 02.06.2022, 10.43 Uhr

Mehrere Fliegen mit einem Streich schlagen, oder die Lösung für den «Gordischen Knoten»: An der Informationsveranstaltung zur Infrastruktur in Erstfeld vom Mittwochabend wurde mit starker Rhetorik aufgefahren. Und so lautet der Vorschlag: Die Einwohnergemeinde möchte der Kirchgemeinde das alte Schulhaus Kirchmatt verkaufen. Im denkmalgeschützten Kirchmattschulhaus sollen Wohnungen entstehen sowie öffentlich zugängliche Räume für kirchliche Zwecke. Im Gegenzug kauft die Gemeinde von der Kirchgemeinde das Pfarreizentrum ab, reisst dieses ab und baut dort ein neues Feuerwehrlokal mit Mehrzweckraum.

Zu den Kosten: Bei diesem Tauschhandel müsste die Gemeinde der Kirchgemeinde 1,6 Millionen Franken zahlen. Alternativ würde eine Sanierung des Kirchmattschulhauses für den schulischen Betrieb nach aktuellen Schätzungen der Gemeinde 5,8 Millionen betragen. Die Kirchgemeinde müsste für die Umnutzung zu ihren Zwecken mit wesentlich geringeren Kosten rechnen, schätzungsweise 3,4 Millionen.

Das sanierungsbedürftige Kirchmattschulhaus. Bild: Paul Gwerder

Das Erstfelder Pfarreizentrum. Bild: Urs Hanhart

Rund 150 Personen hörten sich am Mittwochabend die Präsentation im Casino Erstfeld an. Bei einem grossen Teil schien dieser Vorschlag sehr gut anzukommen. Vielleicht lag das auch an der Art und Weise, wie kommuniziert wurde: Die Referenten – neben Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde sprachen auch der Kirchenratspräsident Michael Stadler, Schulratspräsidentin Claudia Cathry und Feuerwehrkommandant Carlo Zgraggen – traten geeint auf. Peter Horat, ehemals Generalsekretär der Bildungs- und Kulturdirektion, führte als Moderator und neutraler Vermittler durch die Veranstaltung.

Kirchgemeinde hat Stein ins Rollen gebracht

Kirchenratspräsident Michael Stadler. Florian Arnold / Urner Zeitung

Kirchenratspräsident Michael Stadler zeigte auf, dass das aktuelle Pfarreinzentrum nicht rentabel betrieben werden könne. Aus diesem Grund sei es die Kirchgemeinde gewesen, welche auf die Einwohnergemeinde zugegangen sei und diesen Stein ins Rollen brachte. Die Umnutzung des Kirchmattschulhauses sei denkmalpflegerisch abgesichert. Erhalten bleiben muss das äusserliche Erscheinungsbild, die Nutzung als Schule ist nicht zwingend. Das Gebäude muss aber öffentlich nutzbar bleiben – die Wohnungen dürfen somit nicht den Hauptteil ausmachen.

Feuerwehrkommandant Carlo Zgraggen gab zu, dass man anfänglich leer geschluckt habe, als man von diesem möglichen Standortwechsel für das Feuerwehrlokal gehört habe. Nun scheint er Feuer und Flamme dafür zu sein.

Feuerwehrkommandant Carlo Zgraggen. Florian Arnold / Urner Zeitung

«Es ist langsam an der Zeit, nicht immer über das Gleiche zu reden, sondern vorwärtszugehen»,

sagte er. Am neuen Standort könne ein Feuerwehrlokal erstellt werden, das den heutigen Bedürfnissen entspreche. Vom Mehrzweckraum könnten auch die Erstfelder Vereine profitieren. Bedenken über die Sicherheit der Schulkinder entkräftete er. Es sei Teil der Abläufe, sich beim Einrücken der Feuerwehr um diese Vorkehrungsmassnahmen zu kümmern und auf die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler zu achten.

Problem Schulraum ungelöst

Auch der Gemeinderat scheint sich einig zu sein. Allerdings stellte Gemeinderätin Rebekka Wyler klar:

«Der Vorschlag ist gut aus unserer Sicht, aber er löst die Raumprobleme der Schule noch nicht.»

Denn die Schule braucht auf mittelfristige Sicht mehr Platz, sei es wegen des Bevölkerungswachstums oder auch wegen neuer Unterrichtsformen. So wird etwa an der Gemeindeversammlung kommende Woche über neue Gruppenräume abgestimmt. Doch wieso wird nicht der neu gewonnene Platz beim Pfarreizentrum für die Schule genutzt?

Wie Rebekka Wyler aufzeigte, wird angestrebt, den Schulbetrieb zu zentralisieren und die bestehenden Gebäude zu erweitern, namentlich beim Jagdmatt-Schulhaus. Gemeindepräsidentin Pia Tresch ergänzte:

Gemeinderätin Rebekka Wyler. Florian Arnold / Urner Zeitung

«Durch den Schulbetrieb an einem Ort können wir Kosten sparen und die betrieblichen Abläufe verbessern.»

Sie erwähnte etwa Heizkosten, die bei mehr Gebäuden höher seien. Aber auch für die Zusammenarbeit unter den Klassen und Lehrpersonen sei ein Schulbetrieb an einem Ort besser. Ausserdem könne das heutige Pfarreizentrum nicht zweckmässig umgenutzt werden, wie eine Begehung deutlich gemacht habe.

Bevölkerung wird schon bald abstimmen

Kritik an der Versammlung gab es aus den Reihen der Interessengemeinschaft «Kirchmattschulhaus». Paul Jans glaubt an eine weitere schulische Nutzung des Kirchmattschulhauses und Robi Indergand schlug vor, dass man zuerst darüber abstimmen soll, ob man über das Kirchmattschulhaus verfügen könne. Paul Wipfli kritisierte das mangelnde Mitspracherecht der Bevölkerung. Gemeindepräsidentin Pia Tresch sagte:

«Es ist die Aufgabe der gewählten Behörde, Ideen auszuarbeiten. Der Souverän wäre mit uns nicht zu frieden, wenn wir nicht Lösungsansätze präsentieren würden. Selbstverständlich kann dann die Bevölkerung Schritt für Schritt mitbestimmen.»

Als Erstes müsste das Kirchmattschulhaus ins Finanzvermögen überführt werden, Das soll möglicherweise noch dieses Jahr geschehen. Danach müsste über den Tauschhandel für 1,6 Millionen befunden werden. Auf der anderen Seite wird auch die Kirchgemeinde das Vorgehen ihrerseits demokratisch bestimmen müssen.

