Sportschützin Sandra Arnold hat die Berufsmatura im Visier

Altdorf Ins Schwarze treffen ist das Erfolgsprogramm von Sandra Arnold Sandra Arnold ist Sportschützin und mehrfache Schweizermeisterin. Gerade hat sie die Lehre bei der kantonalen Verwaltung erfolgreich absolviert. Natalie Ehrenzweig Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sportschützin Sandra Arnold hat bereits das nächste Ziel im Visier: die Berufsmatura. Bild: Boris Bürgisser (Erstfeld, 5. Juli 2022)

Sandra Arnold trifft öfters ins Schwarze. Einerseits ist ihr das etwa bei der Berufswahl gelungen: «Viele meiner Freundinnen haben das KV gemacht. Ich durfte schnuppern gehen beim Kanton, wo es mir sehr gut gefallen hat. Hier genoss ich eine Super-Grundausbildung und eine spannende Lehre, die sich bestens mit dem Sport kombinieren liess.»

Denn andererseits trifft sie auch beim Sport ins Schwarze. Die Schattdorferin ist als Sportschützin nicht nur mehrfache Schweizermeisterin, sondern auch Vize-Europameisterin. «Ich habe zwei- bis dreimal pro Woche in Luzern und Uri trainiert und fuhr jedes zweite Wochenende noch nach Magglingen», erzählt die 18-Jährige, die kürzlich ihren Rücktritt vom Spitzensport er­klärte.

Schulische und berufliche Leistungen erfüllt

Sandra Arnold hat gerade ihre kaufmännische Lehre bei der kantonalen Verwaltung Uri in der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion absolviert. Dass die junge Frau erfolgreiche Sportschützin ist, hat sie den Ausbildungsverantwortlichen gleich zu Beginn gesagt. Die Zusammenarbeit mit dem Trainer sei vorbildlich gewesen und alles wurde genau geplant. Der Kombination von Lehre und Sport sei nur zugestimmt worden, wenn die schulischen und beruflichen Leistungen erfüllt waren. Ansonsten hätte der Sport in den Hintergrund gestellt werden müssen – das war aber nie der Fall.

Doch manchmal kam die Schattdorferin auch an ihre Grenzen. «Als ich Vollgas geben musste für die Europameisterschaften, die zwei Wochen vor einer Teilprüfung des Lehrabschlusses stattfanden, war es schon schwierig. Ich kam heim und zwei Tage später gingen die Prüfungen los», erinnert sie sich. Da sie also davor nicht viel lernen konnte, habe sie immer darauf geachtet, in der Schule gut aufzupassen. Während der Lehrbetrieb Gleitzeit und zehn Tage mehr Ferien anbieten konnte, musste Sandra Arnold aber die gleichen Leistungsziele in kürzerer Zeit erreichen. «Ich habe den Sport und die Lehre wie zwei Berufe angeschaut, die ich aneinander vorbeibringen musste», erklärt sie lachend.

Die zwei «Berufe» haben aber in dieser Zeit viel von ihr abverlangt. Auf Freunde und Ausgang musste sie weitgehend verzichten, wie auch auf Sportarten wie Skifahren. «Und auch Erholung, einfach mal was lesen, kam zu kurz», sagt sie. Als Spitzensportlerin kann Sandra Arnold aber mit Druck umgehen, ist es gewohnt, sorgfältig zu planen und ruhig zu bleiben. «Das kam mir sicher auch in meiner Ausbildung zugute», ist sie überzeugt. Eigentlich hätte sie gerne weiterhin auf hohem Niveau ihren Sport betrieben. «Aber der Verband wollte, dass ich 100 Prozent auf das Schiessen setze. Und das wollte ich nicht. Die zwei Jahre bis zur Spitzensport-RS, die mir eine finanzielle Sicherheit hätte bieten können, hätte ich gern überbrückt, aber das geht nun leider nicht», bedauert sie.

Nun trainiert sie weiter, einfach etwas weniger intensiv. Auch auf ihren Rücktritt hat sie sich vorbereitet. «Ich wollte nicht in ein Loch fallen», sagt sie. Doch auch wenn die Spitzensportlerin-Karriere – zumindest vorerst – auf Eis gelegt ist, wird Sandra Arnold nicht langweilig.

Physiotherapeutin oder Hebamme?

«Im Herbst werde ich die Berufsmatura Fachrichtung Gesundheit und Soziales absolvieren. Dabei interessieren mich die Berufe Physiotherapeutin oder Hebamme», verrät sie. Schon als Kind habe sie Babys auf die Welt helfen wollen. «Und die Zusammenarbeit als Sportschützin mit den Physiotherapeuten fand ich immer sehr spannend», erklärt sie. Bevor sie aber weiss, wohin sie in Zukunft zielen will, wird die 18-Jährige sich ein paar Wochen mit Ferien in den Bergen erholen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen