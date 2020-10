Institut «Kulturen der Alpen» beleuchtet Urner Sakrallandschaft Das Institut «Kulturen der Alpen» näherte sich in einer Veranstaltung der Urner Sakrallandschaft aus kulturhistorischer, theologischer und rechtlicher Perspektive. Denn gerade in Uri geben Kapellen und Kirchen der Landschaft eine Identität. Elias Bricker 14.10.2020, 19.12 Uhr

Beschäftigten sich an einer Veranstaltung mit der Urner Sakrallandschaft (von links): Roland Norer, Thomas Brunner und Markus Ries. Bild: Elias Bricker

Uri zählt rund neunzig Kapellen, dreissig Kirchen, drei Klöster sowie etliche Bildstöcke, Gipfel- und Alpkreuze. Das ist Grund genug für das Urner Institut «Kulturen der Alpen» an der Universität Luzern, sich intensiver mit der Urner Sakrallandschaft auseinanderzusetzen. Am Montag, 12. Oktober, befasste sich das Institut im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung intensiv mit der Thematik. Am Nachmittag fand eine Führung zur bedeutenden Wallfahrtskapelle im Riedertal statt, am Abend standen mehrere Referate auf dem Programm. Sie beleuchteten die Urner Sakrallandschaft aus kulturhistorischer, theologischer und rechtlicher Perspektive.