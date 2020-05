Urner Regierung muss Antworten zu Kitas liefern – Interpellation wird für dringlich erklärt Die Interpellation der CVP zu Schul- und familienergänzende Betreuungsangebote von Céline Huber (CVP, Altdorf) wurde mit 31 zu 28 Stimmen dringlich erklärt. Der Vorstoss muss innert fünf Arbeitstagen von der Regierung beantwortet werden. Philipp Zurfluh 18.05.2020, 11.13 Uhr

Die CVP-Fraktion begründet der Antrag auf Dringlichkeit damit, dass aufgrund der momentanen Situation einzelne Kindertagesstätten in ihrer Existenz bedroht seien. Urner Betreiber von Angeboten der Kinderbetreuung (namentlich Kindertagesstätten, Tagesfamilien und Spielgruppen) hätten teilweise mit einem dramatischen Einbruch von Betreuungszahlen zu kämpfen. «Daraus ergeben sich ungedeckte Kosten und Ertragsausfälle bei den betroffenen Kitas und Spielgruppen», hält Céline Huber in ihrer Interpellation fest. Einerseits seien die Kita-Betreiber angehalten gewesen, die Institutionen offen zu halten, insbesondere mit Blick auf die Personen in systemrelevanten Berufen. Andererseits sie die Empfehlung an die Bevölkerung gegangen, möglichst zu Hause zu bleiben. «Die Dienstleistungsgesellschaft wechselte vom Bürogebäude ins Homeoffice. Die Eltern haben die Kinder von diesem Hintergrund selbst betreut», heisst es in der Interpellation.