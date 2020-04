Instrumentenparcours der Musikschule Uri findet online statt Anstelle des beliebten Instrumentenparcours, der wegen Corona nicht in der gewohnten Art durchgeführt werden kann, hat die Musikschule auf ihrer Webseite eine Online-Variante davon eingerichtet. 30.04.2020, 05.00 Uhr

Beim Online-Instrumentenparcours erfahren Kinder und Eltern mehr über die Instrumente und Angebote der Musikschule Uri. Bild: PD

(pd/sez)

In vielen Videos und Infoblättern wird das breite Instrumental- und Kursangebot der Musikschule Uri nun online vorgestellt. «Kinder und Eltern können sich auf diese Weise einen Überblick über all die verschiedenen Musikinstrumente verschaffen», erklärt Musikschulleiter Philipp Gisler.

Der Eintritt in die musikalische Bildung beginne idealerweise mit dem Kurs Eltern-Kind-Singen im Kindesalter von zwei bis vier Jahren. Es folge «Musik und Bewegung» im Kindergartenalter. In den ersten beiden Primarschuljahren werde der Besuch der musikalischen Grundschule empfohlen. Hier lernen die Kinder auf spielerische Weise Basiskenntnisse der Musik. In der Grundschule steht je nach Wahl Blockflöte, Glockenspiel, Djembé oder Ukulele im Zentrum. Der Instrumental-Einzelunterricht ist als Anschluss an die musikalische Grundschule ideal. Die Fächer Chor, Theater und Tanz ergänzen das vielseitige Angebot. «Ein Einstieg direkt in den Instrumental-Einzelunterricht ist auch ohne Vorkenntnisse für alle Kinder und Jugendlichen auf Beginn des neuen Schuljahrs möglich. Bei genügend grosser Nachfrage wird der Unterricht in den Wohngemeinden durchgeführt», weiss Gisler weiter.

Beratung durch die Musiklehrpersonen

Die Musiklehrpersonen stehen bei Fragen zu Instrument und Unterricht für eine persönliche Beratung und Eignungsabklärungen gerne zur Verfügung. Nach Möglichkeit kann auch eine Unterrichtsstunde besucht werden. Die Belegungspläne mit Unterrichtszeiten und Kontaktangaben sind unter www.musikschule-uri.ch in der Rubrik Instrumentenparcours aufgeschaltet. Weitere Auskünfte erteilt die Administration unter 041 874 31 31 oder unter info@musikschule-uri.ch. Für Beratungsgespräche steht auch der Musikschulleiter Philipp Gisler unter 041 874 31 30 gerne zur Verfügung. Anmeldungen für den Unterricht können online gemacht werden.

Anmeldung für die Musikschule

Anmeldeschluss für das Schuljahr 2020/21 ist der 1. Juni 2020.