Beim Urner Sommerprojekt die Sprache verbessern

Integration Beim Urner Sommerprojekt machten heuer auch viele ukrainische Kinder mit Bei Spiel und Sport die Deutschkenntnisse verbessern und Vereine kennenlernen: Das kantonale Sommerprojekt sorgte auch dieses Jahr wieder für kurzweilige Tage bei rund 50 Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. 22.07.2022, 17.20 Uhr

Auf dem Haldi war Ziegentrekking angesagt. Bild: PD

Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund hatten auch dieses Jahr die Möglichkeit, im Rahmen des kantonalen Sommerprojekts ihre Deutschkenntnisse anzuwenden sowie verschiedene Vereine und Aktivitäten kennenzulernen. Rund fünfzig Kinder nahmen während zwei Wochen an den Angeboten teil, wie die Bildungs- und Kulturdirektion Uri in einer Mitteilung schreibt. Dank des Engagements verschiedener Vereine und Privatpersonen konnte wieder ein attraktives Programm durchgeführt werden.

An insgesamt neun Tagen zwischen dem 11. und dem 21. Juli konnten Kinder und Jugendliche, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, verschiedene Programme wie Ringen, Klettern, Jassen oder Skateboardfahren besuchen. Das Projekt wurde von der Abteilung Integration der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Uri (BKD) organisiert und über das Kantonale Integrationsprogramm finanziert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zwischen 7 und 15 Jahre alt, und stammen aus über zehn verschiedenen Ländern in Europa, Asien und Afrika. Dieses Jahr nahmen aufgrund des Kriegs in der Ukraine auch besonders viele ukrainische Kinder, rund ein Drittel der ganzen Gruppe, an den Aktivitäten teil.

Von Badminton über Fussball bis Schwimmen

Mit der Gesundheitsförderung Uri ging es in den Wald. Bild: PD

Über zwei Wochen verteilt konnten die Kinder, je nach Verfügbarkeit, an einem bis fünf Tagen teilnehmen. Neben der Förderung und Anwendung der Deutschkenntnisse auf spielerische Art und Weise sei auch das Ziel verfolgt worden, dass die Kinder und Jugendlichen hiesige Vereine kennenlernen, heisst es in der Mitteilung weiter. So konnten die Kinder dank des Programms des Badmintonclubs Altdorf erste Erfahrungen im Rückschlagspiel sammeln, mit dem FC Altdorf Bälle jonglieren oder mit der SLRG Uri die Schwimmfertigkeiten verbessern. Die Gesundheitsförderung Uri bot den Teilnehmenden ein Programm mit viel Bewegung im Wald. Die Ludothek organisierte einen kleinen Spielparcour und die Möglichkeit, verschiedene Kinderfahrzeuge zu testen.

Die offene Jugendarbeit Altdorf zeigte den Kindern und Jugendlichen ihren Treffpunkt «Bunker» und veranstaltete einen kleinen Backkurs, wo Muffins gebacken und verziert wurden. Auch die von Privatpersonen organisierten Programme wie eine Wanderung entlang des Schächens oder das Ziegentrekking auf dem Haldi. (pd/RIN)