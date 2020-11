Interkantonale Polizeieinsatzzentralen – ohne Kanton Uri? Mehrere Zentralschweizer Kantone planen, mittels interkantonalen Polizeieinsatzzentralen enger zusammen zu arbeiten. Der Kanton Uri lässt sich bislang nicht in die Karten blicken, inwiefern er sich an der geplanten Zusammenarbeit beteiligt. Dies wirft bei Landrat Ruedi Wyrsch Fragen auf. Nino Gisler 11.11.2020, 14.54 Uhr

Aktuell läuft in Zusammenarbeit mehrerer Zentralschweizer Kantone und deren Polizeikorps ein Projekt, interkantonal einzelne Polizeieinsatzzentralen zusammen zu legen. Der Kanton Uri zeige bis anhin kein Interesse an einer Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen, hält Landrat Ruedi Wyrsch (CVP, Flüelen) in seinem Interpellationsschreiben fest.