Interpellation im Landrat Corona hatte viele Auswirkungen auf die Gesundheit im Kanton Uri Menschen in Altersheimen und deren Angehörige haben unter den Schutzmassnahmen gelitten. Für Kinder und Jugendliche hatte der Lockdown aber nicht nur negative Auswirkungen. Markus Zwyssig 08.03.2021, 13.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Kanton Uri waren im vergangenen Jahr nicht deutlich mehr Todesfälle als in den vergangenen zehn Jahren zu verzeichnen. Auch beim Alter der Verstorbenen sind keine Auffälligkeiten oder Tendenzen ersichtlich. Das schreibt die Regierung in ihrer Antwort auf eine Interpellation von Claudia Gisler (CVP, Bürglen). Ausgangspunkt für den Vorstoss war der im September 2020 veröffentlichte Bericht des schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan). Demnach liegt die Lebenserwartung im Kanton Uri bei 84,1 Jahren bei Frauen und bei 80,5 Jahren bei Männern. Zudem sind jährlich durchschnittlich 337,6 Todesfälle verzeichnet worden. Zu den beiden häufigsten Todesursachen zählten Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. 63 Prozent der Urnerinnen und Urner verstarben an diesen beiden Erkrankungen.