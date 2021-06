Interpellation im Landrat Parkieren in Göschenen: Chaos soll künftig vermieden werden Die Regierung zeigt in einer Antwort auf eine Interpellation von Walter Baumann (SVP, Göschenen), dass sie mithelfen will. Sie zeigt aber auch auf, dass ihre Möglichkeiten begrenzt sind. Markus Zwyssig 23.06.2021, 16.58 Uhr

Göschenen wird in den kommenden Jahren stark vom Bau der zweiten Rohre geprägt. Geregelt werden muss auch die Parkplatzsituation im Dorf. Bild: Manuela Jans-Koch (Göschenen, 6. Oktober 2019)

Die Situation beim Parkieren in Göschenen hat sich durch den Bau der zweiten Gotthard‐Strassenröhre verändert. Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat deshalb mit der Andermatt-Sedrun Sport AG (ASS) eine Vereinbarung abgeschlossen. So stehen nun 250 Parkplätze für Personenwagen und 15 Parkplätze für Cars auf dem Areal des Vortunnels beim Kreisel Göschenen zur Verfügung. Die ASS kann diese in den Wintermonaten (November bis und mit April) nutzen. In den Monaten Mai bis Oktober kann ASS die Parkplätze ebenfalls nutzen, jedoch nicht alleine.

Walter Baumann (SVP, Göschenen) setzt sich in einer Interpellation für eine sinnvolle Nutzung der Parkfläche ein. Verhindern will der Göschener Landrat vor allem, dass es zu Situationen wie Mitte Januar kommt. Starke Schneefälle und die geschlossene Schöllenenstrasse haben damals ein grosses Verkehrschaos verursacht. Ob der Regierungsrat bereit sei, Vorkehrungen zu treffen, damit die Parkflächen vor dem Gotthard-Strassentunnel bei geschlossener Schöllenenstrasse geräumt und den Autofahrern zur Verfügung gestellt werden können, will Baumann wissen. Zuständig für ein Betriebskonzept für die Parkflächen und auch für den Winterdienst ist die ASS. Wenn die Schöllenen wegen Naturgefahren mehrere Tage gesperrt werden muss, stehen der Bevölkerung dort in dieser Zeit 100 Parkplätze unentgeltlich zur Verfügung.

Der Kanton hat Ende Januar für die Gemeinden Göschenen, Andermatt und die ASS ein Vorgehenskonzept erarbeitet, wie diese zusammen ein neues Notfalldossier erarbeiten können. Zurzeit wird dieses unter der Federführung des Amts für Tiefbau gemeinsam mit der Gemeinde und den weiteren Beteiligten neu erarbeitet. «Es soll mit Blick auf den kommenden Winter zur Verfügung stehen und künftig ein Chaos verhindern», so die Regierung.

Keine Verkehrsverbindung im Winter – Postautohaltestelle grundsätzlich möglich

Walter Baumann setzt sich auch für die Förderung des öffentlichen Verkehrs ein. Wie die Regierung jedoch in ihrer Antwort schreibt, wird im regionalen Gesamtverkehrskonzept Ursern der Bahnhof Göschenen nicht in den Shuttlebetrieb einbezogen. Auch bei der Beförderung der Skifahrer nach Andermatt handelt es sich nicht um eine Verkehrsverbindung. Die ASS betreibt den Parkplatz an allen Tagen, an denen eine Überbelegung der in Andermatt verfügbaren Parkplätze für die Skiarena zu erwarten ist.

Walter Baumann will wissen, ob die Parkplätze in den Sommermonaten auch für den Individualverkehr genutzt und eine Postautohaltestelle für Besucher der Göscheneralp eingerichtet werden kann. «Wenn es ein Bedürfnis der Gemeinde gibt, ist es Sache der Göschener, beim Astra Anliegen für die Nutzung des Parkplatzes während den Sommermonaten einzubringen», so die Regierung. Für sie ist es grundsätzlich denkbar, dass eine Bushaltestelle eingerichtet und die Postauto-Linie Göschenen–Göscheneralp verlängert werden könnte. Nicht gedeckte Kosten, die aus der Verlängerung der Linie entstehen, müssten je zur Hälfte durch Kanton und die Gemeinde übernommen werden. Eine Umsetzung wäre frühestens auf die Sommersaison 2022 denkbar.

Im Jahresabo der Skiarena ist die Fahrt mit der MGB (Matterhorn-Gotthard-Bahn) auf der Bahnstrecken Realp–Andermatt und Göschenen–Andermatt nicht mehr integriert. Walter Baumann bedauert dies, und setzt sich dafür ein, dass die wieder ändert. In Bezug auf die Anerkennung der Skiabos und -tickets stand die Volkswirtschaftsdirektion in Kontakt mit der Matterhorn Gotthard Bahn sowie der ASS und habe sich für eine partnerschaftliche Lösung eingesetzt, schreibt die Regierung. «Die Verhandlungen über die Kompensation von Einnahmeausfällen durch die Anerkennung von Bergbahn-Fahrausweisen liegen jedoch im Zuständigkeitsbereich der Bergbahn und der Transportunternehmung.»

Landrat appelliert, gemeinsam nach Lösungen zu suchen

SVP-Landrat Walter Baumann aus Göschenen. Bild: PD

Walter Baumann zeigt sich auf Anfrage zufrieden mit den Antworten der Regierung. Ein derartiges Chaos wie im vergangenen Januar, das könne es nicht sein. Er lese jetzt aber in der Antwort der Regierung, dass man gemeinsam nach Lösungen suche. Er hoffe, dass auch ein Konzept erarbeitet werde, das Hand und Fuss habe. Es dürfe aber auch nicht sein, dass all zu viel einfach auf die Gemeinde Göschenen abgeschoben werde. Auch die Förderung des öffentlichen Verkehrs insbesondere auch im Sommer in die Göscheneralp sei ein wichtiges Anliegen, um verstopfte Strassen und Plätze zu verhindern.

Die Interpellation von Walter Baumann wird am Mittwoch, 30. Juni, im Landrat behandelt.