Interpellation im Landrat Urner Regierung will an Polizeieinsatzzentrale in Flüelen festhalten Eine gemeinsame Einsatzzentrale mit Nachbarkantonen scheint zurzeit nicht realisierbar. CVP-Landrat Ruedi Wyrsch fordert, dass die Zusammenarbeit mit den Polizeikorps intensiv weitergepflegt und ausgebaut wird. Markus Zwyssig 10.03.2021, 15.00 Uhr

Systemtechniker Marino Walker in der Zentrale im Werkhof Flüelen. Bild: Urs Hanhart (Flüelen, 30. Januar 2020)

Der Regierungsrat ist überzeugt, dass für eine gemeinsame Einsatzleitzentrale der Polizei auf der Gotthardachse am Standort Flüelen die Vorteile für alle Beteiligten überwiegen würden – zumindest aus finanzpolitischer Sicht. Die Kantone Zug und Schwyz sind auf das Angebot aus Uri jedoch nicht eingetreten. Das schreibt die Regierung in ihrer Antwort auf eine Interpellation von Ruedi Wyrsch (CVP, Flüelen).

Die Zentralschweizer Polizeikommandanten-Konferenz (ZPKK) beschloss im Herbst 2015 unter dem Titel «Vision 2025» den Bau einer gemeinsamen Einsatzleitzentrale zu prüfen. Die Zentralschweizer Polizeidirektorenkonferenz (ZPDK) hat von diesem Auftrag zustimmend Kenntnis genommen. Hintergrund für das Projekt ist, dass bei den meisten polizeilichen Einsatzleitzentralen der Zentralschweiz ein grosser Modernisierungsbedarf besteht.

In der Zwischenzeit ist das Projekt mehrfach überarbeitet und weiterentwickelt worden. Es sieht heute den Bau einer Einsatzleitzentrale im Bereich Rothenburg/Unterwahligen (LU) vor, die die Kantone Luzern, Obwalden und Nidwalden abdeckt, sowie einen zweiten Neubau in Schwyz/Kaltbach (SZ) für die Kantone Schwyz und Zug. Sämtliche in diesen Kantonen bestehenden polizeilichen Einsatzleitzentralen sollen aufgegeben werden. Derzeit befinden sich die Arbeiten in der Konzeptphase, welche Ende 2022 abgeschlossen sein soll. Die neuen Einsatzleitzentralen sollen 2026 ihren Betrieb aufnehmen.

Beteiligung am Standort Schwyz/Kaltbach ist für Uri kein Thema

Die Urner Sicherheitsdirektion war seit dem Projektstart in das Geschäft involviert. Sie hat sich gemeinsam mit der Führung der Kantonspolizei sowie der Regierung in einer frühen Phase intensiv Gedanken dazu gemacht, wie eine Beteiligung am Projekt aussehen könnte. Die Regierung hätte sich eine Einsatzleitzentrale für die Gotthardachse am Standort Werkhof Flüelen gut vorstellen können. Dies hätte einen Ausbau der heutigen Einsatzleitzentrale notwendig gemacht. Vorabklärungen haben gezeigt, dass die baulichen Massnahmen in Flüelen realisierbar wären. Die Regierung hat Schwyz und Zug ein Angebot unterbreitet. Dieses wurde von beiden Kantonen abgelehnt. In der Folge hat sich Uri aus dem Projekt zurückgezogen. Die Entwicklung des Projekts werde jedoch weiterhin mit grossem Interesse beobachtet, versichert die Regierung.

Für die Regierung ist eine Beteiligung an einer gemeinsamen Einsatzleitzentrale am Standort Schwyz/Kaltbach (SZ) kein Thema. Der Standort der Einsatzleitzentrale im Werkhof Flüelen, die «sehr enge und äusserst gute Zusammenarbeit» mit dem Bundesamt für Strassen (Astra) und die Nähe zum Amt für Bau Nationalstrassen (AfBN) sollen nicht aufgegeben werden:

«Der Kanton Uri hat gemeinsam mit dem Astra in den vergangenen Jahren die Einsatzleitzentrale im Werkhof Flüelen sukzessive modernisiert und im Rahmen einer Effizienzsteigerung die Mitarbeiter an diesem Standort konzentriert. Zudem wurde ein modernes Einsatzleitsystem erfolgreich in Betrieb genommen.»

Verbundlösung der Notrufnummer 144 wird sehr positiv beurteilt

Aus Sicht der Regierung «ausgezeichnet» funktioniert die Zusammenarbeit bei der Notrufnummer 144. Der Kanton Uri ist an das Netz der Sanitätsnotrufzentrale 144 in Luzern angeschlossen. Das bedeutet, dass sämtliche Sanitätsnotrufe aus dem Kanton Uri über die Nummer 144 in Luzern eingehen und von dort aus disponiert werden. Uri wäre aufgrund der verhältnismässig kleinen Fallzahlen nicht in der Lage, eine eigene Sanitätsnotrufzentrale 144 rund um die Uhr mit dem erforderlichen Fachpersonal zu betreiben.

Seit 2018 werden von Luzern aus zudem sämtliche Einsätze der Rettungsdienste der Kantonsspitäler Luzern, Nidwalden, Obwalden und Uri mit ihren Rettungsteams und -fahrzeugen koordiniert. «Mit dieser Verbundlösung kann die Zeit zwischen Alarmierung und Eintreffen am Einsatzort in allen vier Kantonen verkürzt werden», gibt sich die Regierung überzeugt. Das bringe für die Bevölkerung im Notfall die best- und schnellstmögliche Versorgung.

Interpellant ist überzeugt: Zusammenarbeit muss ausgebaut werden

Ruedi Wyrsch (CVP, Flüelen). Bild: PD

Ruedi Wyrsch (CVP, Flüelen) zeigt sich auf Anfrage mit der Antwort der Regierung grundsätzlich zufrieden. Eine gemeinsame Einsatzzentrale mit Nachbarkantonen scheine bis auf weiteres nicht realisierbar zu sein. Er bedaure es, dass es dem Kanton Uri nicht gelungen sei, den Standort Flüelen als Einsatzzentrale mit Nachbarkantonen zu etablieren.

«Wichtig scheint mir aber, dass grundsätzlich die Zusammenarbeit mit den Polizeikorps der Nachbarkantone intensiv weitergepflegt und ausgebaut wird.»

Dies sei nicht nur bezüglich einer gemeinsamen Bewältigung eines Ereignisses, sondern gerade auch hinsichtlich neuer herausfordernder Aufgaben wichtig. Die Interpellation von Michael Arnold (CVP, Altdorf) zeige ja beispielsweise die aktuelle und je länger, desto grösser werdende Problematik der Cyberkriminalität.

«Solche Herausforderungen können nur in sehr enger Zusammenarbeit mit andern Polizeikorps und interkantonalen Spezialisten gemeistert werden.»