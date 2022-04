Urner SVP-Landrat stellt Fragen zu Polizeikosten bei Demos

Kanton Uri Wer zahlt bei unbewilligten Demos für die Polizei? Nachdem er bei einer unbewilligten Demonstration in Altdorf Polizisten im Einsatz sah, möchte Martin Huser (SVP, Unterschächen) unter anderem wissen, wer für deren Kosten aufkommt. Carmen Epp Jetzt kommentieren 27.04.2022, 10.29 Uhr

Bei einer nicht bewilligten Demo in Altdorf wurde der Verkehr blockiert. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2022)

Im Landratssaal im Urner Rathaus, keine 50 Meter Luftlinie vom Telldenkmal entfernt, machte Martin Huser (SVP, Unterschächen) am Mittwoch, 27. April, ebendieses zum Thema. Wilhelm Tell sei schon früh von den unterschiedlichsten politischen Gruppierungen in Abstimmungskämpfen «zu Hilfe gerufen» worden, so Huser.

Ob man eine politische Demonstration am Telldenkmal gut finde oder nicht, hänge jeweils von der persönlichen Meinung ab. «Vielleicht haben Sie sich auch schon überlegt, ob man die eine oder andere Aktion nicht hätte verbieten können», führte Huser fort.

Martin Huser (SVP, Unterschächen) PD

Unbewilligte Demonstration sorgt für Polizeieinsatz

Eine solche «Aktion» hat Huser nun bewogen, eine Interpellation einzureichen. Er sei am 10. April 2022 mit dem Auto in Altdorf unterwegs gewesen, als er nicht am Telldenkmal vorbeifahren konnte, sondern um den Dorfkern umgeleitet worden sei, erzählte Huser. Bei den beiden Absperrungen habe er beim Vorbeifahren Polizisten stehen sehen.

Der Urner Presse habe man dann entnehmen können, dass es sich bei der Veranstaltung, die am besagten Tag den Verkehr blockierte und die Umleitung provozierte, um eine unbewilligte Demonstration handelte. Er gehe davon aus, dass für die Polizei der Umgang mit einer unbewilligten Demonstration nicht ganz einfach sei und dies einen Mehraufwand für die Polizeikräfte bedeutet, so Huser.

Die Polizei fuhr mit schwerem Geschütz auf. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 22. April 2022)

Erst kürzlich sei der Einsatz von Polizisten bei Anlässen in Altdorf bereits Thema gewesen im Urner Landrat, fuhr Huser fort. Dabei rief er die Antwort des Sicherheitsdirektors von damals in Erinnerung: Dass für Strassensperrungen für Anlässe die Polizisten nicht mehr zur Verfügung stehen.

Gleichbehandlung von Einheimischen und «Demonstrationstouristen»

«Grundsätzlich sollten Rechte und Gesetze ja für alle gelten», gab Huser zu bedenken. Deshalb ersucht er zusammen mit Zweitunterzeichner Hansueli Gisler (SVP, Bürglen) den Regierungsrat um die Beantwortung von sechs Fragen.

Im Hinblick darauf, dass Dorfvereine gemäss Sicherheitsdirektor selber für die Kosten des Sicherheitspersonals aufkommen müssen, welches für die Strassensperrung während eines Anlasses verantwortlich ist, möchte Huser wissen, wer die Polizeikosten zum Beispiel von der unbewilligten Demonstration vom 10. April trägt.

Weiter fragt Huser nach den Kriterien, die für oder gegen eine Bewilligung für eine Demonstration oder einen Anlass im Bereich Telldenkmal sprechen, sowie danach, wer im Kanton Uri die Bewilligung für politische Demonstrationen und Veranstaltungen erteilt. Weiter will Huser in Erfahrung bringen, ob die Demonstration vom 10. April 2022 bewilligungsfähig gewesen wäre.

«Sieht der Regierungsrat zielführende Massnahmen, welche eine Gleichbehandlung von den Einheimischen und Demonstrationstouristen erzielen würde?»

, lautet eine weitere Frage. Und schliesslich will Huser wissen, ob sich der Regierungsrat vorstellen kann, auf dem Rathausplatz allenfalls generell Demonstrationen und politische Veranstaltungen zu verbieten.

