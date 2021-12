Luchs: Polizeikorps von Uri und Schwyz stärken sich gegenseitig

Interventionseinheit Luchs Urner und Schwyzer Polizei wollen auch in Zukunft eng zusammenarbeiten Kurz vor Weihnachten haben die beiden Sicherheitsdirektoren der Kantone Uri und Schwyz eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. 23.12.2021, 11.37 Uhr

Der Urner Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti (Zweiter von links) und der Schwyzer Sicherheitsdirektor Herbert Huwiler (Zweiter von rechts), unterzeichneten im Beisein des Urner Polizeikommandanten Reto Pfister (links) und dem Schwyzer Polizeikommandanten Damian Meier (rechts) die Vereinbarung zur weiteren Polizeizusammenarbeit. Bild: PD

Seit vielen Jahren arbeiten die Polizeikorps der Kantone Uri und Schwyz eng miteinander, und das soll auch in Zukunft so bleiben. Am Mittwoch, 22. Dezember 2021, unterzeichneten die beiden Sicherheitsdirektoren im Beisein der beiden Polizeikommandanten die neue Vereinbarung über die Polizeizusammenarbeit im Bereich der Interventionseinheit Luchs. Mit der neuen Vereinbarung wird der partnerschaftliche Polizeidienst weiter intensiviert, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung. Sie regle insbesondere die Organisationsstruktur und die Einsatzbewältigung.

Schwyz und Uri haben sich zudem, so heisst es weiter, über die Zuständigkeiten bei der Aus- und Weiterbildung, der Material- und Infrastrukturbewirtschaftung sowie der Handhabung der finanziellen Belange, geeinigt. «Die beiden Polizeikorps arbeiten schon lange eng zusammen. Die Vereinbarung ist ein weiterer Schritt zur Stärkung des gemeinsamen Polizeidienstes», wird der Urner Regierungsrat Dimitri Moretti in der Mitteilung zitiert. Der Schwyzer Sicherheitsdirektor Herbert Huwiler zeigt sich überzeugt, dass «diese Zusammenarbeit ein Gewinn für die Sicherheit in beiden Kantonen darstellt».

Die Vereinbarung tritt per 1. Januar 2022 in Kraft. (pd/inf)