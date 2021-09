Interview Am «Hearing Forum Andermatt» steht der Tinnitus im Fokus – und die neuesten Therapieformen gegen das lästige Ohrgeräusch Zum zweiten Mal findet in Andermatt das Hearing Forum statt. Experten der Gehörmedizin widmen sich dieses Jahr dem Tinnitus. Auch Tobias Kleinjung vom Unispital Zürich wird sein Wissen zum Thema mit den Besuchern teilen. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 03.09.2021, 16.30 Uhr

Dieses Jahr geht das «Hearing Forum Andermatt» in die zweite Runde. Nachdem sich die erste Ausgabe vor zwei Jahren (das Forum findet alle zwei Jahre statt) dem Thema der Schwerhörigkeit angenommen hatte, widmen sich die Referentinnen und Referenten am 10. September dem Tinnitus. Ein Experte in diesem Bereich ist auch Tobias Kleinjung, leitender Arzt der Klinik für Ohren-Nasen-Hals- und Gesichtschirurgie des Universitätsspitals Zürich. In Andermatt wird er darüber sprechen, ob der Tinnitus wirklich nur ein Ohrgeräusch ist – oder nicht viel mehr ein Geräusch, welches das Gehirn erzeugt.

An der letzten Ausgabe des Forums durften Sie rund 150 Teilnehmer in Andermatt begrüssen. Mit wie vielen rechnen Sie beim Thema Tinnitus?

Tobias Kleinjung: Mit der ersten Ausgabe waren die Veranstalter sehr zufrieden. Dieses Jahr merken wir aber, dass nach den vielen Monaten ohne Liveveranstaltungen die Leute offenbar nicht mehr so geübt sind in dieser Hinsicht. Bislang sind etwa 50 Anmeldungen eingegangen, es kommen hoffentlich noch einige dazu. Angesichts des spannenden Programms, welches wir über ein Jahr lang erarbeitet haben, würde sich der Besuch lohnen. Wünschenswert wäre auch, wenn nicht nur Fachleute, sondern auch Betroffene oder anderweitig Interessierte den Anlass besuchen würden.

Warum haben Sie sich diesmal fürs Thema Tinnitus entschieden?

Der Tinnitus ist sozusagen ein alter Dauerbrenner, der immer wieder von Bedeutung ist. Davon ist vergleichsweise auch ein grosser Teil der Bevölkerung betroffen, nämlich schätzungsweise zehn bis 15 Prozent der Erwachsenen. Die meisten von ihnen haben ihn irgendwie in ihren Alltag integriert und können damit leben. Ein gewisser Prozentsatz, ungefähr ein Prozent, ist aber derart stark davon betroffen, dass in ihrem Alltag einiges durcheinandergerät. Sie kämpfen mit Konzentrationsproblemen, etwa beim Lesen, oder können schlecht ein- oder durchschlafen und sind dadurch vermehrt erschöpft.

Was lässt sich in solchen schweren Fällen tun?

Für den Tinnitus gibt es keine Behandlung, die das Problem vollständig löst. Aber es gibt Therapien, die Betroffenen einen günstigeren Umgang damit ermöglichen können. Dies lässt sich zum Beispiel mit einer Entspannungstherapie erreichen oder anderen Elementen der Verhaltenstherapie, die helfen, den Tinnitus besser zu akzeptieren, sich daran zu gewöhnen und vielleicht am Ende gar zu ignorieren.

In Andermatt wird es sieben Fachvorträge zum Tinnitus geben, von in- und ausländischen Experten. Sie selber stellen in Ihrem Referat die Frage, ob Tinnitus wirklich nur ein «Ohrgeräusch» ist. Worum geht es da?

Nur bei einem kleinen Prozentsatz der Betroffenen weiss man, worauf der Tinnitus konkret zurückzuführen ist. Mit fortschreitendem Alter wird aber beispielsweise das Gehör langsam schlechter, bereits ab 40 Jahren kann es nachlassen. Das Gehirn merkt dann, dass für bestimmte Frequenzbereiche keine Signale mehr bei ihm ankommen. In solchen Fällen kann es diesen Mangel dann eben mit einer gewissen Eigenaktivität kompensieren, die dann als Tinnitus wahrgenommen wird. Es ist also eigentlich eher ein Gehirn- als ein Ohrgeräusch. Auf diese komplexe Entstehungsgeschichte, welche auch die Behandlung nicht ganz einfach macht, gehe ich in meinem Referat ein.

Ist der Tinnitus ein zunehmendes Problem in der Bevölkerung?

Das Problem ist in den vergangenen Jahren nicht dramatisch angestiegen. Aber auf längere Sicht scheint es eine Tendenz zu geben, dass wir als Gesellschaft zunehmend schlechter hören als noch vor 150 Jahren. Die Lärmbelastung ist seither grösser geworden, das Freizeitverhalten hat sich verändert. Und laute Musik ist einfach auch mehr en vogue als damals. In Längsschnittstudien lässt sich nachvollziehen, dass das Hörvermögen eher abnimmt. Wohingegen sich bei Naturvölkern diese Entwicklung nicht beobachten lässt. Zusätzlich spielt aber sicher auch eine Rolle, dass man heute besser sensibilisiert ist für das Problem und sich schneller betroffen fühlen kann.

Seit wann ist das Problem des Tinnitus bekannt?

Seitdem es Möglichkeiten gibt, Dinge aufzuschreiben, sind solche Ohrgeräusche dokumentiert. Es wurde also bereits in der Antike davon berichtet. Den Stellenwert einer Erkrankung hat der Tinnitus seit etwa der Mitte des 18. Jahrhunderts, und seit dem 19. Jahrhundert stellt er einen medizinischen Forschungsbereich dar.

Und welche Behandlungsmethoden haben sich in der Forschung mittlerweile als aussichtsreich erwiesen?

Ein Ansatz, der seit ein paar Jahren verfolgt wird, ist zum Beispiel die bimodale Neuromodulation. Dabei wird weniger auf das Ohr an sich, sondern vor allem aufs Gehirn abgezielt. Mit einer leichten elektrischen Stimulation, kombiniert mit akustischer Stimulation, versucht man hierbei, die Gehirnaktivitäten so zu beeinflussen, dass unerwünschte Geräusche reduziert werden. Hierfür gibt es beispielsweise auch Geräte, welche Betroffene selber zu Hause anwenden können. Ein solches Gerät wird Hubert Lim von der Universität Minnesota vorstellen, welches gerade an der Schwelle zum Einsatz in der Praxis steht. Auch in der Schweiz ist diese seit kurzem verfügbar. Hierzulande ist es allerdings immer ein steiniger Weg, bis solche Methoden durch grössere Studien allgemein anerkannt sind und dann von der Krankenkasse übernommen werden können.

Welche anderen Ansätze gibt es?

Eine andere Methode, die auch bei den Gehirnaktivitäten ansetzt, ist jene des Neurofeedbacks. Hierbei werden die Aktivitäten bildlich sichtbar gemacht, sodass der Patient sie live mitverfolgen kann. In Trainingssitzungen versucht er dann, seine Gehirnaktivitäten bewusst in eine gewünschte Richtung zu lenken. Das Livebild gibt an, ob es gelingt oder nicht.

Kann ein Tinnitus auch mit Medikamenten behandelt werden?

Die Medikamentenforschung ist derzeit leider relativ klein. Derzeit ist kein grösseres Pharmaunternehmen wirklich aktiv daran. Ich verfolge das seit 25 Jahren und bin nicht so richtig hoffnungsvoll, dass in diesem Bereich bald ein Durchbruch gelingt. Die Schwierigkeit ist, dass solche Medikamente bei den Neurotransmittern ansetzen müssten. Das kann dann auch an Stellen Wirkungen hervorrufen, wo es nicht erwünscht ist. Ideal wäre hier aber zum Beispiel auch, wenn es Medikamente gäbe, welche die Entstehung von Ohrgeräuschen bereits präventiv verhindern – beispielsweise, indem Haarzellen dadurch regeneriert würden. Auch ganz generell ist die Prävention aber natürlich ein wichtiger Aspekt in der Ohrenmedizin. Unter anderem, indem wir Jugendlichen den richtigen Umgang mit Lärm aufzeigen.

Hinweis: Das «Hearing Forum Andermatt» findet am 10. September in der Konzerthalle in Andermatt statt. Weitere Infos unter andermatt.swiss-meeting.org.