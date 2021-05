Interview Botanik-Professor klärt auf: «Es ist in freier Natur weitgehend unmöglich, dass CO2 als Pflanzendünger wirkt» Auf der Furka forschen Wissenschafter an der alpinen Flora. Auch die CO2-Wirkung auf die Alpenpflanzen wurde erforscht. Der emeritierte Professor für Botanik Christian Körner liefert Erklärungen. Christian Tschümperlin 14.05.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Forschungsstation Alpfor nahe dem Furkapass erforscht die alpine Flora. Bild: PD

Auf dem Furkapass nahm die globale CO 2 -Forschung an der alpinen Vegetation ihren Anfang. Die Infrastruktur der 2008 neu etablierten Forschungsstation Alpfor im ehemaligen Truppenlager half dabei. Im Gespräch erklärt Christian Körner, em. Prof. für Botanik der Universität Basel, was es mit dem CO 2 und der alpinen Pflanzenwelt auf sich hat.

Jeder kennt das CO 2 : Es sorgt dafür, dass das Mineralwasser in unseren Flaschen und Gläsern sprudelt. Doch welche Rolle spielt es bei den Pflanzen?

Christian Körner, em. Prof. für Botanik der Universität Basel Bild: Christian Tschümperlin (20. August 2020)

Christian Körner: Wir Menschen und andere Säugetiere atmen CO 2 mit jedem Atemzug aus, weil unser Körper Zucker kalt verbrennt. Daraus schöpfen wir unsere Energie. Dieses Kohlendioxid oder kurz CO 2 besteht aus den Elementen Kohlenstoff und Sauerstoff. Bei den Pflanzen ist es umgekehrt: Sie können im Sonnenlicht aus CO 2 Zucker produzieren, damit ihren Körper aufbauen und so den Kreislauf wieder schliessen. Jedes Stück Leben besteht nach Abzug des Wassers zu etwa der Hälfte aus Kohlenstoff. Am Ende des Lebens wie auch beim Abbrennen von Wäldern landet dieser Kohlenstoff als CO 2 wieder in der Luft.

Dank diesem Kreislauf müsste ja alles im besten Gleichgewicht sein.

Das CO 2 nimmt in der Luft immer mehr zu. Durch Verkehr, Heizung und Verarbeitungsprozesse in der Industrie fällt viel davon an. Die fossilen Rohstoffe, die vor vielen Millionen Jahren von Wäldern und Meeren produziert wurden, sind einerseits eine wichtige Basis unserer Zivilisation geworden, andererseits führt das Verbrennen von Erdöl, Erdgas oder Kohle zu einer gefährlichen Anreicherung von CO 2 in der Atmosphäre. Zudem wird CO 2 freigesetzt, wenn man Wälder in Äcker und Weiden umwandelt. Momentan steigt die CO 2 Konzentration in der Atmosphäre jedes Jahr um 2 ppm an (ppm oder ‹parts per million› steht für Einheit pro Million. 2 ppm entsprechen somit 0,0002 Prozent).

Das hört sich nach wenig an.

Ja, aber das sind immerhin rund 4 Milliarden Tonnen zusätzlicher Kohlenstoff in der Luft jedes Jahr. Obwohl nur in Spuren von 0,041 Prozent in der Luft vorhanden, hat dieses Gas die Eigenschaft, die Rückstrahlung der Sonnenwärme von der Erde in den Weltraum zu bremsen, womit die Luft wärmer wird. Vor der Industrialisierung, im 18. Jahrhundert, betrug die CO 2 -Konzentration in der Luft noch 0,028 Prozent oder 280 ppm. Eine Erderwärmung von 2 Grad wird als kritisch erachtet mit schwer umkehrbaren Folgen auf das Weltklima.

Dies führt dann zu den bekannten Gefahren: Häufigere Dürren und Überschwemmungen, der Meeresspiegel hebt sich an, die Gletscher und der Schnee auf unseren Skipisten schmelzen noch schneller.

Genau. Die Gefahren sind vielfältig. Es löst sich auch der Permafrost im Gebirge und unser Lebensraum öffnet sich für wärmeliebende Krankheitserreger und deren Verbreiter wie etwa exotische Mücken.

Bei all diesen sehr unerwünschten Veränderungen kann man sich doch fragen, ob wenigstens die Pflanzen vom erhöhten CO 2 -Angebot profitieren, weil sie doch von CO 2 leben?

Weil CO 2 der Rohstoff der Fotosynthese und damit des Wachstums ist, wird oft angenommen, Pflanzen würden schneller wachsen, wenn es mehr CO 2 gibt. Dabei kann jedes Kind verstehen, dass weder ein Apfelbaum noch ein Stück Käse allein aus Kohlenstoff entsteht. Wir wissen heute, dass Lebewesen vom Bakterium bis zum Elefanten, vom Gänseblümchen bis zum Mammutbaum mindestens 20 andere chemische Elemente brauchen, um wachsen und leben zu können.

Pflanzen des Gletschervorfeldes wurden während dreier Sommer die Luft mit einer CO 2 -Konzentration von 580 ppm angeboten. Ohne Reduktion der CO 2 -Emissionen wird die Erde diese CO 2 -Konzentration gegen Ende dieses Jahrhunderts erreichen. Die alpinen Pflanzen wuchsen unter erhöhtem CO 2 -Angebot nicht besser. Bild: E. Hiltbrunner

Das heisst: Nur wenn alle Nährstoffe vorhanden sind, kann zusätzliches CO 2 das Wachstum fördern. Wir können uns ja auch nicht nur von Schokolade alleine ernähren.

So ist es. Wenn die Nährstoffe im richtigen Verhältnis im Boden vorhanden sind, kann eine Pflanze CO 2 brauchen. Da immer irgendeiner dieser Bodennährstoffe im Mangel ist, bestimmen diese Elemente, wie viel Wachstum eine Pflanze zuwege bringt. Solange Elemente wie Stickstoff für das Eiweiss, Phosphor für die Zellteilung oder Kalium für die Steuerung des Wasserhaushaltes der Zellen fehlen, resultiert aus dem zusätzlichen CO2 kein erhöhtes Pflanzenwachstum. Es braucht also alle Bausteine im Pflanzenkörper.

Daher ist es in freier Natur, in der nicht gedüngt wird, weitgehend unmöglich, dass das CO 2 als Pflanzendünger wirkt. Dies ist ein leider weit verbreitetes Märchen.

Im Gewächshaus aber kann man mit dem CO 2 das Pflanzenwachstum beschleunigen?

Den Effekt gibt es nur bei mit künstlichen Nährstoffen gedopten Pflanzen wie Hors-sol-Tomaten und Gurken im Gewächshaus.

Es regnet ja nicht Phosphor und Kalium auf unsere Wälder, um es den Bäumen zu ermöglichen, mehr CO 2 als bisher aus der Luft zu saugen. Am erhöhten CO 2 ist also kein gutes Haar!

Was hat all das mit den Alpen zu tun?

Es ist gut bekannt, dass die Luft mit der Höhe dünner wird. Es sinkt nicht nur der Luftdruck, es sinken auch die Teildrucke von Sauerstoff und CO 2 . In rund 2500 Meereshöhe haben wir rund einen Viertel weniger CO 2 und Sauerstoff als auf Meeresniveau.

Hungern Pflanzen im Gebirge nach CO 2 ?

Diese Frage wurde erstmals in der Forschungsgeschichte nahe dem Furkapass in den Zentralalpen auf 2500 Metern erforscht.

Vier Sommer lang «katapultierten» Forscher der Universität Basel den Alpenrasen in die Zukunft, indem sie das CO 2 Angebot verdoppelten, also den Pflanzen so etwa das Jahr 2120 vorgaukelten.

Und was war der Effekt auf das Rasenwachstum?

Er war null. Das Experiment wurde später, während dreier Sommer, an Pflanzen des Gletschervorfeldes wiederholt. Der Effekt war nicht nur null, er war bei einzelnen Pflanzenarten sogar negativ: Sie wuchsen weniger bei erhöhtem CO 2 -Angebot. Der Grund: Sie konnten mangels zusätzlicher Bodennährstoffe den überschüssigen Zucker nicht in Wachstum investieren und gaben diesen durch die Wurzeln an die Bodenmikroben ab, die ihrerseits die raren Bodennährstoffe in ihren Körper einbauten und sie so den Pflanzen wegschnappten.

Gebirgspflanzen haben also kein Problem mit dünner Luft, sie profitieren nicht von mehr CO 2 ?

So ist es. Heute ist bekannt, dass das für alle natürlichen Lebensräume der Erde gilt. Das kann in die ganz einfache Formel gepackt werden: Die Bodennährstoffe steuern das Wachstum und damit den Kohlenstoffkreislauf der Erde. CO 2 ist keine Mangelware für die Natur, sondern ein Überschussgut. Kein Wunder: Im Laufe der letzten 1 Million Jahre schwankte die CO 2 -Konzentration auf der Erde um einen Mittelwert von 240 ppm, nämlich zwischen 180 und 290 ppm. Die heutige CO 2 -Konzentration von 415 ppm ist in der jüngeren Erdgeschichte ein absolutes Novum für Pflanzen und Klima.

Man kann das CO 2 -Problem mit einem vermeintlichen CO 2 -Düngeeffekt nicht «weg- oder gesundbeten».

Aber wir könnten doch einfach mehr Wälder pflanzen und so den Klimawandel aufhalten?

Um mehr Kohlenstoff einzufangen und dauerhaft zu binden? Wo würden Sie denn diese Wälder hinpflanzen? In unsere Städte und Felder? Es ist also bei uns, von wenigen Ausnahmen im Berggebiet abgesehen, keine Option, die Waldfläche ohne Verlust von Kulturland zu vergrössern. Da die Bäume bekanntlich auch nicht in den Himmel wachsen, ist es auch illusorisch, im bestehenden Wald viel mehr Kohlenstoff zu parkieren. Man müsste die Nutzung aufgeben, aber sobald sich ein neues Gleichgewicht zwischen Wachsen und Sterben eingestellt hat, ist der Effekt null.

Ein Wald im Gleichgewicht bindet weder netto CO 2 noch produziert er netto Sauerstoff, was viele immer noch glauben.

In einer nachhaltigen, also den Vorrat wahrenden Nutzung liegt eine Chance, fossile Rohstoffe durch Holzprodukte zu ersetzen, aber die Mengen sind angesichts der derzeitigen Freisetzung von fossilem CO 2 sehr gering, in der Nähe von etwa 5 Prozent. Holz vermehrt zu nutzen, macht unbedingt Sinn, löst aber das Problem nicht wirklich.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, um dem Klimawandel zu begegnen?

Kaum «grüne», so leid es mir als Biologe tut, das zu sagen. Wir müssen einfach mit allen vertretbaren Mitteln den Verbrauch fossiler Rohstoffe runterfahren.

Ist das CO 2 -Gesetz ein Schritt in die richtige Richtung?

Es ist ja wohl keine Frage, ob die Richtung stimmt. Es geht für viele einfach nicht weit genug. Das ist der ewige politische Diskurs zwischen dem Wünschbaren und dem Machbaren. Es ist schwer einschätzbar, ob der Druck, wirklich noch schneller vorwärtszumachen, uns letztlich zurückwerfen würde. Dass sich was ändern muss, haben wohl alle begriffen, und dass damit auch viel Innovation verbunden sein kann, ist für die Schweiz wichtig.