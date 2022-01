Deutsche IT-Firma Essendi IT will auch Urner beschäftigen

Deutsches IT-Unternehmen in Altdorf will auch Urnerinnen und Urner beschäftigen

Die Firma Essendi IT setzt am neuen Standort im UKB-Dienstleistungszentrum am Kantonsbahnhof auch auf Urner Informatikfachkräfte. Geschäftsführerin Sarah Zügel sagt, was den Ausschlag für Altdorf als Schweizer Niederlassungsort gab.