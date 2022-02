Medienförderung: Das sagt Iwan Rickenbacher zum Ja aus Uri

Medienpaket Experte über Abstimmungsergebnis: «Die Urnerinnen und Urner haben ein vertrauensvolleres Verhältnis zum Staat» Medien- und Politexperte Iwan Rickenbacher erklärt im Interview, woran die Vorlage zur Medienförderung am Sonntag gescheitert ist und wieso Uri als einziger Deutschschweizer Kanton neben Basel-Stadt Ja gesagt hat. Carmen Epp Jetzt kommentieren 16.02.2022, 05.00 Uhr

Iwan Rickenbacher, die Frage, ob und wie der Staat die Presse fördern soll, wird seit nun fast 60 Jahren diskutiert. War die Vorlage, die dem Stimmvolk am Sonntag unterbreitet wurde, das, worauf die Medienbranche schon lange gewartet hat? Nach dem Motto «Was lange währt, wird endlich gut»?

Mir scheint, dass man aus dem «gut» ein «besser» machen wollte. So wurde in die Vorlage allerlei reingepackt, was einem noch in den Sinn kam. Dazu gehört neben einer allgemeinen Erhöhung der indirekten Pressefördergelder auch die Unterstützung der Früh- und Sonntagszustellung. Da kam am Ende etwas viel zusammen, was sich auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Nachgang der Abstimmung zugestehen musste: Man hat das Paket überladen.

Iwan Rickenbacher. ZvG

Zur Person Iwan Rickenbacher aus Brunnen ist Honorarprofessor für Politikwissenschaften an der Uni Bern, ehemaliger CVP-Generalsekretär und arbeitet seit 1992 als Kommunikationsberater. Er war viele Jahre Stiftungsratspräsident der Journalistenschule MAZ in Luzern und Verwaltungsratsmitglied der damaligen Tamedia AG (heute: TX Group). (eca)

Oder war das Bedürfnis nach mehr Medienförderung nicht gegeben?

Doch, doch. Das Unbehagen, dass in den letzten Jahrzehnten viele Zeitungen eingegangen sind, ist schon weitverbreitet. Das ist insbesondere in der Westschweiz und in den grossen Städten der Fall, wo sich früher verschiedene Zeitungen konkurrenziert haben und es heute nur noch einen Titel gibt.

Trotzdem wurde Vorlage abgelehnt. Wieso?

Es gab ein Argument der Gegner der Vorlage, das offenbar verfangen hat: Dass die Medien bei einer Förderung durch den Staat nicht mehr unabhängig seien, ganz nach dem Motto «Wer zahlt, befiehlt». Dass das am Ende zu einem Nein geführt hat, hat aber auch mit dem veränderten politischen Klima seit der Coronapandemie zu tun.

Wie meinen Sie das?

Durch die Auseinandersetzung mit der Coronapandemie wurden Leute politisiert, die sich vorher kaum für politische Fragen interessiert haben. Die haben zum grossen Teil eine staatskritische Haltung, wie sie etwa bei Impfgegnern deutlich wird. Die Angst dieses Teils der Bevölkerung, vom Staat bevormundet zu werden, hat auch das Misstrauen in eine staatliche Medienförderung geschürt.

Die Vorlage hätte vor Corona also bessere Chancen gehabt?

Ich denke schon. Vor der Pandemie wäre die Debatte nicht so hart ausgefochten worden und das Argument, der Staat würde durch die Presseförderung die Bürger kontrollieren und bevormunden, wäre nicht auf so fruchtbaren Boden getroffen.

Nicht ganz so stark verfangen hat das Argument im Kanton Uri. Wie erklären Sie sich, dass Uri als einziger Deutschschweizer Kanton neben Basel-Stadt knapp für die Vorlage zur Medienförderung stimmte?

Das Abstimmungsergebnis von Uri hat mich auch ins Staunen und Grübeln gebracht. Am Ende bin ich zum Schluss gekommen, dass die Urner Bevölkerung wahrscheinlich ein anderes, vertrauensvolleres Verhältnis zum Staat hat. Aufgrund seiner geografischen Lage, der Topografie und der Kleinräumigkeit könnte der Kanton ja nicht existieren, ohne dass der Bund gewaltig in die Infrastrukturen investieren würde. Und ich glaube, das weiss man im Kanton Uri, dass man auf Bundessolidarität angewiesen ist. Auf der anderen Seite machen die Urnerinnen und Urner auch die Erfahrung, dass der Bund ihre Gestaltungsfreiheit nicht allzu sehr beschränkt. Daher hat das staatskritische Argument gegen die Medienförderung nicht ganz so sehr gegriffen wie in anderen Kantonen.

Inwiefern hat das auch mit der Medienlandschaft in Uri zu tun?

Im Kanton Uri gibt es neben der «Urner Zeitung» von CH Media noch das «Urner Wochenblatt», also zwei wichtige lokale Stimmen. Hier ist es also nicht so wie in Basel oder anderen Städten, wo es einst mehrere Tageszeitungen gab und heute nur noch eine. Das Gefühl, medial unterversorgt zu sein, ist im Kanton Uri daher wahrscheinlich nicht so gross. Dem wollten die Ja-Stimmenden wohl Sorge tragen. Das hat, zusammen mit einem Vertrauen in den Bund, das in Uri aus den bereits genannten Gründen grösser ist als in anderen Kantonen, zum knappen Ja geführt.

Wie geht es nun weiter mit der Medienförderung?

Nach dem Nein vom Sonntag wird es schwierig sein, ein solches Paket wieder zu schnüren. Stattdessen wird man wohl kleinere Schritte gehen, indem man vielleicht an den Posttarifen und der Zustellungsunterstützung schraubt, vermehrt in die Aus- und Fortbildung von Journalisten investiert, oder Nachrichtenagenturen unterstützt, damit ihre Informationen auch den Kleinen zur Verfügung stehen zum kleinen Tarif. Das sind so die Denkansätze, die man in der nächsten Zeit anstreben wird. Und dann gibt es eine Gegenbewegung aus SVP-Kreisen, die nun die SRG-Finanzierung ins Visier nimmt. Die Diskussion geht also weiter – die Polarisierung auch.

