Jolly and the Flytrap geben Konzert im Vogelsang in Altdorf

Interview «Die Urnerinnen und Urner sind trinkfest – das passt gut zu unserem Sound» Die Obwaldner Band Jolly and the Flytrap spielt bald im Altdorfer Vogelsang auf. Einem Auftrittsort, den die sieben Musiker immer wieder gerne aufsuchen. Lucien Rahm 15.10.2022, 05.00 Uhr

Vergangenes Jahr hat die Engelberger Band Jolly and the Flytrap ihr neues Album mit dem Titel «Le Dictionnaire de la Lumière» herausgebracht, das «Wörterbuch des Lichts». Artgerecht darbieten konnten es die sieben Musiker, die seit über 35 Jahren zusammen auf der Bühne stehen, im zurückliegenden Jahr aber noch nicht so recht. Angesichts der Pandemie mussten die Besucherinnen und Besucher ihrer Konzerte diese bisweilen sitzend erleben. Dabei sollen ihre Auftritte eigentlich genau das Gegenteil bewirken und das Publikum zu wilden Tanzbewegungen animieren.

Die Engelberger Band Jolly and the Flytrap mit Frontmann El Ritschi (Vierter von links). Bild: Monique Wittwer/PD

Daher kommt die Band demnächst wieder nach Uri, um im Altdorfer Vogelsang ein Konzert ohne Sitzregel zu geben. Worauf sich die Besucherinnen und Besucher dabei freuen dürfen, und was die Band am Urner Publikum besonders schätzt, erzählt Frontmann Richard Blatter alias El Ritschi im Interview.

Sie haben mit Ihrer Band schon etwa ein Dutzend Male in Uri gespielt, davon etwa zur Hälfte im Vogelsang. Ist das trotzdem noch interessant?

Richard Blatter: Absolut! Der Vogelsang ist quasi unser Hausclub. Er hat genau die richtige Grösse für das, was wir machen: nicht zu gross und dadurch sehr persönlich, und doch mit genug Platz, damit die Leute tanzen können.

Bei Ihrem letzten Auftritt in Uri gab es nicht so viel zu tanzen.

Ja, wir waren letztes Jahr während der Coronazeit beim Verein IG-Future aufgetreten. Die rund 50 Gäste mussten wegen der Vorschriften sitzen bleiben. Da fanden wir, wir müssen nochmals vorbeikommen, wenn die Sitzregel nicht mehr gilt.

Was dürfen die Besucherinnen und Besucher dieses Mal erwarten?

Wir stellen im Vogelsang unsere neueste CD «Le Dictionnaire de la Lumière» vor – unser erstes Album seit acht Jahren.

Wie hört sich das an?

Die Rhythmen sind südamerikanisch, hin und wieder angereichert mit kräftigen «Rimshots», die Melodien teilweise herzergreifend, Posaune und Saxofon mal pointiert, mal tragend, unterstützt durch die ergreifende Gleichzeitigkeit von Leichtigkeit und Melancholie des Akkordeons. Live dargeboten gerät man als Publikum dabei bald in schwelgerisches, bald euphorisierendes Tanzen. Und wir sind eine sehr gute Liveband und bringen die Songs mit viel Charme und Herzblut rüber.

Also etwas, das dem Publikum im Vogelsang gefallen dürfte?

Im Vogelsang treffen wir sowieso immer auf ein «huäräguäts» Publikum. Dass wir als Band ebenfalls aus der Innerschweiz stammen, verbindet wohl zusätzlich. Die Urnerinnen und Urner sind zudem sehr tanzfreudig und auch nicht minder trinkfest – das passt gut zu unserem Sound.

Hinweis: Jolly and the Flytrap spielen am Freitag, 21. Oktober, im Altdorfer Kellertheater im Vogelsang. Beginn um 21.30 Uhr, Eintritt 20 bis 25 Franken. Tickets unter www.kiv.ch.