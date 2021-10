Pianist Andreas Haefliger gibt Benefizkonzert für Papilio

Interview Ein Titan spielt für Kinder: Starpianist Andreas Haefliger gibt Benefizkonzert in Altdorf Der weltberühmte Pianist spielt Beethoven und Mussorgski für die Stiftung Papilio. Im Interview sagt er, was ihn antreibt, weshalb er den Kanton Uri zu lieben begann und wie ihn das Konzert kommenden Freitag fordert. Florian Arnold Jetzt kommentieren 18.10.2021, 15.00 Uhr

Der Starpianist Andreas Haefliger ist mit seiner Frau und seiner Tochter aufs Biel ob Bürglen gezogen. Wie schon im Juni 2020 gibt er nun ein Benefizkonzert im Theater Uri. Auf dem Programm stehen die G-Dur- und die Es-Dur-Sonate von Ludwig van Beethoven sowie das abwechslungsreiche Werk «Bilder einer Ausstellung» von Modest Mussorgski. Der Erlös des Konzertes geht an die Stiftung Papilio, die ein grösseres Umbau-Projekt für mehrere Millionen Franken plant. Im Interview erzählt Haefliger, der kürzlich von Kulturredaktor Christian Berzins als «Schweizer Titan» bezeichnet wurde, was ihn dazu antreibt, und wie stark ihn die Werke herausfordern.

Pianist Andreas Haefliger. Bild: PD

Nach einem Jahr geben Sie bereits zum zweiten Mal ein Benefizkonzert, diesmal für die Stiftung Papilio. Was motiviert Sie dazu?

Andreas Haefliger: Die Stiftung Papilio steht vor einem grossen Umbau. Ich wollte meinen Beitrag leisten und durch das Konzert die Aufmerksamkeit auf diese herrliche Institution lenken. Es ist wegweisend, wie Kinder mit ihren anderen Fähigkeiten behandelt und gefördert werden. Wie sie sich auf dem Gelände von Papilio entwickeln können, hat mir von Anfang an gefallen. Und auch vom geplanten Projekt bin ich überzeugt. Das wird ein Ausnahme-Gebäude mit viel Lebendigkeit und Farbe und das mitten in Altdorf. Andernorts werden Kinder von der Gesellschaft ausgeklammert. Aber hier gibt es ein Gelände, um zusammenzukommen. Ein spielfreudiges und weltoffenes Projekt. Das liebe ich an diesem Kanton: Ich entdecke immer wieder neue, überraschende Projekte. Deshalb hoffe ich, dass ich jedes Jahr in Uri ein Benefizkonzert für einen guten Zweck spielen kann.

Sie scheinen von Uri begeistert zu sein.

Ich habe in diesen zwei Jahren, in denen ich hier lebe, ein sehr positives Bild gewonnen und nette Leute kennen gelernt. Für mich strahlt der Kanton aber vor allem Ruhe aus. Das ist auch der Grund, weshalb ich in die Höhe aufs Biel gezogen bin. Mich reizt die Abgeschiedenheit, die ich im Covid-Jahr auf besondere Weise kennen gelernt habe, da ich ein Jahr lang nicht gereist bin. Wir sind lange Zeit nicht vom Biel heruntergekommen und haben so vor allem die Kinzigregion entdecken können.

Starpianist Andreas Haefliger spielt schon zum zweiten Mal ein Benefizkonzert in Uri. Bild: PD

Dann war die Coronakrise eine Art Chance für Sie?

Ich glaube, dass Covid eine unglaublich negative Situation geschaffen hat, aus der man aber auch seine positiven Schlüsse ziehen kann. Ich habe die Beziehung zu meiner Frau und meiner Tochter auf eine neue Weise kennen gelernt und nichts aus der weiten Welt vermisst. Es war für mich ein Ausprobieren, wie man anders leben kann. Man gewinnt sensationelle Erkenntnisse, wenn man sich für längere Zeit nicht vom Fleck rührt und das Leben auf einfachste Art geniesst. Natürlich habe ich aber auch Ideen weiterentwickelt. Wenn ich mit meinem Konzert am Freitag einen Teil dazu beitragen kann, dass Kinder nachher frei spielen können, ist das für mich Lebenserfüllung. Für Kinder zu spielen, gibt mir viel zurück. Da schimmert viel Kreativität, Liebe und Farbigkeit durch.

In Ihrem Konzert verbinden Sie zwei Beethoven-Sonaten mit Modest Mussorgskis «Bilder einer Ausstellung». Wieso diese Kombination?

Nach dem schweren Werk, das ich im vergangenen Jahr gespielt habe, gibt es für das Publikum etwas leichtere Kost. Die Sonaten stammen aus einer Zeit, in der Beethoven wegweisende, extravagante, humorvolle und farbige Stücke schrieb. Und dazu passt auch die Farbigkeit von Mussorgskis «Bilder einer Ausstellung». Die Stücke waren für die Komponisten selber Überraschungen. Und mir ist es wichtig, dass das Konzert für die Stiftung richtungsweisend und ein Fest wird.

Eignet sich das Werk denn gerade auch für Kinder, da Bilder im Kopf entstehen?

Für mich hat jedes Stück im abstrakten Sinn ein Bild. Aber hier gibt es zu jedem Stück ein richtiges Bild und dazwischen sehr lustige und vielfältige Promenaden. Mussorgski geht durch die Ausstellung und hinkt sogar manchmal mit etwas ungewohnten Taktzahlen. Es ist absolute Programmmusik, die auch sehr gut für Kinder geeignet sein kann.

Wie stark fordern Sie diese Werke heraus?

Sie sind eine grosse Herausforderung, aber sie machen auch sehr viel Spass. Es ist ein wenig wie Marathonlaufen: Die Vorbereitung ist aufwendig, aber man gewinnt daraus auch sehr viel. Es ist fantastische Musik, die orchestral geschrieben ist und das Klavier bis zum Äussersten ausreizt.

Die Besucherströme im Theater und im Konzertsaal sind momentan etwas eingebrochen. Sind Sie zuversichtlich, dass ihr Konzert ein Erfolg wird?

Mit einem vollen Saal könnten wir 20'000 Franken für Papilio sammeln, was mein Ziel wäre. Ich glaube weniger, dass die Leute ängstlich wegen einer Ansteckung sind, sondern sich einfach daran gewöhnt haben, zu Hause zu bleiben. Aber ich bin immer zuversichtlich. Das ist meine Lebenseinstellung.

