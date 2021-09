Interview «Eine Klima- statt eine Energiewende»: Wie das ehemalige Elektrizitätswerk Altdorf den Kanton Uri künftig versorgen will Zum 125-Jahr-Jubiläum von EWA – Energie Uri blickt CEO Werner Jauch zurück, geht auf aktuelle Problematiken ein und schaut voraus. Florian Arnold 25.09.2021, 05.00 Uhr

Werner Jauch, Ihr Unternehmen feierte das 125-Jahr-Jubiläum. Was hat das mit Ihnen gemacht?

Es macht mich stolz, dass wir schon 125 Jahre erfolgreich am Markt tätig sind. Wir haben Uri stets in der Entwicklung begleitet. Die Industrialisierung war der Grundstein des Unternehmens. Als die Munitionsfabrik in Altdorf angesiedelt werden sollte, gab es Strombedarf. Danach ging die Elektrifizierung rasch vorwärts. Wir haben die Strassenbahn von Altdorf nach Flüelen mit Strom versorgt und als die erste elektrische Strassenlaterne in Altdorf in Betrieb ging, war das eine Riesensensation. Später kamen die Gemeinden als Kunden hinzu. Noch immer gibt es eine Geschäftsbeziehung zu den Gemeindewerken Arth mit den Rigibahnen. Das EWA liefert über den Axen bis heute Strom.

Am vergangenen Wochenende hat EWA – Energie Uri das 125-Jahr-Jubiläum gefeiert. Bild: EWA – Energie Uri

Eine wichtige Beziehung gibt es auch zu der CKW.

Das EWA wurde privatrechtlich gegründet. Als das Arni-Kraftwerk gebaut wurde, was 1910 eine Pionierleistung war, wurde Geld benötigt, das die CKW – damals noch die Kraftwerke Rathausen AG – aufbrachte. Erhebliche Anteile wurden dann bei neuen Konzessionsvergaben von der öffentlichen Hand Kanton und Korporation Uri zurückgekauft.

Für den Urner Landrat ging das bisher zu wenig weit. Er fordert, dass die öffentliche Hand die Mehrheit an den EWA-Aktien hält.

Die Aktionäre sind im Gespräch, eine gute Lösung ist im Sinne aller. Mehr kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht darüber sagen.

Historische Aufnahme vom Bau des Kraftwerks Arniberg. Bild: EWA – Energie Uri

Das EWA heisst heute EWA – Energie Uri. Hat man sich damit zum Alleskönner gewandelt?

Nein. Unser Kerngeschäft setzt sich nach wie vor aus Energie, Netz und Dienstleistungen zusammen, wie das schon seit unserer Gründung der Fall war. Die Bedürfnisse der Kunden sind jedoch anders geworden. Heute sind Gesamtenergielösungen mit einer Fotovoltaikanlage, einer Wärmepumpe, Speichermöglichkeiten, Elektromobilität, und das alles mit einer intelligenten Steuerung vernetzt, gefragt. Der Markt hat enorm an Dynamik gewonnen und hat sich stark verändert. Heute verkaufen beispielsweise Garagisten Ladestationen oder die Ikea Fotovoltaikanlangen. Quartiere bilden einen sogenannten «Zusammenschluss zum Eigenverbrauch», wobei etwa mehrere Gebäude mit einer Fotovoltaikanlage versorgt werden. Und die Energie- und Klimawende bedingt die Sektorenkopplung zwischen Strom, Wärme/Kälte und Mobilität. Wir setzen solche integrierten Energielösungen um und optimieren diese. Und wir tun dies gemeinsam mit Urner Partnern.

Werner Jauch, Vorsitzender der Geschäftsleitung von EWA – Energie Uri, bei einer Ladestation für Elektroautos. Bild: Florian Arnold (Altdorf)

Wie steht man im Vergleich zur nationalen Konkurrenz da?

Wir entwickeln unsere Stärken kontinuierlich weiter und haben uns im Lokalen und Regionalen wie etwa bei den integrierten Gesamtenergielösungen gut positioniert und können uns gegen eine schweizweite Konkurrenz behaupten. In der Wasserkraft haben wir Kunden in der ganzen Deutschschweiz wie Basel, Winterthur oder Meiringen. Dort zeigen wir auch, wie man Digitalisierung erfolgreich nutzen kann. Die Steuerung von kleineren und mittleren Kraftwerken kann unsere Leitstelle von Altdorf aus übernehmen.

Die ganze Welt spricht heute über die Energiewende. Wie wichtig ist das Ihrem Unternehmen?

Sehr wichtig. Wir verfolgen konsequent die CO 2 -Senkung. Wir sind klar auf erneuerbare Energien fokussiert. Mit dem Ausbau der Erneuerbaren und den integrierten Gesamtenergielösungen leisten wir lokal einen wichtigen Beitrag. Und auch für die Elektromobilität stellen wir Ladelösungen zur Verfügung.

Für viele ist Elektromobilität der Schlüssel. Das braucht aber auch mehr Strom. Gibt es da nicht Grenzen?

Die erneuerbaren Energien lassen sich sicher noch weiter ausbauen. Wenn wir immer mehr Strom brauchen und gleichzeitig aus der Kernenergie aussteigen, besteht die Schwierigkeit vor allem in der Winterversorgung. Im Sommer kann man mit Fotovoltaik viel auffangen, im Winter wäre beispielsweise Windkraft eine gute Ergänzung. Aktuell schauen wir mit dem Forschungsprojekt Energiemodellregion Uri, ob man verstärkt Fotovoltaikanlagen auch für den Winter bauen kann.

Und wie sieht es mit Speichermöglichkeiten aus?

Batterien für Heimlösungen installieren wir schon. Bei der Wasserkraft können wir zunehmend flexibler produzieren, wenn immer möglich, turbinieren wir dann, wenn der Strom gebraucht wird. Beim Kraftwerk Isenthal untersuchen wir, ob eine kleine Pumpspeicherung möglich ist, wobei der Stollen einfach umgekehrt genutzt würde. EWA – Energie Uri nimmt sich auch der Wasserstoffthematik an. Bei all den Themen gilt aber wieder: Die kurzfristige Speicherung ist viel einfacher als die saisonale.

Die Energiewende ist also nicht möglich?

Wenn wir wirklich alle am gleichen Strick ziehen, haben wir eine Chance. Es ist aber wichtig, solche Probleme wie die Winterlücke zu adressieren und aktiv darauf hinzuarbeiten. Denn sonst steuern wir am Schluss auf eine Gas-Kombi-Lösung hin, was ja nicht das Ziel sein kann. Für mich ist es aber mehr eine Klimawende statt eine Energiewende, denn Wärme und Mobilität spielen genauso eine Rolle. Da müssen wir alle Menschen mitnehmen. Bei der Stromproduktion liegt das Potenzial in den dezentralen Strukturen mit Fotovoltaik, und wenn wir den Reststrom auch noch erneuerbar liefern können, kommen wir dem CO 2 -Ziel näher.

Die Arbeit wird Ihnen also nicht ausgehen. Was wird Ihre Aufgabe in einigen Jahren sein?

Wir müssen noch mehr zu einem «Systemoptimierer» werden, also zu einem Unternehmen, das die dezentralen Lösungen vernetzt und im Gesamtsystem optimiert. Dabei wird auch die Versorgungssicherheit nach wie vor eine bedeutende Rolle spielen. Immer mehr produzieren selber Strom oder fahren elektrisch. Wir ermöglichen, orchestrieren und optimieren die Prozesse und Systeme dahinter.

Welche Projekte packen Sie aktuell an?

Das Kraftwerk Erstfeldertal läuft, es braucht noch einige Fertigstellungen und Optimierungen. Beim Palanggenbach kommt der Bau gut voran. Die neuen Smartmeter rollen wir noch weiter aus. Dann ist die Versorgungssicherheit ein Thema, für die wir etwa im Schächental stärkere Leitungen ziehen, damit wir die Versorgungssicherheit erhöhen und Kapazität für die Fotovoltaik schaffen. Und wir treiben das Wasserstoffprojekt weiter voran.

Werner Jauch, wird es Ihr Unternehmen noch weitere 125 Jahre geben?

Was wissen wir schon, was in 125 Jahren sein wird? Wichtig ist, dass wir uns weiterhin immer auf den Endkunden fokussieren und den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben. Und integrierte Gesamtenergielösungen werden wohl noch mehr Gewicht erhalten, denn sie tragen massgeblich zur Energieeffizienz bei.