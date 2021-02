Interview Fusion weckte Interesse an Politik: Dieser 19-Jährige widmet seine Vertiefungsarbeit dem Zusammenschluss von Seedorf und Bauen Ramon Wipfli aus Seedorf ist im vierten Lehrjahr zum Polymechaniker. Die Vertiefungsarbeit des 19-Jährigen hat allerdings eher politische und gesellschaftliche Ansätze: Die Fusion seines Heimatdorfes mit der Nachbargemeinde Bauen. Paul Gwerder 05.02.2021, 05.00 Uhr

Lehrling Ramon Wipfli bei starkem Schneetreiben in Bauen, das seit diesem Jahr politisch zu Seedorf gehört. Bild: Paul Gwerder (27. Januar 2021)

Während der grossen Ferien des vergangenen Coronasommers hätten sich alle für das Thema ihrer Vertiefungsarbeit entscheiden müssen, sagt der Polymech-Lehrling Ramon Wipfli. Er absolviert das letzte Lehrjahr bei der Dätwyler IT Infra AG in Altdorf. «Nach einigen Visionen, so zum Beispiel der Bau eines Highcycle, ein Fahrrad mit Sitzhöhe von zwei Metern, kam ich aber auf die Idee, etwas über die Fusion meines Heimatdorfes mit Bauen zu schreiben. Die Gespräche mit den beiden Gemeindepräsidenten Toni Stadelmann, Seedorf, und Hermann Epp, Silenen, haben mir dabei weitergeholfen.» Anlässlich der Präsentation seiner Arbeit am Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri sprach er im Interview über die Beweggründe und die Ergebnisse seiner Gemeindefusionsanalyse.

Ramon Wipfli, wie war Ihre persönliche Haltung zu diesem Thema?

Ich war ebenfalls ein Befürworter dieser Fusion, obwohl ich politisch wenig interessiert bin. Aber im letzten Jahr war der Zusammenschluss der beiden Gemeinden im Dorf in aller Munde. Ich finde es eine gute Sache, dass man unter den Gemeinden einander hilft und unter die Arme greift. Ich bin zuversichtlich, dass diese Fusion ein guter Entscheid war, und für mich ist es ein guter Schritt in die richtige Richtung.

Wie haben Sie sich auf diese Vertiefungsarbeit vorbereitet?

Der Seedorfer Gemeindepräsident Toni Stadelmann erklärte mir im Oktober, dass die kleine Gemeinde Bauen mit knapp 170 Einwohnern in den letzten Jahren Mühe hatte, die politischen Ämter zu besetzen. Dies habe sogar dazu geführt, dass Bewohner von Bauen wegen des «Amtszwangs» aus dieser wunderschönen Gemeinde weggezogen sind.

Der Gemeinderat von Bauen bemerkte diesen unschönen Trend und kam nach vielen Befragungen zum Ergebnis, eine Fusion mit Seedorf zu prüfen.

Der Gemeindepräsident von Silenen Hermann Epp betonte zudem, dass die Zusammenarbeit unter den drei Gemeinden Silenen, Amsteg und Bristen optimal sei und alle drei Gemeinden gleich behandelt würden.

Wie gross ist denn der Aufwand für eine solche Fusion?

Eine Fusion zwischen zwei Gemeinden ist ein enormer Aufwand für beide Seiten. Die Verhandlungen dauerten von der ersten Anfrage fast fünf Jahre. Eine positive Abstimmung in Bauen erlaubte es dem Gemeinderat, Verhandlungen mit Seedorf aufzunehmen. Die Seedorfer waren nach einem Ja an der Gemeindeversammlung ebenfalls einverstanden, eine Fusion ins Auge zu fassen, und so kam die ganze Geschichte ins Rollen. Von der Politik der Gemeinde über das Schul- und das Sozialwesen bis hin zur Infrastruktur – alles gilt es anzuschauen. Nachdem alles analysiert war, entstand ein Entwurf, der alles beinhaltet, was geändert werden sollte, was wegfallen oder gleich bleiben würde. Insgesamt ist diese Fusion ein 400-seitiges Dokument.

Gab es Bedenken der Bewohnerinnen und Bewohner der beiden Gemeinden?

Bedenken hat es sicher gegeben. Bauen fürchtete um Demokratieverlust und die Bevölkerung hatte teilweise Angst, dass sie links liegengelassen würde. Bei zahlreichen offenen Gesprächen zwischen den Befürwortern und Gegnern beider Gemeinden konnten die Bedenken meistens aus der Welt geschaffen werden, und wichtig war, dass immer offen kommuniziert wurde. Klar, gab es einige Personen, die nicht dafür waren, aber das ist normal, und das wird es immer geben.

Und wo sehen Sie die Vorteile der Fusion?

Für die Gemeinde Seedorf gibt es meiner Ansicht nach keinen nennenswerten Vorteil. Erfreulich ist, dass Seedorf eine Gemeinde übernehmen kann, die touristisch attraktiv ist und die finanziell auf soliden Beinen steht. Für Bauen wiederum wird die Stabilität für die Behörden wieder hergestellt, die diese vor der Fusion nicht mehr hatten. Für die fusionierte Gemeinde wird ein stärkeres Erscheinungsbild als Vorteil gewertet, da das Gemeindegebiet grösser wird und die Einwohnerzahl steigt.

«Wir jungen Menschen haben grundsätzlich nichts davon»: Ramon Wipfli aus Seedorf. Bild: Paul Gwerder (Bauen, 27. Januar 2021)

Bringt die Fusion auch jungen Menschen etwas?

Wir jungen Menschen haben grundsätzlich nichts davon.

Gibt es auch gewichtige Nachteile?

Für die Behörden ist der Arbeitsaufwand ein wenig grösser, weil sie auch noch die Aufgaben der Gemeinde Bauen übernehmen.

Und wie lautete zum Schluss das Abstimmungsergebnis?

Als erste politische Gemeinde im Kanton Uri haben Seedorf und Bauen eine Fusion beschlossen. Die Seedorfer haben den Zusammenschluss mit 524 zu 128 Stimmen gutgeheissen, das entspricht einem Ja-Anteil von 80 Prozent. Etwas knapper fiel das Resultat in Bauen aus: Dort sagten 66 Ja und 29 Nein; ein Ja-Anteil von immer noch 69 Prozent.

Was war für Sie das Schwierigste bei der Präsentation und sind Sie damit zufrieden?

Die wichtigsten Informationen zu diesem Thema zusammenzutragen und die Beantwortung der Frage, wie ich die Präsentation gestalten will. Ich musste den Vortrag so gestalten, dass die anwesenden Personen alles richtig verstehen und er nicht zu lang wird. Für die Präsentation gab es eine Zeitvorgabe von 15 bis 20 Minuten, und die konnte ich genau einhalten. Schlussendlich bin ich persönlich mit meinem Auftritt zufrieden, und ich hatte auch meine Nerven im Griff. Erleichternd kam vielleicht dazu, dass wegen der Pandemie nur meine Klassenkameraden und die Lehrperson anwesend sein durften. Trotzdem wäre es schön gewesen, wenn meine Eltern und Freunde ebenfalls hätten dabei sein können.

107 Lehrlinge stellen Vertiefungsarbeit ohne Publikum vor Vom 25. Januar bis 2. Februar finden am Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri (BWZ) die Präsentationen der Vertiefungsarbeiten von 107 Lernenden ohne Zuschauer statt. Die Prüfung besteht aus einer schriftlichen Arbeit und der Präsentation der Ergebnisse. Die Themen reichen von «Beizästärbä» über «Blindheit» und «Faszination Jagd» bis hin zu «Sterbebegleitung» oder «Extrembergsteiger Dani Arnold». (gw)