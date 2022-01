Interview Urner Geschäftsführer der Schweizer Berghilfe: «Wenn jemand im Berggebiet ein Projekt nicht alleine stemmen kann, helfen wir» Der neue Geschäftsführer der Schweizer Berghilfe ist in Erstfeld aufgewachsen, lebt aber heute in Uster. Er spricht im Interview über seine Beziehungen zu Uri und sagt, welche Projekte in den vergangenen Jahren unterstützt worden sind. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kurt Zgraggen ist neuer Geschäftsführer der Schweizer Berghilfe. Bild: Isabel Plana/PD

Kurt Zgraggen, früher hiess es, Geld von der Berghilfe erhalten nur Menschen im Berggebiet, die unter dem Existenzminimum leben oder, wie es in Urner Mundart heisst, «aarmäggnessig» sind. Ist das heute noch so?

Die Berghilfe macht Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn jemand etwas aus eigener Kraft nicht alleine stemmen kann, dann leisten wir eine Unterstützung, damit es zu Stande kommt. Dazu muss man aber nicht «aarmäggnessig» sein.

Werden nur Bergbauern unterstützt?

Nein, wir wollen, dass das Berggebiet attraktiv bleibt für Menschen, die dort wohnen wollen. Am besten ist es, wenn es auch vor Ort Arbeitsplätze gibt. Wir helfen, Investitionen zu stemmen – nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der Gastronomie, Hotellerie oder bei Gewerbebetrieben. Abgelegenere Gebiete sind immer noch stark benachteiligt gegenüber den Städten und regionalen Zentren.

Zur Person Kurt Zgraggen ist 47 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern im Primarschulalter. Er ist promovierter Agronom der ETH.

Was sind die grössten Nachteile?

Meistens ist die Infrastruktur schlechter, die Transportwege sind länger, es mangelt an Arbeitskräften. Darum ist es umso wichtiger, dass die, die investieren wollen, das auch können. Die Berghilfe versucht mit ihrer finanziellen Unterstützung, diese Benachteiligung ein bisschen aufzuheben.

Sie haben Urner Wurzeln, stossen Anfragen aus dem Kanton Uri wegen des Chefs auf grösseres Echo?

Bis vor ein paar Monaten war ich Leiter der Abteilung, die diese Projekte prüft. Wenn das so wäre, dann hätte ich nicht Geschäftsführer werden dürfen. Aber Spass beiseite. Die Geschäftsstelle hat nicht grosse Einflussmöglichkeiten. Wir nehmen die Anfragen entgegen und beschaffen die Informationen über die Vermögensverhältnisse, die Investitionskosten und den Businessplan. Dann erhält das ein ehrenamtlicher Experte zur Prüfung. Das sind meistens pensionierte Führungskräfte. In Uri ist das eine Fachperson von auswärts, die alle Projekte vor Ort betrachtet und mit den Leuten spricht. Gestützt darauf verfasst er einen Bericht. Ein Gremium von vier Ehrenamtlichen entscheidet dann, wer Geld erhält. Da habe ich als Geschäftsführer wie auch zuvor als Abteilungsleiter keine Entscheidungsbefugnis.

Was unterstützt die Berghilfe in Uri?

In Uri investieren wir stark in die Landwirtschaft und den Tourismus. Es geht weniger um den gewerblichen und industriellen Bereich, denn der konzentriert sich in Uri stärker auf den Talboden und nicht auf das Berggebiet.

Können Sie uns ein paar konkrete Beispiele nennen von Projekten, die sie unterstützt haben?

Am meisten unterstützen wir in Uri nach wie vor Bauernfamilien und die Alpwirtschaft. Aber es sind auch Projekte, die für viele einen Nutzen stiften. So etwa die neue Alpkäserei auf dem Urnerboden. Statt in kleinen Alphütten einzeln wird nun erfolgreich an einem zentralen Ort die Milch zu Käse und vielen weiteren Produkten verarbeitet. Für verschiedene Dorfladen haben wir Geld gesprochen. Unterstützt werden von uns auch Gastronomie- und Hotelprojekte. Als Beispiele nenne ich da das Gasthaus Göscheneralp im Gwüest und das Hotel Klausenpass. Vor ein paar Jahren haben wir Geld gesprochen für die Werkstätte der Dampfbahn Furka-Bergstrecke in Realp. Zuvor wurden die Bahnwagen in Chur revidiert. Die Werkstätte ist für die Region ein bedeutendes Projekt und bringt Arbeit vor Ort.

Wie viele Projekte aus dem Kanton Uri konnten in den vergangenen Jahren von finanzieller Unterstützung profitieren?

Das waren in den vergangenen drei Jahren jeweils zwischen 13 und 18 Projekte. Dafür wurden jährlich zwischen 0,7 und 0,8 Millionen Franken gesprochen.

Die neue Alpkäserei auf dem Urnerboden konnte auch dank der Unterstützung der Berghilfe gebaut werden. Bild: Urs Hanhart (Urnerboden, 4. Juni 2018)

Wie kamen Sie zur Berghilfe?

Ich bin in Erstfeld aufgewachsen. Mein Grossvater kam aus einer Bauernfamilie. Mein Vater arbeitete zuerst bei der Dätwyler AG und wurde dann Bähnler. Ich habe an der ETH Agronomie studiert und auch promoviert. 2005 habe ich mich bei der Berghilfe beworben, weil dort eine Stelle frei wurde. Nun bin ich bald 17 Jahre dabei.

Mit Ihrer Herkunft wurden sie demnach schon früh mit den Problemen der Landwirtschaft und der Bergbauern konfrontiert?

Als Kind halfen wir dem Onkel in der Landwirtschaft. Im Sommer gingen wir «z’Alp». Daher kenne ich die Thematik. Wenn man im Kanton Uri aufgewachsen ist, dann weiss man auch, dass es im Meiental oder in Isenthal schwieriger zu existieren ist als im Urner Talboden. Auch während des Studiums habe ich mich mit regionalwirtschaftlichen Themen befasst.

Das neue Hotel Klausenpass wurde von der Berghilfe unterstützt und konnte im Juli 2021 eröffnet werden. Bild: Urs Hanhart

(Unterschächen, 19. August 2021)

Seit längerer Zeit wohnen Sie nun aber nicht mehr im Kanton Uri. Ist damit auch die Distanz zur Thematik grösser geworden?

Unsere Familie lebt in Uster. Die Urner Berge sehe ich aber tipptopp von meinem Wohnort aus. Die Eltern wohnen in Erstfeld und beide Brüder am Urnersee. Dazu kommen einige Leute aus dem Freundeskreis, die wir immer wieder besuchen. Die Verbindungen in den Kanton Uri sind nach wie vor vorhanden. Die Wurzeln sind schon noch da und ich identifiziere mich nach wie vor mit Uri.

Was gefällt Ihnen besonders am Kanton Uri?

Mir gefallen schon mehr Berge mit Felsen als nur bewaldete Hügel. Auch beim z'Berg gehen laufe ich lieber durch steinige Gegenden als lange durch Wälder. Das Raue, Urchige gefällt mir.

Da sind sie ja mit Ihren Interessen bei der Berghilfe am richtigen Ort.

Genau. Der Weg ist steinig für die, die investieren. Darum habe ich auch Respekt vor den Leuten, die sich bei uns melden und ihr Geld im Berggebiet investieren wollen.

Die Zukunft fürs Leben in abgelegenen Berggebieten ist ungewiss. Macht es da auf längere Sicht überhaupt Sinn, viel Geld zu investieren?

Wer eigenes Geld einsetzt für ein neues Projekt, der zeigt damit, dass er auch gewillt ist, längere Zeit zu bleiben. Die nächste Generation kann sich ja dann schon fragen, ob es noch Sinn macht, zu investieren. Darum wird es die Arbeit der Berghilfe auch in ein paar Jahrzehnten noch brauchen. Das Gefälle wird durch die Globalisierung nicht unbedingt kleiner. Unsere Aufgabe ist es, etwas dagegen zu unternehmen. Wir machen keine Geschenke, sondern helfen mit unserem Geld beim Investieren.

Wie viele der eingereichten Projekte können realisiert werden?

Erfahrungsgemäss können wir auf zehn Prozent der Projekte nicht eingehen. Etwa, wenn eine Investition gar nicht im Berggebiet getätigt werden soll. So würden wir beispielsweise eine neue Bäckerei in Altdorf nicht unterstützen. Auch müssen es Gesuche von Privaten sein. Für eine Gemeinde beispielsweise stellen wir kein Geld zur Verfügung. Weitere zehn Prozent fallen weg, weil die ehrenamtlichen Experten nach eingehender Prüfung zum Schluss kommen, dass zum Beispiel der Unterstützungsbedarf aufgrund der Vermögensverhältnisse nicht gegeben ist oder dass das Geschäftsmodell nicht aufgeht. So können wir am Schluss mit gutem Gewissen Spendengelder an 80 Prozent der Anfragen sprechen.

Wie haben sich die Spenden in den vergangenen Jahren entwickelt?

Die sind in den vergangenen Jahren erfreulicherweise gestiegen. 2018 konnten wir Jubiläum feiern und haben gleichzeitig mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Die Solidarität hat eher zugenommen. Jedes Jahr erhalten wir rund 60'000 Spenden. Darunter gibt es grosse Beträge, aber auch kleinere von Einzelpersonen und Verbänden. Sehr wichtig sind bei uns auch Legate und Nachlässe von verstorbenen Personen.

Die Berghilfe ist ausschliesslich über Spenden finanziert. Erhalten Sie keine Unterstützung von Bund und Kantonen?

Wenn Bund und Kanton Geld sprechen, dann wird das über Leistungsvereinbarungen geregelt. Wir wollen uns aber nicht derart stark vertraglich verpflichten und eine vorgegebene Aufgabe erfüllen. Vielmehr ist es uns wichtig, dass wir frei entscheiden können. Bund und Kanton erfüllen ihre Aufgabe bei der Wirtschaftsförderung. Unsere Aufgabe ist es, komplementär im Berggebiet zu wirken. Wir erhalten freiwillige Zuwendungen. Von diesen Geldern fliessen 87 Prozent direkt in die Projekte. Die restlichen 13 Prozent werden für den Administrationsaufwand verwendet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen