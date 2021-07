Interview Jolanda Annen nach ihrem Top-20-Platz: «Ich musste einen Schreckmoment überstehen» Die Urner Triathletin Jolanda Annen (28) belegte im Olympia-Einzelrennen den beachtlichen 19. Schlussrang. Jörg Greb 27.07.2021, 14.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neben dem Dreierpodest der Schweizer Bikerinnen sind die guten Schweizer Leistungen im Triathlon beinahe etwas untergegangen. Die Urnerin Jolanda Annen hat sich den 19. Rang gesichert, noch etwas besser lief es Nicola Spirig, welche Sechste wurde.

Jolanda Annen schloss den Olympia-Triathlon als 19. ab. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Jolanda Annen, Sie liefen beim Olympia-Triathlon in Tokio als 19. ein: Ihre Bilanz?

Jolanda Annen: Ich bin sehr zufrieden. Im Vorfeld nahm ich mir einen Top-20-Rang vor. Das habe ich geschafft. Geschafft, obwohl ich auf dem Velo nicht die besten Beine hatte. Das war früh ein Dämpfer. Ich war mit Nicola Spirig aufs Rad gestiegen, musste die Gruppe unter Nicolas Tempodiktat aber bereits nach rund 4 km ziehen lassen. Und zuvor hatten wir zusammen noch einen Schreckmoment zu überstehen…

Erzählen Sie!

Auf der nassen Strasse mit dem vielen Wasser stürzte unmittelbar vor Nicola und mir eine Widersacherin. Sie hat in dieser Situation viel besser reagiert als ich. Ab diesem Zeitpunkt verlor ich sie schnell aus den Augen.

Vor fünf Jahren in Rio belegten Sie Rang 14. Lassen sich die beiden Rennen vergleichen?

Bedingt. Rio und Tokio waren von der Strecke und den Anforderungen her ganz unterschiedlich. Hier war's technisch und völlig flach. Rio lag mir vom Kurs her besser. Jetzt wusste ich: Das ist nicht meine Strecke. Kommt der Starkregen hinzu: auch nicht meins.

Wie gingen Sie um mit diesen Komponenten?

Es gelang mir vorzüglich, diese Hypothek auszublenden. Das letzte Rennen vor Olympia in Frankreich trug dazu bei: Dort regnete es auch. Das half mir, gab Sicherheit.

Nach dem Veloabschnitt belegten sie Zwischenrang 26. Was ging Ihnen da durch den Kopf?

Ich wollte mich unbedingt nach vorne arbeiten. Doch es lief nicht. Auf den ersten beiden 2,5-Kilometer-Laufrunden ging wenig. Da war es wichtig, dass ich positiv blieb. Ich sagte mir: Jolanda, es ist dir schon öfter in dieser Saison erst auf der zweiten Streckenhälfte gut gelaufen.

Das funktionierte?

Ich hielt mich an diesen Gedanken und konzentrierte mich aufs Laufen. Und da machte es klick. Ich begann zu überholen. Das sorgte für zusätzliche Motivation. War ein wirklich cooler Abschluss dieses Rennens.

Welche Rolle spielten die Themen Hitze und Feuchtigkeit?

Die Feuchtigkeit war mit mehr als 83 Prozent Luftfeuchtigkeit gegeben. Aber die vielen Gedanken zur Hitzethematik und die Trainings in der Hitze zur Vorbereitung brachten schliesslich gar nichts. Anstatt der Kühlwesten, die wir bis eine Minute vor dem Start hätten nutzen können, froren wir – alle.

Wie sind Sie mental mit der Situation umgegangen?

Zu solchen Situationen kommt es immer wieder. Ich kann jetzt schmunzeln: Ursprünglich wollte ich mich mit meiner deutschen Trainingsgruppe auf Hawaii auf die Hitze vorbereiten. Nun erwies sich die letztendliche Wahl am Gardaseee als optimal. Noch besser als bei meinem Resultat zeigt sich das bei meiner Trainingspartnerin Laura Lindemann (Anm.: Rang 8). Ihr gelang eine geniale Leistung.

In der Nacht auf Samstag (Mitteleuropäische Zeit) sind Sie bei der Olympia-Premiere der Mixed-Staffel dabei.

Wir, Nicola Spirig, Andrea Salvisberg, Max Studer und ich haben einen guten Teamspirit und streben eine Topleistung an. Wir müssen aber auch realistisch sein. Eine Medaille ist zu hoch gegriffen. An Nationen wie den USA, Neuseeland, Frankreich, Australien, Deutschland kommen wir kaum vorbei – auch wenn man immer träumen darf. Realistisch scheint ein Diplomrang, also eine Klassierung in den besten acht.

Sie werden den Startabschnitt übernehmen. Eine Aufgabe von hoher Bedeutung.

Ich weiss, das wird ein hartes Stück Arbeit. Mit mir starten die schnellsten Schwimmerinnen. Meine Strategie kann somit einzig heissen: Vollgas vom ersten Meter an. Das Einzelrennen ist für mich als Erfahrung von grosser Bedeutung.

Inwiefern?

Ich kann – wie auch immer es herauskommt – happy heimfahren. Und so präsentiert sich die Ausgangslage für alle vier Schweizer. Diese Position ist ideal zum Vorwärtsschauen und Angreifen.