Interview Landratspräsidentin Sylvia Läubli: «Jetzt habe ich Zeit für die Politik» Die 64-jährige Erstfelderin Sylvia Läubli spricht über die Schwierigkeiten von Minderheiten in der Politik, über die wichtigsten Urner Themen und über die Rückkehr in den Landratssaal im Altdorfer Rathaus. Markus Zwyssig 03.07.2021, 05.00 Uhr

Landratspräsidentin Sylvia Läubli in ihrem Garten in Erstfeld. Bild: Urs Hanhart (Erstfeld, 25. Juni 2021)

Einstimmig wurde Sylvia Läubli am Mittwoch zur Landratspräsidentin gewählt. Sie ist die erste SP-Frau an der Spitze des Urner Kantonsparlaments. Wir fragten Sylvia Läubli, was ihr die Wahl zur höchsten Urnerin bedeutet und wie sie dem bevorstehenden Amtsjahr entgegenblickt.

Sylvia Läubli, ist die Wahl zur Landratspräsidentin der Höhepunkt Ihrer Polit-Karriere?

Die Wahl zur Landratspräsidentin ist sicher eine grosse Ehre für mich, aber auch für die Gemeinde Erstfeld und für unsere Fraktion. Die Konstellation innerhalb der Fraktion von SP/Grüne stimmte und ich kam relativ rasch nach der Wahl in den Landrat bereits in die Ratsleitung. Das neue Amt ist auch mit einer grossen Verantwortung verbunden. Wichtig ist dabei insbesondere eine umsichtige Leitung der Landratssessionen.

Damit die Entscheide richtig getroffen werden, braucht es volle Konzentration.

Vor allem muss ich während der Session darauf achten, dass bei den Diskussionen alle zu Wort kommen, die das möchten.

Eine zusätzliche Schwierigkeit ist, dass der Landrat zurzeit im Uristiersaal tagt. Wann finden die Sessionen wieder im Rathaus statt?

Wir hoffen natürlich schon, dass wir bald wieder ins Rathaus zurückkönnen. Aber wir dürfen nichts überstürzen. Bis nach den Ferien wollen wir sicher noch abwarten und schauen, wie sich die Coronasituation entwickelt. Landrätinnen und Landräte, die noch nicht so lange dabei sind, waren noch nie bei einer Session im Landratssaal dabei. Sie werden sich sicher etwas eingeengt fühlen. Der Uristiersaal bietet Vor- und Nachteile. Zu den Vorteilen gehört, dass alle mehr Platz haben als im Landratssaal.

Ein Nachteil ist, dass im Uristiersaal manuell ausgezählt werden muss.

Es ist sehr wichtig, dass wir möglichst rasch wieder eine elektronische Abstimmungsanlage haben. Das macht es bei Abstimmungen einfacher und transparenter. Es war ja auch ein grosses Anliegen unserer Fraktion, dass man sieht, wer wie abgestimmt hat. Das ist jetzt im Uristiersaal nicht möglich.

In den 1990er-Jahren sassen Sie im Erstfelder Gemeinderat. Den Sprung nach Bern haben Sie 1995 verpasst. Viele Jahre war es auf politischer Ebene ruhig um Sie. Waren Sie frustriert, dass es damals nicht geklappt hat?

Nein, das hatte rein berufliche Gründe. Ich hatte ein Anwaltsbüro in Erstfeld und war im Gemeinderat tätig. Dann begann ich als Juristin bei der Suva in Luzern zu arbeiten. Erst in einer Teilzeitstelle, bald aber schon zu 100 Prozent. Das brachte eine Pendelzeit von drei Stunden pro Tag mit sich. Zuerst war ich in Erstfeld noch in der Bau- und Zonenordnungskommission aktiv. Damals ging es um den Bau der Neat, das war eine spannende Zeit.

Es wurde mir aber zu viel. So habe ich die politischen Ämter über viele Jahre etwas auf die Seite gestellt.

Ich war aber weiterhin interessiert an dem, was rund um mich herum lief.

Irgendwann rückte das Rentenalter näher. War damit die Zeit reif für die Kandidatur für den Landrat?

Ja, denn jetzt habe ich Zeit für die Politik. Deshalb liess ich mich im Landrat auch in die Ratsleitung wählen. Ich bin pensioniert. Mein neues Amt verlangt nicht nur, dass ich die Sessionen leite, sondern es geht vor allem auch darum, dass ich an vielen Veranstaltungen dabei bin. Von einer Landratspräsidentin wird erwartet, dass sie an vielen Orten im ganzen Kanton präsent ist.

Der Erstfelder alt Gemeindepräsident Werner Zgraggen und Gemeindepräsidentin Pia Tresch gratulieren Sylvia Läubli zur Wahl als Landratspräsidentin. Anian Heierli (Altdorf, 30. Juni 2021)

Freuen Sie sich auf die vielen Termine oder sind sie Ihnen eher eine Bürde?

Ich freue mich darauf. Von Natur aus bin ich zwar nicht so eine extrovertierte Person, sondern eher zurückhaltend. Aber ich bin interessiert an Vereinen und an politischen Veranstaltungen.

Sie politisieren im Landrat gerne engagiert mit. Als Landratspräsidentin müssen Sie sich mit der eigenen Meinung zurückhalten. Wie schwierig fällt Ihnen das?

Als Landratspräsidentin darf ich gar nicht mehr mitpolitisieren. Da kann ich mich aber schon zurückhalten, schliesslich habe ich das bereits als Vizepräsidentin geübt und mich nur noch selten zu Wort gemeldet. Wir haben eine neu zusammengesetzte starke SP/Grüne-Fraktion. Ich bin überzeugt, dass sich meine Fraktionskolleginnen und -kollegen zu Wort melden. Da braucht es mich nicht zwingend.

Links-Grüne Politiker haben es generell schwer mit Vorstössen und Anträgen. Was motiviert Landrätinnen und Landräte aus Ihrem Lager, trotzdem immer wieder ihre Anliegen einzubringen?

Das ist halt das Schicksal einer Minderheitspartei. Wir wissen, dass wir im Kanton Uri nicht die Mehrheit hinter uns haben. Trotzdem glaube ich, dass wir gute Argumente haben, und wir setzen uns dafür ein, dass gute Lösungen gefunden werden. Wir versuchen, die Menschen zu sensibilisieren und zu überzeugen. Dazu braucht es halt Geduld und manchmal einen langen Atem.

Werden Ihre Anliegen manchmal auch abgelehnt, weil sie aus dem «falschen» Lager kommen?

Ja, das kommt vor. Aber: Die Idee ist dann im Raum und manchmal wird die von jemand anderem aufgegriffen und kommt durch. Dann haben wir immerhin den Anstoss gegeben, dass etwas nochmals angeschaut wird.

Das sagt Sylvia Läubli zu wichtigen Urner Themen Chancengleichheit Alle Menschen sollen dieselben Chancen in der Bildung und im Beruf haben. Egal ob reich oder arm, egal ob Mädchen oder Buben. Es braucht mehr Frauen in Führungspositionen. Um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erreichen, müssen alle die Möglichkeit haben, Tagesbetreuung und Kindertagesstätten zu nutzen. Diesbezüglich gibt es im Kanton Uri einen grossen Nachholbedarf. Gesundheitsversorgung Wir bauen ein neues Kantonsspital. Dafür brauchen wir gute Ärzte, in die die Urner Vertrauen haben. Steuern Finanzfragen interessieren mich sehr. Ich arbeite daher auch in der landrätlichen Finanzkommission mit. Die SP ist nicht begeistert von der Flatrate. Eine gewisse Progression bei den Steuern wäre gerecht. Wer mehr Einkommen hat, der kann sich mehr leisten und soll auch mehr beitragen zum Wohl des Kantons. Klar, wir müssen schauen, dass wir gute Steuerzahler bei uns behalten können, aber keine Progression bei den Steuern ist nicht fair. Energie Ziel muss es sein, dass der Kanton in Zukunft mehr von der Wasserkraft profitiert als heute. Die Wasserzinsen werden weiter unter Druck geraten. Entweder betreibt er selber ein Werk oder er hält die Mehrheit an einer Gesellschaft, die die Wasserkraft nutzt. Verkehr In den vergangenen Jahren hat sich einiges verbessert, aber es muss noch einiges gehen. Im Oberland und im Schächental braucht es Verbesserungen im Angebot, damit die Leute nicht gezwungen sind, ihr Auto zu nehmen. Im Talboden müssen die Velowege deutlich verbessert und die Kreuzungen sicherer werden. Der gesamte Talboden würde sich hervorragend eignen, mit dem Velo zur Arbeit zu fahren, aber heute ist es vielerorts zu gefährlich dazu.

Wie hat sich die Politik der SP verändert?

Als ich zwanzig war, trat ich der SP bei. Das war 1976. Erstfeld hatte eine starke Sektion geprägt von Bähnlern. Die Parteimitglieder kamen von überall her aus der Schweiz nach Erstfeld zum Arbeiten. Sie engagierten sich für ihre Arbeitsplätze, setzten sich aber auch für ihre Wohngemeinde ein. Mit ihren Anliegen stiessen sie nicht immer auf Gegenliebe. Altdorf war geprägt vom Schächenwald. Beide Arbeitgeber gibt es heute nicht mehr in Uri. Vor allem Altdorf hat sich stark entwickelt und ist mit vielen jungen Politikerinnen und Politikern breit abgestützt. Inhaltlich hat sich nicht so viel verändert. Nach wie vor sind es soziale Themen, die Gesundheit, die Gleichberechtigung, die im Zentrum stehen. Verstärkt beschäftigen sich die SPler mit der Klimafrage. Unsere Partei ist auch relativ stark in Bürglen vertreten. In Schattdorf fällt es hingegen schwieriger, so richtig Fuss zu fassen.

Zur Person Sylvia Läubli Ziegler ist in Erstfeld geboren und aufgewachsen. Sie hat in Zürich Rechtswissenschaften studiert. Danach hat sie das Anwalts- und Notariatspatent erworben und war als Anwältin und Notarin in Erstfeld tätig. Zu dieser Zeit wurde Sylvia Läubli in den Gemeinderat gewählt. Ab 1988 war sie als Anwältin und später als Bereichsleiterin in der Rechtsabteilung der Suva angestellt. Sylvia Läubli ist verheiratet mit Peter Ziegler. Schon seit vielen Jahren ist sie politisch aktiv und verfügt über praktische Erfahrung ebenso wie über Wissen zu verschiedenen politischen Themen. Die 64-Jährige ist Mitglied der Gewerkschaft VPOD.

Hinweis: Die Wahlfeier für die neue Landratspräsidentin findet am 25. August mit einem Apéro für die Bevölkerung und anschliessend einem Nachtessen für geladene Gäste im Pfarreizentrum statt.