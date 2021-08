Olympische Medaillen-Gewinnerin Linda Indergand im Interview.

Interview Linda Indergand: «Sicher sein konnte ich mir erst auf der Zielgeraden» Mountainbikerin Linda Indergand (28) hat in Tokio überraschend Olympiabronze geholt. Nun strebt die Silenerin auch an der EM und WM Podestplätze an. Urs Hanhart 09.08.2021, 15.00 Uhr

Linda Indergand jubelt, als sie als Dritte die Ziellinie überfährt. Bild: Christopher Jue/ Keystone (Tokio, 27. Juli 2021)

Linda Indergand, vor etwas mehr als einer Woche sind Sie aus Tokio zurückgekehrt. Konnten Sie seither wieder trainieren oder hatten Sie nach ihrem grossen Erfolg andere Verpflichtungen?

Linda Indergand: Doch, doch. An den ersten zwei Tagen war viel los. Zunächst gab es einen Empfang am Flughafen und anschliessend in Silenen. Tags darauf folgte auch noch einer an meinem neuen Wohnort Schübelbach (SZ). Danach ist es etwas ruhiger geworden und ich konnte schon bald wieder aufs Velo, dadurch herunterfahren und den Kopf ein wenig durchlüften. Die Verpflichtungen, die jetzt noch folgen, halten sich in Grenzen. Bald gibt es noch ein Fotoshooting.

Wie waren die Reaktionen auf ihren grossen Coup?

Ich habe sehr viele Nachrichten und Glückwünsche via Whatsapp, Instagram, Facebook und via E-Mail erhalten. Es gab auch viele Briefe. Ich finde das toll und freue mich auch jetzt noch über jede einzelne Nachricht.

Das Beantworten gibt sicherlich viel Arbeit?

Ja, das ist so. Aber das ist eine sehr schöne Arbeit, die ich sehr gerne auf mich nehme, wenn man sieht, wie viele Leute sich zusammen mit mir freuen.

Haben Sie schon richtig realisiert, was für eine grosse Leistung Ihnen gelungen ist, oder müssen Sie zuerst noch etwas zur Ruhe kommen?

Inzwischen ist es ganz bei mir angekommen. Der erste spezielle Moment war für mich die Siegerehrung, bei der ich zusammen mit meinen Teamkolleginnen Jolanda Neff und Sina Frei auf dem Podest stehen durfte. Alle von Swiss Cycling haben sich riesig gefreut. Auch die Empfänge am Flughafen Kloten und auf dem Selderboden in Silenen waren gewaltige Erlebnisse.

Die Urner Mountainbikerin lässt sich beim Empfang am Flughafen Kloten in Zürich feiern. Bild: Walter Bieri/ Keystone (Zürich, 29. Juli 2021)

Haben Sie vor dem Start zum Olympiarennen mit einer Medaille geliebäugelt oder waren Sie selber überrascht, dass es zu Edelmetall reichte?

Im Weltcup war ich heuer nie unter den Top 5. Dass ich ausgerechnet im wichtigsten Rennen aufs Podest fahre, hat wohl niemand erwartet, auch ich nicht. Aber es hat halt an diesem Tag alles zusammengepasst. Für mich war es immer ein Traum, eine olympische Medaille zu holen. Ich wusste, dass mir die technisch sehr anspruchsvolle Strecke gut liegt. Die weltbesten Fahrerinnen waren fast lückenlos vertreten. Aber an einer WM ist die Besetzung noch etwas besser, weil mehr Athletinnen pro Nation antreten dürfen.

Wann haben Sie während des Rennens realisiert, dass ihr Traum einer Medaille Tatsache wird?

Während des Rennes waren wir gut über die Abstände informiert. Sicher sein konnte ich mir aber erst auf der Zielgeraden. Gerade im Biken kann sehr schnell etwas Zeitraubendes wie ein Fahrfehler, ein Sturz oder ein Defekt passieren. Wenn es dumm läuft, ist ein Vorsprung im Nu weg.

Alle drei Schweizerinnen waren auf den Punkt bereit und haben eine Topleistung gezeigt. Was ist besser gemacht worden als bei der Konkurrenz?

Die Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt ist optimal verlaufen. Im Vorfeld waren wir in Spanien, um uns zu akklimatisieren. Zudem haben wir seit Jahren viel in ein spezielles Techniktraining investiert, was uns auf der schwierigen Strecke in Tokio zugutegekommen ist. Vor dem Rennen hat das Wetter umgeschlagen und einige Passagen sind sehr rutschig geworden. Es gab kurzfristig auch einige Streckenänderungen. Während andere Nationen das Ganze nur zu Fuss oder auf Bildern inspiziert haben, sind wir Schweizerinnen den Rundkurs nochmals mit dem Bike abgefahren. So wussten wir genau, was auf uns zukommt. Das machte einen grossen Unterschied aus.

Auf die Olympiasaison hin haben Sie leistungsmässig nochmals zugelegt. Worauf führen Sie diese Steigerung zurück?

Es gibt verschiedene Faktoren. Ich habe das Team gewechselt, das Krafttraining umgestellt und arbeite seit geraumer Zeit mit einem persönlichen Athletiktrainer zusammen. Am bestehenden Mentaltraining habe ich festgehalten. Im Winter habe ich vermehrt auf den Langlaufskis trainiert und in der Loipe nicht nur im Ausdauerbereich gearbeitet, sondern auch intensive Einheiten eingestreut. So bin ich gesund durch die kalte Jahreszeit gekommen. Velotraining ist in der Kälte viel heikler. Mein neues Team Liv Factory Racing ist sehr professionell strukturiert. Zudem bin ich vermehrt wieder mit meinem Bruder Reto unterwegs. So habe ich eine Bezugsperson vor Ort, was mir einen zusätzlichen Motivationskick verliehen hat. Dennoch kann ich aber weiterhin auch auf mein bestehendes Umfeld zählen, was sehr wichtig ist für mich.

Zusammen mit Jolanda Neff und Sina Frei lässt sich Linda Indergand nach dem Ziel bejubeln. Bild: Christophe Ena/ Keystone (Tokio, 27. Juli 2021)

Sie waren ja vor fünf Jahren bereits in Rio am Start und sind dort Achte geworden. Diesmal stand der Grossanlass unter einem ganz anderen Stern. Wie haben Sie das erlebt?

Wir waren nicht im olympischen Dorf, sondern ausserhalb in einem «Village» untergebracht und durften sogar in einem Hotel übernachten. Weil es sich um eine andere Präfektur als Tokio handelte, waren bei unseren Rennen immerhin 6000 Zuschauer zugelassen. Diesbezüglich hatten wir also Glück. Rio und Tokio kann man überhaupt nicht vergleichen, nur schon wegen der externen Unterbringung und den ganzen Coronamassnahmen. Weil wir Schweizer Bikerinnen allesamt eine Medaille holen konnten, durften wir noch einen Tag und eine Nacht im olympischen Dorf in Tokio verbringen. Dort bestand die Gelegenheit, einzelne Schweizer Sportler zu treffen und mit ihnen zu reden. Sonst haben wir von der Olympia-Ambiance nicht so viel mitbekommen, was ich etwas schade fand.

Die Saison ist noch lange nicht fertig. Was für Ziele haben Sie in diesem Jahr noch?

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Schon bald werde ich das Europameisterschaftsrennen in Serbien bestreiten. Danach steht das Proffix-Cup-Rennen in Muttenz auf dem Programm. Ende August folgt dann noch die Weltmeisterschaft im Val di Sole und zum Abschluss die Weltcuprennen auf der Lenzerheide und in Snowshoe in den USA. An der EM und WM möchte ich gerne aufs Podest fahren. Aber dazu muss wieder alles zusammenpassen, so wie in Tokio. Falls keine weitere Medaille herausspringt, ist es nicht tragisch. Diese Saison ist für mich ohnehin schon sehr erfolgreich verlaufen.

Wie sieht es längerfristig aus, sind die Olympischen Spiele in Paris für Sie ein Thema?

Ja klar, nur schon deshalb, weil es bis Paris nicht wie üblich vier, sondern nur noch drei Jahre dauert.

Die Strassenrennen der Frauen haben einen grossen Aufschwung erfahren und finden mittlerweile viel mehr Beachtung. Können Sie sich vorstellen, in Zukunft vermehrt auch auf der Strasse anzutreten?

In diesem Jahr bin ich bereits die Tour de Suisse gefahren. Bei Liv Factory Racing gibt es ein Frauenteam, das World-Tour-Rennen bestreitet. Ich nehme sehr gerne an Strassenrennen teil. Aber das Ganze muss immer auch zu meinem restlichen Programm passen. Der Hauptfokus wird bei mir weiterhin auf den Bikerennen liegen.