Mittelschule Uri: Interview mit Rektor Marco Mattei

Interview Marco Mattei, Rektor der Mittelschule Uri: «Mit der Digitalisierung wird sich der Unterricht grundlegend verändern» Im Interview spricht Marco Mattei (57) über die grössten Herausforderungen fürs Kollegi in den kommenden Jahren. Zudem bekräftigt er, dass er in den Kanton Uri ziehen wird.

Marco Mattei: «Wenn man in einem kleinen Kanton arbeitet, muss man bei den Menschen sein, sie spüren und merken, was hier läuft.» Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 26. Oktober 2021)

Marco Mattei, beim Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) Uri geht der Rektor nach rund einem Jahr bereits wieder. Auch zuvor gab es viele Wechsel. Um die Stelle des Rektors an der Kantonalen Mittelschule Uri zu besetzen, musste diese zweimal ausgeschrieben werden. Ist der Rektor-Job derart unattraktiv?

Meine Arbeit als Rektor habe ich Anfang Oktober aufgenommen. Bisher habe ich den Schritt noch keine Sekunde bereut. Es ist ein sehr anspruchsvoller Job. Mein grosser Vorteil ist, dass ich mehr als dreissig Jahre lang Lehrer war. Ich war aber auch lange Fachvorsteher an einer grossen Schule in Zug mit Personalverantwortung. In sehr vielen Kommissionen war ich dabei und arbeitete mit zahlreichen Politikern zusammen. Das Bildungssystem kenne ich ziemlich gut und bin in der Zentralschweiz gut vernetzt. Die Arbeit als Rektor finde sehr attraktiv. Gerade in einem kleinen Kanton wie Uri werde ich mich mit meinen Ideen in Zukunft sicher einbringen können.

Ihr Vorgänger, Daniel Tinner, war sechs Jahre an der Mittelschule Uri tätig. Auch Sie sind inzwischen 57 Jahre alt. Wie gelingt es da, Kontinuität in die Leitung des Urner Gymnasiums zu bringen?

Ich habe eigentlich ganz fest im Sinn, acht Jahre, also zwei Legislaturperioden am Kollegi als Rektor tätig zu sein. Nach einer gewissen Zeit braucht es auch wieder eine neue Kraft an der Spitze. Ich denke, acht Jahre sind eine gute Zeitspanne.

Sie werden ab dem kommenden Schuljahr am Kollegi neben Ihrer Aufgabe als Rektor auch Französisch unterrichten. Bei den Schülern ist dies nicht gerade das beliebteste Fach. Da werden Sie es nicht gerade einfach haben?

Meine Muttersprache ist Italienisch. Ich glaube, die deutsche Sprache ist auch nicht einfacher als die französische. Ich bin mir bewusst, dass viele Lernende im Französischen insbesondere mit der Rechtschreibung Probleme haben. Am Kollegi hat die französische Sprache aber einen sehr hohen Stellenwert. So gehört ein vierwöchiger Aufenthalt in einer französischsprachigen Gegend obligatorisch zur Maturitätsausbildung. Das ist ziemlich einmalig. Als Maturitätsexperte war ich an den mündlichen Prüfungen dabei und kann sagen, das Niveau im Französisch war sehr hoch. Wie der Unterricht am Kollegi ablaufen wird, weiss ich noch nicht. Ich habe aber in Zug 30 Jahre lang Französisch unterrichtet und da war es wohl noch schwieriger als in Uri. Dort ist die englische Sprache noch dominanter.

Wie wichtig ist Ihnen Kultur an der Schule: Muss man an der Schule vor allem lernen, oder soll sie auch Spass machen?

Es soll beides Platz haben. Ein Gymnasium hat hohe Anforderungen. Das heisst aber nicht, dass es nicht Spass machen kann. Bei den Lektionen, die ich am Kollegi bisher besucht habe, gewann ich den Eindruck, dass die Lernenden überall durchaus Freude am Unterricht hatten.

Sie stammen aus dem Tessin und haben in Zürich studiert. Anschliessend waren Sie vor allem in Zug tätig. Ihre Verbindung zur Mittelschule Uri erfolgte durch Ihre Arbeit in der Maturakommission. Wie gut kennen Sie den Kanton Uri und das Kollegi?

Ich kenne den Kanton Uri nicht gut. Ich bin Tessiner, meine Muttersprache ist Italienisch und ich bin mit dem Tessin verbunden. Uri kenne ich vor allem als Durchgangskanton. 2019 wurde ich in die Maturitätskommission der Kantonalen Mittelschule Uri gewählt. Da konnte ich ersten Eindrücke ins Gymnasium gewonnen.

Und wie waren die?

Die Mittelschule Uri ist eine sympathische kleine Schule mit motivierten Lehrpersonen. Im politischen Umfeld hat es viele Personen, die sich mit viel Energie fürs Kollegi einsetzen.

Zur Person Bild: Markus Zwissig Marco Mattei, Rektor der Mittelschule Uri Der 57-jährige Marco Mattei ist gebürtiger Tessiner. Nach der Maturität (Typus B) hat er an der Universität Zürich das Studium in Französisch, Italienisch und Didaktik des Mittelschulunterrichts mit dem Lizenziat abgeschlossen. 1995 erhielt er von der Universität Zürich zudem das höhere Lehramt in Französisch und Italienisch. Seit 1992 ist Marco Mattei als Hauptlehrer Französisch an der Kantonsschule Zug tätig. In der Zeit von 2006 bis 2019 engagierte er sich dort als Fachvorsteher Französisch (mit fachlicher und personeller Verantwortung für bis zu 25 Lehrpersonen). Darüber hinaus betätigte sich Marco Mattei in diversen Schul- und Bildungsgremien, so zum Beispiel als Mitglied der Fachgruppe Fremdsprachen im Kanton Zug. Seit 2019 ist er Mitglied der Maturitätsprüfungskommission des Kantons Uri. (MZ)



Inzwischen sind Sie Rektor der Schule. Was unternehmen Sie, um den Kanton Uri besser kennen zu lernen?

Ich werde in den Kanton Uri ziehen und hier leben. Wenn man in einem kleinen Kanton arbeitet, muss man bei den Menschen sein, sie spüren und merken, was hier läuft. Als ich Anfang Monat meine Arbeit als Rektor begonnen habe, konnte ich auf die Hilfe eines tollen Teams zählen. Sekretariat, Verwaltung und die beiden Prorektoren standen mir fast rund um die Uhr zur Verfügung, um meine Fragen zu beantworten. Ihnen gebührt grosser Dank. Ich beschloss, alle 55 Lehrpersonen am Kollegi im Unterricht zu besuchen. Dadurch erhalte ich spannende Einblicke in den Unterricht auf den verschiedenen Stufen. Ich lerne den Spirit der Schule kennen. Das ist für mich sehr spannend und wertvoll.

Merken Sie dabei, wo der Schuh drückt?

Das weiss ich noch nicht, ob ich das merken werde. Die Besuche dauern noch bis Ende November. Aber ich erhalte auf jeden Fall einen Eindruck. Und was ich auch merke, ist, dass sehr viel läuft an dieser Schule. So fühlen sich viele ehemalige Absolventen mit dem Kollegi verbunden. Sie geben ihre Erfahrungen, die sie im Laufe ihres Studiums gemacht haben, weiter und zeigen den jetzigen Schülern Perspektiven auf, wie es nach der Matura und dem Studium weitergehen kann und welche Arbeitsmöglichkeiten es für sie in Uri gibt.

Eine immer grössere Rolle in der Schule und in der Arbeitswelt spielt der Computer. Wird das auch eine grosse Herausforderung, die auf Sie zukommt?

Ja, ganz bestimmt. Ich würde sogar sagen, das Kollegi steht vor einer der grössten Herausforderungen aller Zeiten. Das wird grosse Veränderungen mit sich bringen. Die Schule scheint gut gerüstet zu sein. Die Computer für das Untergymnasium sind eingetroffen. Schülerinnen und Schüler des Obergymnasiums müssen ihren eigenen Computer bringen. Die technischen Voraussetzungen sind also gegeben. Nun geht es darum, den Computer auch gewinnbringend im Unterricht einzubinden.

Hat es nicht zu lange gedauert, bis die Mittelschule Uri auf den digitalen Zug aufgesprungen ist?

Das kann ich nicht beurteilen. Ein späterer Einstieg hat den Vorteil, dass inzwischen schon viel vorhanden ist in diesem Bereich und es viele Angebote an Plattformen oder an Weiterbildungskursen gibt. Auch viele Lehrmittel sind heute in digitaler Form erhältlich. In Zug hat mich dieser Prozess die vergangenen sieben Jahre bereits begleitet. Der Unterricht wird sich in vielen Bereichen grundlegend verändern. Lehrpersonen sind nicht mehr die Allwissenden, die auf jede Frage eine Antwort haben müssen. Schülerinnen und Schüler übernehmen mehr Verantwortung für das eigene Lernen.

Gibt es neben der Digitalisierung weitere Schwerpunkte, die Sie sich gesetzt haben?

Sehr wichtig ist für mich das Angebot einer Tagesschule. In der nun begonnenen Probephase zeigt sich, dass die Nachfrage vorhanden ist. Auch Schülerinnen und Schüler, die einen weiteren Weg haben, sollen das Kollegi besuchen können. Ich hoffe, dass die Tagesschule definitiv eingeführt wird. Denn es ist klar, diese ist mit Kosten verbunden. Mehr Sorgen machen mir die Schülerzahlen, die in den vergangenen Jahren sehr unterschiedlich waren.

Weshalb?

Damit wir ein attraktives und breites Angebot bieten können, müssen die Lehrpersonen am Kollegi eine längerfristige Perspektive haben. Sehr stark schwankende Schülerzahlen machen aber eine vernünftige Personalplanung schwierig. Nur stabile Schülerzahlen über die Jahre machen es möglich, dass das Angebot an Schwerpunkt-, Ergänzungs- und Freifächern nicht eingeschränkt werden muss. Das ist eine grosse Herausforderung und wir befinden uns in einem Spannungsfeld. Das Gewerbe ist sehr stark in Uri und das soll auch so bleiben. Dazu braucht es genügend und gute Lernende. Auch am Kollegi wollen wir interessierte Schülerinnen und Schüler, welche gerne das Gymnasium besuchen.

Eine grosse Herausforderung ist nach wie vor Corona. Wie stark prägt das Virus den Alltag an der Schule?

Die Schutzmassnahmen beschäftigen uns nach wie vor sehr stark. Unser Ziel muss es sein, dass diese Schule möglichst schnell in eine Normalität zurückkehrt. Am Gymnasium tragen alle, auch die Erstklässler – also 13- bis 14-Jährige – den ganzen Tag eine Schutzmaske. Das ist nicht schön, aber nötig. Wenn alle, die nicht geimpft oder genesen sind, das Angebot der an unserer Schule angebotenen freiwilligen Tests nützen würden, wäre das sehr hilfreich für alle.