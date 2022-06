Neubau des Kantonsspitals Uri Spitaldirektor Fortunat von Planta: «Jetzt kommt der Big Bang» Das neue Kantonsspital Uri ist beinahe bezugsbereit. Der Spitaldirektor blickt zurück auf die Bauzeit und freut sich auf ein Spital, in dem anders als bisher gearbeitet wird. Florian Arnold Jetzt kommentieren 24.06.2022, 18.38 Uhr

Fortunat von Planta, das neue Spital ist fertig. Wie sind Ihre Gefühle?

Fortunat von Planta: Die Freude ist auf allen Seiten gross und begründet. Wir können von einer veralteten in eine hochmoderne Infrastruktur wechseln. Die Probleme, die wir heute haben, sind aus dem Weg geräumt: keine Temperaturen über 30 Grad mehr, genügend Privatsphäre und ausreichend Nasszellen, um nur drei Beispiele zu nennen.

Ist alles so herausgekommen, wie man sich das erhoffte?

Wir unterscheiden zwei Seiten: das Architektonische und den Betrieb der Zukunft. In beiden Ausprägungen haben wir die gesteckten Ziele sehr gut verwirklichen können, da das Zusammenspiel zwischen Bauherren, Nutzern und Erbauern gut klappte. Insgesamt fällt mir nichts auf, an das wir nicht gedacht hätten oder was anders besser wäre. Schwierig war es vor allem in der Konzeption und der Umsetzung des Betriebskonzepts, denn wir werden in diesem Spital anders arbeiten und zusammenarbeiten. Dabei werden wir nie am Ende sein mit Optimieren.

Neues Kantonsspital Uri. Spitaldirektor Fortunat von Planta gab auf einem Rundgang Auskunft. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 21. Juni 2022)

Wie verlief die Bauzeit?

Sie hat am Ende ziemlich genau drei Jahre gedauert. Während 24 Monaten wurden wir geplagt von der Coronapandemie. Diese führte zu fehlendem Material, der Weltmarkt hat nicht mehr geliefert und die Lieferketten waren unterbrochen. Und zum Schluss noch der Ukraine-Krieg, der nochmals alles zum Unguten verändert hat. Das werden wir bei den weiteren Arbeiten nochmals spüren. Dem Bau liefen sechs Jahre voraus. Dabei ging es darum, die Leute für etwas Neues zu gewinnen, für ein Spital der Zukunft. Da muss man viele Leute überzeugen, was eine kräftezehrende Aufgabe ist. In der Regel macht man drei Schritte voraus und zwei wieder zurück. Aber es ist zielführend.

Verzögerungen rechnet man mit ein. Gibt es bis zum Umzug eine Punktlandung?

Das meiste funktioniert, die Leute sind geschult. Bei der Technik gibt es noch gewisse Fragezeichen. Auf dem Markt bekommt man gewisse Teile momentan nicht. So zum Beispiel Verstärker für das Telefonnetz im Haus. Wir werden aber so weit fertig sein, dass wir das neue Spital am 18. Juli in Betrieb nehmen können.

Was waren die Schwierigkeiten ausserhalb der Coronakrise?

Aus der betrieblichen Sicht hatten wir hier vor allem ein IT-Projekt. Wir haben 200 Server im Haus, die helfen, dass der Betrieb läuft und die Computer aufeinander abgestimmt sind. Das ist eine sehr grosse Herausforderung, über die wir immer wieder nachdenken mussten. Das hatten wir so nicht erwartet. Wir brauchten zusätzliche Leute, um das zu stemmen. Und es ging seit 2015 darum, mit 600 Leuten in dieselbe Richtung zu laufen. Das brauchte viel Einsatz und Gespräche, damit wir am Ende die Vision eines Regionalspitals mit Vorbildcharakter erreichen konnten.

Sie sprechen von einem «Lean Hospital», also einem Spital mit schlanken Strukturen.

Genau. Im neuen Spital ist zum Beispiel nichts mehr zugewiesen: Niemand hat einen festen Arbeitsplatz oder ein eigenes Untersuchungszimmer, zugeteiltes Personal, zugeteilte Geräte oder Equipment. Der Patient geht nicht zum Leistungserbringer wie einem Arzt oder einem Therapeuten, sondern diese gehen zum Patienten.

Was ist besser daran?

Die Umstellung war notwendig, um mit weniger Fläche zu bauen und ohne mehr Personal zu benötigen. Es führt zu anderen Prozessen, mit denen man den Patienten mehr ins Zentrum der Überlegungen stellt.

Das braucht etwas, einem Arzt das Zimmer wegzunehmen.

Unabhängig von der Berufsgruppe brauchte das Überzeugungsarbeit, sowohl bei Ärzten als auch bei der Pflege oder der Betriebswirtschaft. Allerdings werden alle noch eine Art Homebase haben. Wer schon in einem grösseren Spital gearbeitet hat, kennt dies schon. Mit dem Dialog mit den Mitarbeitenden kam das Verständnis, dass die Umstellung notwendig ist.

Der Betrieb im neuen Haus muss ab dem ersten Tag funktionieren. Wie stellen Sie das sicher?

Was wir vorgängig machen konnten, haben wir gemacht: Wir haben die Abläufe implementiert und getestet. Es gab Schulungen und man ist immer wieder in den Neubau gegangen. Über unsere Mitarbeitendenapp haben wir jeden Tag eine Neuigkeit vermeldet, beispielsweise, wie das Anmelden am Computer funktioniert. Aber jetzt kommt der Big Bang. Alle Vorgesetzten werden vor Ort sein, wir werden uns täglich treffen, um Probleme zu diskutieren und zu mildern oder zu beseitigen. Bis zu den Herbstferien gibt es Ferieneinschränkungen, insbesondere für Führungskräfte. Die aktive Begleitung und Kommunikation sind essenziell in den ersten Monaten. Die Botschaft ist, dass wir nie am Ende sind mit der Frage, wie der optimale Prozess aussieht.

Fortunat von Planta, Spitaldirektor, in der Empfangshalle des Neubaus des Kantonsspitals Uri. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 17. Juni 2022)

Worauf sind Sie besonders stolz, wenn Sie das Gebäude anschauen?

Dass es uns gelungen ist, die vielen Details zu wahren, dass an der Architektur aufgrund des Geld- oder Zeitdrucks nicht gespart wurde. Die Beschaffung der Böden, das Farbkonzept, das Mobiliar, die Lampen, Kunst am Bau: Das macht das Spital einzigartig.

Das neue Spital sei «vergoldet» worden, wurde auch schon kritisiert.

Mit Gold haben wir nicht gearbeitet und mit dem Geld ist man behutsam umgegangen. Aber wir wollten nie etwas anderes als ein attraktives Spital, auf das wir stolz sein können, mit dem wir nicht wieder in der Mittelklasse verschwinden. Wir hatten einen Verpflichtungskredit, aus dem wir das Bestmögliche machten. Als Spital haben wir 550 Räume bestellt und die Prozesse definiert. Wir konnten in der Planung unsere Meinung einbringen. Am Ende war es aber ein politischer Weg. Von der Regierung über den Landrat bis zum Volk sagten alle Ja dazu.

In Kantonen wie Obwalden diskutiert man darüber, das Regionalspital auf ein Ambulatorium mit 30 Arbeitsplätzen zu komprimieren. Wie verhindert man dieses Schicksal für das Kantonsspital Uri?

Über das Schicksal der Gesundheitsversorgung in Uri entscheidet am Ende die Politik in Bern. Wenn sie zum Schluss kommt, dass Uri kein Anrecht mehr auf ein Kleinspital hat, wird es schwierig werden. Wir als Spital sind gefordert, eine sehr gute Qualität zu erbringen und gleichzeitig wirtschaftlich zu sein. Dann können wir dem Druck gewaltig entgegenwirken. Die Rahmenbedingungen haben wir geschaffen, jetzt müssen wir das Spital optimal betreiben. Die Vorzeichen stehen sehr gut. Wenn alle am gleichen Strick ziehen, ist es kein Thema, die Richtung zu wechseln.

Aber wieso gibt man 120 Millionen aus, wenn die Gesundheitskosten ohnehin ständig steigen?

Wenn es kein Spital hier gibt, steigen die Kosten genau gleich an. Das Geld wird dann einfach in andere Kantone geschickt. Wir haben einen technologischen Wandel und eine Alterung der Gesellschaft. Das kann man nicht aufhalten, indem man dieses Spital nicht bauen würde. Man muss sehen, dass wir 70 Millionen Wertschöpfung pro Jahr für den Kanton generieren und bis zu 800 Menschen direkt oder indirekt Arbeit finden. Jede andere Lösung wäre teurer als ein eigenes Spital. Das ist unbestritten.

Das neue Spital soll mehr Personal anziehen. Tut sich diesbezüglich was?

Durch unsere Umstrukturierung haben wir zwar einige Mitarbeitende verloren. Aus ökonomischer Sicht haben wir aber Vollbesetzung. Bereits sind neue Leute zu uns gekommen, weil wir jetzt eine moderne Infrastruktur haben. Das wird ein deutlicher Pfeiler unserer Attraktivität sein. Wir müssen noch an einigen Dingen arbeiten, wie an der Work-Life-Separation, wie man heute sagt.

Fachkräfte nach Uri zu bekommen: Schafft man das wirklich?

Der Fachkräftemangel ist das wohl grösste Problem der Schweiz. Im Vergleich mit anderen Branchen haben wir es noch gut. Es ist wichtig, den Zug nicht zu verpassen und jetzt die Pflege-Initiative wirklich umzusetzen. Spitäler mussten schon wegen Personalmangel und nicht wegen Geldsorgen geschlossen werden. Wir müssen Gas geben.

Kürzlich hat das Spitalpersonal im neuen Gebäude gefeiert. Wie sind die Rückmeldungen?

Im Mai 2021 wurden bei einer Umfrage 85 Punkte von 100 erreicht, bei der Frage, wie stark man sich auf das neue Spital freue. Einige Bedenken waren dabei, die wir aufgenommen haben. Bei der Frage der Möblierungen haben wir einige Räume anders ausgerichtet. Dass über 400 Personen ans Mitarbeiterfest kamen, zeigte, dass es ihnen gefällt. Und wir hatten Zuweiser, Ärzte, Grundversorger und MPA bei uns, die begeistert waren.

Und was macht das neue Spital mit Ihnen?

Am meisten freue ich mich, dass sich die anderen freuen. Wir haben die Basis gelegt, dass wir Patienten gewinnen können. Wir werden selbstbewusst und stolz hinstehen können, ohne uns ständig rechtfertigen und entschuldigen zu müssen. Und ich freue mich aufs Restaurant, wo ich jeden Morgen sein werde und mit Menschen in Gespräch komme.

Covid-19-Situation: Maskenpflicht wird wieder Thema Covid-19 ist womöglich nicht überwunden. Auch im Kantonsspital Uri stellt man sich wieder auf Impfungen ein, wie Spitaldirektor Fortunat von Planta sagt. Diese auf freiwilliger Basis und für gewisse Altersgruppen. Auch mit Testkapazitäten rechnet man. «Das Wichtigste ist, dass keine Patienten auf der Intensivstation landen. Denn das rüttelt das Gesundheitswesen am meisten durch.» Die aktuellen Anzeichen deuteten eher auf milde Verläufe der aktuellen Varianten hin. «Corona ist für uns ein Teil des Spitalalltags geworden, es wird uns auch weiterhin beschäftigen.» Eine wiederholte Maskenpflicht im Herbst oder Winter schliesst von Planta nicht aus. Und: «Wir denken darüber nach, in Zukunft auf das Händeschütteln grundsätzlich zu verzichtet.»

