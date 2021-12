Geiger Sebastian Bohren spielt am Neujahrskonzert in Altdorf

Interview «Ich war erstaunt, dass es in Altdorf ein so schönes Theater gibt»: Geiger Sebastian Bohren freut sich auf seinen Urner Auftritt Der Solist des Neujahrskonzerts spielt mit dem Kammerorchester Basel im Theater Uri bekannte und zugängliche klassische Musik. Bei einem Stück soll sogar der Teufel seine Finger im Spiel gehabt haben. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 08.12.2021, 13.30 Uhr

Sebastian Bohren: «Marketing gab es in der klassischen Musik schon im 18. Jahrhundert.» Bild: Marco Borggreve

Der 34-jährige Sebastian Bohren ist Solist am kommenden Urner Neujahrskonzert. Der aufstrebende Geiger spielt mit dem Kammerorchester Basel unter der Leitung von Riccardo Minasi aus Rom. Im Interview erklärt er, was den Reiz ausmacht, bekannte klassische Werke zu spielen und wie ihm bei einem Besuch das Theater Uri gefallen hat.

Wir stecken mitten in den Vorbereitungen auf Weihnachten. Sind für Sie die nächsten Wochen noch zusätzlich stressig?

Sebastian Bohren: Früher, noch zu Studienzeiten, habe ich zur Weihnachtszeit jeweils auch an kleineren Orten gespielt – da und dort in einem Gottesdienst. Aber das mache ich jetzt alles nicht mehr. Ich konzentriere mich auf die grösseren Engagements. Da ist die Dichte im Dezember mit Veranstaltungen nicht so gross. Ich nehme mich über die Festtage ein bisschen zurück, damit ich dann fürs Neujahrskonzert fit, konzentriert und in Form bin.

Wie viel müssen Sie für das Neujahrskonzert üben?

Die Stücke kenne ich sehr gut. Man kann aber immer noch tiefer gehen. Ich übe sehr intensiv und konzentriert für das Konzert. Aber wenn ich jetzt dringend einspringen müsste, könnte ich morgen bereits spielen.

Macht es Ihnen überhaupt noch Spass, klassische Werke zu spielen, die man bestens kennt und schon x-mal gehört hat?

Das hat etwas sehr Reizvolles, weil man eine genaue Vorstellung hat, wie es im Idealfall sein könnte. Bei jedem Anlauf versucht man das möglichst ideal zusammenzubauen. Vergleichbar ist das mit einer Wanderung, auf die ich mich jedes Jahr begebe und die ich immer schneller machen will. Ich versuche, alles besser einzuteilen, überlege, wo ich Pausen mache, wo ich etwas esse. So bin ich jedes Jahr ein bisschen schneller und kann noch eine bessere Aussicht erleben.

Wie helfen Ihnen Dirigent Riccardo Minasi aus Rom und das Kammerorchester Basel dabei?

Mit Dirigent Riccardo Minasi arbeite ich das erste Mal zusammen. Er ist eine eigenständige Persönlichkeit und ein grossartiger, sehr lebendiger Musiker. Da freue ich mich sehr auf das Zusammentreffen. Mit dem Kammerorchester Basel habe ich schon einmal gespielt. Ich war damals total begeistert von der Qualität. Es ist eines der besten Kammerorchester, die ich je gehört habe. Alle Musikerinnen und Musiker sind topfit. Ich freue mich auf den gemeinsamen Auftritt.

Wie viel Zeit bleibt Ihnen fürs gemeinsame Proben?

Traditionell gibt es eine Probe, bei der man die Stücke durchspielt und gemeinsam durchliest. Dann geht man in die Tiefe und arbeitet zusammen intensiver an verschiedenen Stellen. Am nächsten Tag folgt die Generalprobe und dann kommt das Konzert.

Kennen Sie das Theater Uri?

Aufgetreten bin ich hier noch nie. Kürzlich war ich in Uri und habe das Theater besucht. Ich war erstaunt, dass es in Altdorf ein so schönes Theater gibt mit einer derart festlichen Stimmung. Der Saal eignet sich sehr gut für ein klassisches Konzert. Die Akustik ist trocken, man hört alles optimal und trotzdem hat es einen warmen Klang.

Was kennen Sie neben dem Theaterhaus sonst noch vom Kanton Uri?

Abgesehen von Flüelen und dem Dorfkern von Altdorf kenne ich relativ wenig von Uri. Ich unternehme gerne Wanderungen, war aber noch nie in Uri zum Wandern. Aber ich hoffe, dass ich das bald nachholen kann.

Bietet der Auftritt in Altdorf Gelegenheit, den Kanton Uri noch ein wenig besser kennen zu lernen?

Nein, das ist leider nicht möglich. Wir spielen einen Tag vorher in Genf und am nächsten Tag im Aargau. Bei allen drei Konzerten bin ich zusammen mit dem Kammerorchester Basel und dem Dirigenten Riccardo Minasi auf der Bühne und wir spielen jeweils ein ähnliches Programm.

Da bleibt Ihnen aber nicht viel Zeit, die Festtage zu geniessen.

Ich darf einfach nicht zu viel essen und trinken. Ich muss mich ein bisschen zurückhalten, sonst bin ich benommen, wenn ich auf die Bühne muss.

Ein bisschen feiern können Sie aber trotzdem mit der Familie?

Ja, das auf jeden Fall.

Und für das Publikum gibt es am Neujahrstag ein musikalisches Festprogramm.

Ja, bekannt und gut zugänglich. Das beginnt mit «Eine kleine Nachtmusik» von Mozart. Die Melodien der Streicher kann jedes Kind mitpfeifen. Ich bin aber sicher, dass das Kammerorchester Basel unter der Leitung von Riccardo Minasi das besonders spannend und überraschend interpretieren wird. Die Sinfonie Nummer 33 spielt das Orchester wieder alleine, ein wunderbares Werk mit Bläsern.

Dann gibt es aber auch für Sie grosse Herausforderungen?

Das fünfte Violinkonzert von Mozart ist das anspruchsvollste. Es ist sehr abwechslungsreich, hat einen mitreissenden Eröffnungssatz und im dritten Satz gibt es einen berühmten Mittelteil mit einem volksmusikalischen Motiv. Die Teufelstrillersonate von Tartini ist ein Evergreen der Geigenmusik. Und es ist eines der ersten Beispiele von Marketing. Heute setzt man auf gutes Marketing in der Popmusik. In der klassischen Musik gab es das aber schon im 18. Jahrhundert.

Weshalb?

Tartini hat überall herumerzählt, der Teufel sei in der Nacht gekommen und habe ihm eine Sonate vorgespielt. Diese war unglaublich schön und virtuos. Tartini konnte sich, als er aufwachte, zwar nicht mehr an alles erinnern. Aber den Doppeltriller, den ihm der Teufel vorgespielt hatte, den notierte er. Drumherum komponierte Tartini eine Sonate. Er habe versucht, so schön zu schreiben wie der Teufel, das sei ihm aber nicht gelungen. Die Teufelstrillersonate ist ein wunderschönes Stück, hat aber auch durch die besondere Geschichte einen Sonderstatus und wurde Tartinis berühmtestes Werk.

Das klingt spannend. Hoffen wir, dass das Konzert in der gegenwärtigen Coronasituation auch stattfinden kann.

Es wäre sehr schade, wenn das nicht möglich wäre. Das Neujahrskonzert verdanken wir Karl Baumann, der mir eine Carte blanche gegeben und mich unterstützt hat, so ein gutes Ensemble und einen Topdirigenten zu finden. Für junge Musiker ist es fantastisch, wenn eine Privatperson sich derart stark einsetzt. Dafür bin ich sehr dankbar.

Auf vielen bekannten Bühnen zu Hause Der 34-jährige Geiger Sebastian Bohren spielt im In- und Ausland auf bekannten Bühnen. 2018 hatte er einen ersten grossen Auftritt beim Lucerne Festival und tritt seither mit Orchestern wie dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, der NDR Radiophilharmonie Hannover, dem Luzerner Sinfonieorchester, dem Sinfonieorchester Basel, dem Orchestra Svizzera Italiana, dem Orchestre de Chambre de Lausanne und dem Zürcher Kammerorchester als Solist auf. Der in Zürich lebende Bohren ist dabei aber weiterhin eng seiner Heimat, dem Kanton Aargau, verbunden. 2015 und 2020 erhielt er Werkbeiträge des Aargauer Kuratoriums, im Sommer 2015 war er Festival-Artist am Festival Boswiler Sommer. Mit grossem Erfolg leitet er seine eigene Konzertreihe «Stretta Concerts» in Brugg sowie die Reihe «Worte und Klänge» im Bellevue-Park-Hotel in Adelboden. Von 2013 bis 2020 war Bohren Mitglied des Stradivari-Quartetts.

Hinweis: Das Neujahrskonzert am 1. Januar 2022 im Theater Uri beginnt um 17 Uhr. Tickets können auf www.ticketino.com oder am Schalter der Uri Tourismus AG in Altdorf gekauft werden. Eine Ermässigung gibt es, wenn gefüllte Pro-Bon-Sammelkarten der Urner Detaillisten eingelöst werden.

