Interview Sawiris-Hafen am Urnersee dürfte Dutzende Millionen kosten – Isidor Baumann nimmt Stellung Samih Sawiris will an der Isleten und Flüelen künstlich angelegte Bootsbuchten mit Dreisternehotel, Wohnungen und Restaurants bauen. Die Projekte dürften mehrere Dutzend Millionen kosten, wie Isidor Baumann als Projektbegleiter von Sawiris ausführt. Florian Arnold 21.05.2021

Samih Sawiris Bild: Luzerner Zeitung

Samih Sawiris ist nicht nur ein Investor, sondern auch ein Visionär. Nun verfolgt er ein Millionenprojekt: In Flüelen und an der Isleten verfolgt er die Idee von zwei sogenannten Marinas. Was darunter genau zu verstehen ist, erklärt alt Ständerat Isidor Baumann, der von Sawiris als Projektbegleiter eingesetzt wurde.

Wieso braucht Uri zwei Luxushäfen?

Isidor Baumann: Die Frage ist falsch. Es geht hier nicht um Luxus. Die Häfen sollen jedermann zugänglich sein und von Schiffen genutzt werden. Darum herum entstehen Hochbauten wie ein Dreisternehotel, Wohnungen, Restaurants, Cafés und auch Verkaufsläden. Das Hauptziel ist eine lebende Marina, die sich nicht auf eine saisonale Nutzung beschränkt, sondern von der Grundphilosophie her ganzjährig benutzt wird.

Und das braucht Uri?

Alt Ständerat Isidor Baumann. Bild: Florian Arnold

Es ist eine Chance für den Urner Tourismus, im Urner Talboden ein ähnliches Magnet zu schaffen, wie es das Urserntal mittlerweile hat. Die Kombination von See, Wanderungen und Seilbahnen bietet diese Chancen. Das heutige Angebot an öffentlich zugänglichen Infrastrukturen hält sich in Grenzen. Das könnte auch in enger Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit aufgewertet werden.

Wie muss man sich die Ausmasse vorstellen?

Angedacht ist, die Parzelle nördlich des Isenthalerbachs zu nutzen für die Bucht mit dem Bootshafen. Das Gelände darum herum soll bebaut werden. Das würde etwa 40 bis 50'000 Quadratmetern entsprechen. Das südliche Gelände, das ebenfalls der Cheddite gehört, soll nicht tangiert werden.

Das Gelände der früheren Sprengstofffabrik Cheddite könnte für die Marina-Idee gebraucht werden. Archivbild: Paul Gwerder / Urner Zeitung

Der bisherige Tourismus muss auf jeden Fall noch möglich bleiben und aufgewertet werden. So könnte eine zusammengehörende Tourismusinsel entstehen.

Und dann gibt es eine Idee für Flüelen. Wieso sollen gleich zwei solche Marinas entstehen?

Damit man sich mit der Idee auseinandersetzen kann, hat man eine erste Standortevaluation gemacht, wo überhaupt die Grundvoraussetzungen gegeben sein könnten. Man kam zum Schluss, dass man statt etwas Riesengrosses lieber zwei kleinere Ideen verfolgen könnte. An beiden Orten würde man etwas Bestehendes aufwerten. In Flüelen könnte man nach guten Lösungen mit den Sportvereinen wie Schützen, Fussballern oder dem Ruderklub suchen, und an der Isleten gibt es schon Tourismus.

Wie waren die Reaktionen nach den ersten Gesprächen?

Wir sind stufengerecht vorgegangen, haben zuerst Delegationen vom Regierungsrat, den engeren Rat der Korporation und die Gemeindepräsidenten kontaktiert. Dann gelangten wir innerhalb von 14 Tagen an sämtliche Bodeneigentümer, deren Land möglicherweise tangiert sein könnte. Betont wurde immer, dass es sich um Ideen handelt. Wir wollten niemanden vor fertige Pläne stellen. Das wurde mit grossem Interesse angehört, auch von den Eigentümern. Natürlich haben sich viele Fragen ergeben. Erhalten haben wir einen Strauss an Hinweisen und Kriterien, die vor einem Grundsatzentscheid berücksichtigt werden müssen. Auch die Umweltorganisationen haben die Idee offen zur Kenntnis genommen, auch wenn es natürlich ihre Aufgabe ist, spezifische Interessen zu sichern, und dazu müssen wir noch viele Fragen beantworten.

Gerade in Flüelen würde man in die grüne Landschaft eingreifen. Kann man das verantworten?

Die ganze Schweiz war früher einmal grün, aber die Bedürfnisse verändern sich und für eine Entwicklung braucht es Boden. Am Schluss wird es ein Abwägen sein, ob es für eine Mehrheit der Betroffenen und die Gemeinden ein gangbarer Weg wäre. In Flüelen geht es um die Landwirtschaftszone, die Isleten ist ein stillgelegtes Industriegebiet. Da wird sich die Frage stellen, ob diese Zone richtig ist oder ob es dort Anpassungen braucht.

Am westlichen Ufer von Flüelen könnte eine Marina entstehen. Bild: Florian Arnold / Urner Zeitung

Müssen Sie mit Altlasten der ehemaligen Sprengstofffabrik Cheddite rechnen?

Das Problem der Altlasten wird sich an beiden Standorten stellen. An der Isleten ist man sehr gut dokumentiert und einen grossen Teil hat die Cheddite selber saniert. Aber man weiss um den Handlungsbedarf, das wird unumgänglich zu den Auflagen gehören, wenn dort jemand investiert. Mit Flüelen wird man das selbstverständlich mit einer Prüfung klären müssen.

Zu den Finanzen: Mit welchen Beträgen muss man rechnen?

Weil noch zu viele Faktoren offen sind, lässt sich eine genaue Abschätzung sicher nicht machen. Jeder kann aber aus den Ideen ableiten, dass es sich wohl um mehrere Dutzend Millionen drehen wird. Sobald man weiter planen kann, wird man über die Finanzen genauer informieren können.

Und wer zahlt das?

Das Spezielle ist, dass das Ideen von Samih Sawiris als Privatperson sind. Einfach gesagt: Wer investiert, bezahlt auch. Wie das genau sein wird, zeigt sich später. Was ich bestimmt sagen kann: Wenn jemand mit investieren will, ist Herr Sawiris offen.