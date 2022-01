Interview Sie fördern Uris Wirtschaft: «Das Wesen der Urner überzeugt» Stefan Büeler und Raphael Medici sind in der Wirtschaftsförderung für Uri tätig. Im Interview geben sie einen Einblick in ihre Arbeit und nennen ihre Argumente bei der Vermarktung von Uri. Florian Arnold Jetzt kommentieren 07.01.2022, 19.00 Uhr

Uri soll wirtschaftlich wachsen. Damit dies auch geschieht, helfen Stefan Büeler (37), der Leiter des Amts für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr, und sein Team der Wirtschaftsförderung mit. Dabei geht es neben der Entwicklung der bereits bestehenden Firmen auch um die Ansiedlung neuer Firmen, wofür Mitarbeiter Raphael Medici (31) zuständig ist. Im Interview sprechen die beiden über ihre Ansätze, Vor- und Nachteile von Uri, und von ihren Zielen für 2022.

Die Urner Wirtschaftsförderer Raphael Medici (links) und Stefan Büeler, Amtsleiter. Bild: Florian Arnold / Urner Zeitung

Ihre Aufgabe ist es, die Wirtschaft in Uri zu fördern. Wie erfolgreich sind Sie dabei?

Stefan Büeler: In den grossen Zügen sind wir zufrieden. Im vergangenen Jahr haben wir 11 Gründungen begleitet. Die Zahl mag etwas klein erscheinen, aber wir sind nur bei einem Teil dabei. 138 Unternehmensgründungen waren es insgesamt, das sind 19 Prozent mehr als 2020. Wenn man die Ansiedlungen auswärtiger Firmen auf das BIP hochrechnet, haben wir eine sehr gute Quote verglichen mit anderen Kantonen. Da muss sich Uri nicht verstecken. Daneben ist die Entwicklung des Bestandes wichtig, hier gab es diverse Ausbauprojekte, wo Stellen geschaffen wurden.

Raphael Medici: Die Zahl 11 allein sagt nicht viel aus. Einige Firmen bedeuten für uns nur wenige Tage Arbeit. In die Ansiedlung der Firma Essendi (siehe Ausgabe vom Donnerstag) etwa haben wir mehr Zeit investiert. Das war für uns ein Musteransiedlungsprozess. Die Konkurrenz war gigantisch.

Mit welchen Argumenten haben Sie Uri verkauft?

Medici: Was bei Essendi ankam, ist das Wesen der Urner, das Arbeitsethos. Die Interessenten wollten den Willen des Kantons spüren. Das hat uns gereizt, weil wir wussten, dass wir das bieten können. Sie wurden herzlich empfangen und haben sich unglaublich wohlgefühlt, im Wissen, dass ihre Kunden etwas weiter weg sind, als wenn sie in Zug oder Zürich wären. Die Work-Life-Balance sei hier aber besser.

Mit welchen Argumenten versuchen Sie zu überzeugen?

Raphael Medici, Mitarbeiter bei der Wirtschaftsförderung Uri. Bild: Florian Arnold

Medici: Wir haben attraktive Flächen an der Nord-Süd-Achse. Man bekommt Top-Arbeitskräfte. Wir bieten eine schnelle und zuverlässige Realisierung von Projekten. Wer sich bei uns meldet, hat innerhalb von einem Tag eine Rückmeldung. Das können wir im Gegensatz zu anderen Kantonen bieten.

Wir werden nicht überschwemmt, aber wenn jemand interessant ist, können wir Vollgas geben.

Büeler: Die Politik ist zugänglich. Und Uri hat mit dem zweithöchsten «frei verfügbaren Einkommen» ein optimales Kostenumfeld. Die Arbeitskräfte haben zwar einen etwas tieferen Lohn, Ende Monat bleibt aber mehr übrig. Das ist vor allem für ausländische Firmen wichtig, die sich so vielleicht einen Sitz in der teuren Schweiz leisten können.

Und was wird an Uri bemängelt?

Medici: Immer wieder ist es die Distanz zum Flughafen. Die Firmen sind aber oft erstaunt, dass wir nur eine Stunde und 10 Minuten weit weg sind, was etwa für Amerikaner ein Katzensprung ist.

Büeler: Die Kleinheit ist ein Problem, wenn es darum geht, Fachkräfte zu finden, was in Zürich anders wäre. Wir halten dagegen, dass wir in der Pendlerdistanz auch viele Leute erreichen und dass eine Firma hier eine bessere Sichtbarkeit erhält als in der Stadt.

Sprechen wir über die Konkurrenz ...

Büeler: Einer der erfolgreichsten ist der Kanton Zug, der viele Firmen anzieht. Und Zürich bietet als Zentrum natürlich viel. Wir arbeiten aber mit beiden eng zusammen, da Uri zur «Greater Zurich Area» gehört. Da profitieren wir voneinander.

Und was ist mit den unmittelbaren Nachbarn?

Büeler: Wir tauschen uns sehr gut aus und lernen voneinander. Abgrenzen können wir uns zum Beispiel mit freiem Bauland und der Lage an der Autobahn. Und wir sind näher am Tessin und Mailand, was vereinzelt eine Rolle spielt.

Die freien Flächen in der Werkmatt sollten aber auch mal vergeben werden. Woran hapert es, dass 2021 nichts passierte?

Büeler: Einer der Gründe ist Corona, weshalb man noch zuwartet. Der Unterschied zu anderen Arealen in der Schweiz ist, dass die Werkmatt ausschliesslich für Arbeitsplätze reserviert ist und nicht fürs Wohnen, was für viele Investoren eine Sicherheit darstellen würde. Zudem will man in der Werkmatt eine hohe Arbeitsplatzdichte, also keine einstöckigen Einstellhallen.

Medici: Die Zeichen stehen momentan gut. Im Moment stehen wir mit drei Interessenten aktiv in Kontakt. Zum Beispiel für ein Multifunktionsgebäude, das nun Mieter für die Mindestauslastung sucht.

Sprechen wir über Ihre Arbeit. Was tut so ein Wirtschaftsförderer eigentlich?

Medici: Man darf nicht das Gefühl haben, wir seien ständig nur am neue Firmen akquirieren. Die Bestandesentwicklung ist ebenso wichtig. Bei Neuansiedlungen arbeiten wir mit der «Greater Zurich Area» zusammen. Uns werden interessierte Firmen zugestellt, bei denen wir abschätzen, ob sich ein Initialaufwand für uns lohnt. Heutzutage trifft man sich dann in einem Online-Call. Wenn es dann weiter geht, lädt man die Firmen zu einem Treffen vor Ort ein. Das ist immer ein gutes Zeichen. Es kommt zudem vor, dass uns Firmen direkt anschreiben, etwa über Social Media.

Büeler: Gleichzeitig gehen wir natürlich auch raus und versuchen, den Kanton zu vermarkten. Beim Standortmarketing haben wir eine Palette von Arbeiten: Wir sind online aktiv, machen Printprodukte und treffen gezielt Leute an Veranstaltungen. Andermatt bietet mittlerweile in diesem Bereich viele Chancen.

Sie beide sind noch jung. Zu jung für diesen Job?

Stefan Büeler, Leiter des Amts für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr. Bild: Florian Arnold

Büeler: Ganz klar nein. Es gibt in der Wirtschaftsförderung sicherlich jene, die jahrelange Erfahrung haben, aber es braucht auch innovative Ideen und manchmal einen anderen Zugang. Viele Unternehmen sind auch noch jung oder werden von jungen Menschen geleitet, da versteht man sich unter Umständen besser, wenn kein Altersunterschied vorhanden ist. Wir haben ein grosses Netzwerk und können auch auf Mitarbeiter zurückgreifen, die 30 Jahre Erfahrung haben.

Ein Thema ist bei uns auch die Förderung von Jungunternehmern. Das spielt uns unser Alter auch in die Hände.

Medici: Wir spüren auch sehr viel Goodwill. Mir kommt entgegen, dass ich bei Dätwyler gearbeitet habe. Man kennt sich und hat Interesse, sich auszutauschen. Gegebenenfalls können wir auch im richtigen Moment die richtigen Personen zuziehen.

Welche Innovationen bedienen Sie denn?

Büeler: Ein Punkt ist etwa Social Media. Hier sind wir sicher aktiver als andere Kantone. Wir wollen Uri als innovativen Kanton rüberbringen. Dabei suchen wir nach konkreten Kompetenzen. Eine davon ist etwa die Alpin-Technik, in der bereits Kässbohrer, Technoalpin und die Sisag gut zusammenspielen. Hier versuchen wir aktiv ins Netzwerk hineinzugehen. Daneben ist der Tourismus zu erwähnen. Durch Andermatt gibt es viele Leute, die auf Uri aufmerksam werden, ihren Wohnsitz und vielleicht auch den Firmensitz hierher verlegen möchten.

Doch ganz offen gefragt: Bringt’s die Wirtschaftsförderung in Uri wirklich?

Büeler: Davon bin ich fest überzeugt. In unseren Kanton laufen die Unternehmen nicht einfach so herein.

Wir müssen auf uns aufmerksam machen, da steckt viel Arbeit dahinter. Wir sind eine Anlaufstelle, die den Zugang und die Begleitung bietet.

Zur Wirtschaftsförderung gehört auch das Netzwerk der «Urner Botschafter». Sorgt dieses wirklich für Erfolge?

Medici: Das Netz ist für uns ein gutes Werkzeug, um sich breiter zu vernetzen. Es geht auch darum, zu erfahren, wie Uri weiter weg wahrgenommen wird und welche Geschichten man sich erzählt. Zwei Dinge sind wichtig zu wissen: Die Botschafter machen das freiwillig ohne Vergütung. Es sind Leute, die mit Uri in Verbindung bleiben wollen. Und es gibt auch Erfolge: Als konkretes Beispiel wird ein Botschafter, sofern es die Pandemie zulässt, in Andermatt einen Event mit bis zu 400 Personen durchführen. Ob er das sonst auch gemacht hätte, kann ich nicht sagen.

Büeler: Die Botschafter sind auch eine gute Anlaufstelle etwa für Begleitgruppen von Projekten. Sie sind uns nahe und wir haben einen einfachen Zugang zu ihnen. Offiziell trifft man sich einmal im Jahr, es läuft aber auch vieles, das nicht öffentlich bekannt wird.

Stefan Büeler (rechts), Leiter der Wirtschaftsförderung Uri, sowie Mitarbeiter Raphael Medici, der sich um die Ansiedlung kümmert. Bild: Florian Arnold

Anfang Jahr setzt man sich Ziele. Was haben Sie sich auf die Fahne geschrieben?

Büeler: Wir möchten die Jungunternehmer noch mehr ins Schaufenster stellen. Denn es passiert schon viel Innovatives. Es ist wichtig, dass man sich als Kanton Uri selbstbewusst hinstellt. Wir haben grosse Standortvorteile. Alle müssen daran glauben, dann kann man es auch nach aussen tragen.

Medici: Wir möchten noch viel mehr kommunizieren. Da helfen uns die Urnerinnen und Urner mit ihrer Standortverbundenheit mit. Irgendwann kommt jeder wieder. Jeder wird sagen, dass er aus Uri ist. Man ist stolz: Das hilft, die Marke Uri zu formen.

