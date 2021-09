Podium zu Stimmrechtsalter 16 in Uri

Interview Stimmrecht 16 scheidet die Geister Die «Urner Zeitung» und das «Urner Wochenblatt» haben Loa Wild (18, Junge GLP), Roniell Schuler (JFDP 20), Viktor Nager (SP, 67) und Claudia Brunner (SVP, 43) zum Podium über das Stimmrechtsalter 16 geladen. Interview Florian Arnold und Markus Arnold, Mitarbeit: Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

Diskussionsrunde zum Stimmrecht 16. (von links) Florian Arnold, Viktor Nager, Loa Wild, Roniell Schuler, Claudia Brunner und Markus Arnold. Florian Arnold / Urner Zeitung

Loa Wild, Sie sind vor wenigen Monaten 18 Jahre alt geworden. Bei welchen kantonalen Abstimmungsvorlagen in den vergangenen Jahren hat es Sie so richtig unter den Nägeln gejuckt, mitbestimmen zu können?

Loa Wild: Ich habe mich die vergangenen zwei Jahre vor allem auf die Matura vorbereitet und mich nicht so sehr mit Politik im Kanton und in der Gemeinde beschäftigt. Wenn ich mit 16 die Möglichkeit zum Abstimmen gehabt hätte, dann wäre das anders gewesen.

Roniell Schuler, Sie sind gegen die Vorlage. Liessen Sie sich mit 16 gerne bevormunden von den Eltern?

Roniell Schuler: Nein, ich habe gerne meine eigenen Entscheidungen getroffen. Auch mit Politik habe ich mich schon früh befasst. Ich bin aber der Meinung, dass das bei den meisten Jugendlichen in diesem Alter nicht der Fall ist. Nur weil sie früher abstimmen können, heisst das nicht, dass sie das jetzt plötzlich interessiert.

Viktor Nager, Sie haben den Stein ins Rollen gebracht. Die Gretchenfrage: Sind 16-Jährige genügend reif zum Abstimmen?

Viktor Nager: Die Entwicklungspsychologie zeigt ganz klar, dass die Urteilsfähigkeit mit 16 Jahren gegeben ist. Mit den Veränderungen in der Gesellschaft gibt es für die jüngeren Menschen eine ganz andere und viel stärkere Diskussionswelt.

Claudia Brunner, Sie trauen einem 16-Jährigen nicht dasselbe zu wie einem 18-Jährigen?

Claudia Brunner: Es geht nicht darum, ob ich 16-Jährigen Fähigkeiten abstreite. Aber mit 16 Jahren steht man noch nicht mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Das Interesse für die Politik ist meist noch nicht da. Daher ist für mich ein Stimmrechtsalter 16 verfrüht.

Interview statt Podium Das «Urner Wochenblatt» und die «Urner Zeitung» hatten geplant, zur kantonalen Abstimmungsvorlage Stimmrechtsalter 16 ein Podiumsgespräch durchzuführen. Auf der Pro-Seite hatten Viktor Nager (SP-Landrat, Schattdorf, 67 Jahre) sowie Loa Wild (Vizepräsidentin Junge Grünliberale Uri, Altdorf, 18) und auf der Contra-Seite Claudia Brunner (SVP-Landrätin, Altdorf, 43) sowie Roniell Schuler (Co-Präsident Jungfreisinnige Uri, Seedorf, 20) zugesagt, wobei letzterer nicht die offizielle Meinung der Jungpartei vertritt. Aufgrund der verschärften Coronasituation hatten die beiden Redaktionen entschieden, das Podium nicht öffentlich durchzuführen, dafür die Diskussion in der Zeitung ausführlich wiederzugeben. Das Gespräch fand am Mittwoch, 8. September, in den Räumlichkeiten des Working Point in Altdorf statt.

Weshalb soll man den interessierten Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich bereits mit 16 zu beteiligen?

Viktor Nager: Die Jungen interessieren sich stärker als früher für Politik. Es gibt viele Herausforderungen wie Klima, Altersvorsorge und Digitalisierung. Klar, diskutiert wurde früher auch schon. Die Anliegen der Jungen haben aber viel mehr Platz. Daher ist die politische Bildung in der Schule sehr wichtig.

Diskussionsrunde zum Stimmrecht 16. Viktor Nager und Loa Wild. Florian Arnold / Urner Zeitung

Claudia Brunner: Das Interesse an der Politik zu fördern, ist ja gut und recht. Aber: In Glarus ist seit der Einführung des Stimmrechts 16 die Wahlbeteiligung nicht höher geworden. Selbst wenn die Jungen wählen dürfen, gehen sie nicht.

Viktor Nager: Ich habe mit dem Professor gesprochen, der die Studie gemacht hat. Auch er sagt, dass zusätzliche Anstrengungen in der politischen Bildung notwendig sind, um die Stimmbeteiligung zu steigern. Trotzdem soll man das Stimmrechtsalter senken. Das erzeugt einen gewissen Druck. Die Gesellschaft hat entsprechende Erwartungen an die Schule und an die politische Bildung.

Roniell Schuler: Ich glaube nicht, dass die Stimmbeteiligung dadurch steigen wird. Es werden sich immer noch gleich wenige für die Politik interessieren.

Die Anzahl Stimmberechtigter in Uri würde durch das Stimmrechtsalter 16 um 2 Prozent zunehmen. Welche Vorteile bringt das?

Viktor Nager: Im Wesentlichen gehts es bei der Abstimmung darum, dass man die Jugendlichen in einer Zeit, in der sie unter Druck sind und Zukunftsängste haben, ernst nimmt. Das ist absolut zentral. Man zeigt ihnen: Ihr werdet von der Gesellschaft ernst genommen. Es gibt keinen Grund, das Stimmrechtsalter 16 nicht einzuführen. Niemand verliert etwas.

Aber Sie sehen das bestimmt anders?

Roniell Schuler: Ja. Ein Beispiel: Auf nationaler Ebene hat es sich gezeigt, dass Abstimmungen auch sehr knapp ausgehen können. Etwa bei der Abstimmung über die Kampfjets, hätten die 16- bis 18-Jährigen durchaus dafür sorgen können, dass ein anderes Ergebnis herausgekommen wäre.

Diskussionsrunde zum Stimmrecht 16. Roniell Schuler und Claudia Brunner. Florian Arnold / Urner Zeitung

Claudia Brunner: Wer erst mit 18 abstimmen darf, hat die Schule meist hinter sich, kam mit neuen Personen und neuen Meinungen in Kontakt und kann sich so ein ganz anderes Meinungsbild machen als 16-Jährige. Diese lassen sich bei der Entscheidungsfindung viel stärker von ihrem bisherigen Umfeld beeinflussen, was das Abstimmungsbild verfälscht.

Gewinnt man alleine mit der Möglichkeit, abstimmen zu können, wirklich Menschen für die Politik?

Loa Wild: Ja. Ich bin überzeugt, dass sich auch 16-Jährige mit politischen Themen auseinandersetzen, wenn sie abstimmen dürfen. Bei mir selber ist in den vier Monaten, seit ich 18 Jahre alt bin, extrem viel passiert. Es ist ein extrem grosser Motivator, sich in der Praxis beteiligen zu können. Wieso hätte ich mich davor für eine kantonale Abstimmungsvorlage interessieren sollen, wenn ich nicht mitbestimmen konnte?

Gerade in kleineren von Abwanderung betroffenen Gemeinden sind die verbleibenden jüngeren Menschen gegenüber den älteren in der Unterzahl. Die Senkung des Stimmrechtsalters wäre da doch ein gewisser Ausgleich.

Roniell Schuler: Ja, es ziehen viele Junge weg. Trotzdem gibt es einen gewichtigen Grund, der gegen das Stimmrechtsalter bei 16 spricht: Man braucht einfach die zwei Jahre Erfahrung zwischen 16 und 18, um politische Entscheide fällen zu können. Ich diskutiere oft mit Jungen. Oft fehlt das Basiswissen, um über ein politisches Thema diskutieren zu können. Die meisten interessieren sich erst später für die Politik.

Aber ein Ja zum Stimmrechtsalter 16 wäre doch eine Möglichkeit, dem Generationenkonflikt entgegenzuwirken.

Claudia Brunner: Ich glaube nicht, dass man damit diesen Konflikt umgehen kann. Ich stelle bei der Jungen SVP gar fest, dass die Mitglieder sehr gut mit Älteren zusammenarbeiten. Sie haben beispielsweise bei der Wahlkampagne zu den Landratswahlen mitgeholfen. Da hat man gar keine Konflikte gespürt. Im Gegenteil.

Loa Wild: Die Senkung des Stimmrechtsalters ist wohl kaum das Wundermittel gegen allfällige Generationenkonflikte. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn Alt und Jung bei einem Thema dieselbe Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen, diskutiert man auf Augenhöhe.

Politische Entscheide betreffen häufig die Zukunft der Jugend. Müsste man konsequenterweise nicht auch ein maximales Stimmrechtsalter einführen?

Viktor Nager: Das ist eine heisse Frage. Es würde sich wohl niemand getrauen, eine solche Vorlage zu einzubringen. Es wäre absolut diskriminierend. Es stimmt, es ist auch für ältere Personen oft schwierig, gewisse Themen zu erfassen. Das ist aber überhaupt kein Grund, da einzuschreiten.

Diskussionsrunde zum Stimmrecht 16. Viktor Nager und Loa Wild. Florian Arnold / Urner Zeitung

Claudia Brunner hat erwähnt, mit 16 Jahren sei man zu stark beeinflussbar, sodass sie ihre politischen Entscheide nicht selbstständig fällen. Stimmen Sie dem zu?

Roniell Schuler: Absolut. Gerade mit der Digitalisierung kommt enorm viel auf die Jungen zu. Insbesondere für die 16-Jährigen ist es schwierig, den sehr schnellen Informationsfluss auch wirklich zu verarbeiten und sich mit einem politischen Thema intensiv auseinanderzusetzen.

Loa Wild: Das sehe ich nicht so. Die Informationsflut auf den Social-Media-Kanälen oder Fake News sind nicht nur bei 16-Jährigen ein Thema. Viel wichtiger ist, dass die Jungen mit einem tieferen Stimmrechtsalter die Chance erhalten, sich mit sicheren und guten Informationen und mit Möglichkeiten wie «Easy Vote» politisch zu beschäftigen.

Viktor Nager: Medienkompetenz ist ein Riesenthema. Dass man Fake News und Politikern wie Trump auf den Leim geht, davon sind nicht nur die Jungen betroffen. Im Gegenteil: Ich erlebe zum Teil, dass die Jungen kompetenter damit umgehen.

Dürfen sich jetzt Eltern von wenig politikinteressierten Jugendlichen bei kantonalen und kommunalen Abstimmungen einfach über zusätzliche Stimmen freuen?

Viktor Nager: Eine ähnliche Befürchtung hatte man schon bei der Einführung des Frauenstimmrechts gehegt. Es hat sich aber gezeigt, dass dem nicht so ist.

Claudia Brunner: Politische Themen werden zu Hause besprochen, trotzdem liegt es auf der Hand, dass das auch missbraucht werden kann. Das «Oberhaupt der Familie» sagt dann, wie es sein muss. Es gibt wahrscheinlich selten Familien, in denen stets unterschiedlich abgestimmt wird.

Die Forderung nach dem Stimmrechtsalter 16 ist auch national ein Thema. Uri könnte eine Vorreiterrolle einnehmen.

Roniell Schuler: Aber das Stimmrechtsalter 16 würde ja nur auf kantonaler, nicht aber auch nationaler Ebene gelten. Die Jungen könnten dann bei wichtigen Geschäften wie neuen Kampfjets oder bei der Konzernverantwortungsinitiative nicht mitreden.

Diskussionsrunde zum Stimmrecht 16. Roniell Schuler und Claudia Brunner. Florian Arnold / Urner Zeitung

Viktor Nager: Wenn Uri Ja sagen würde zum Stimmrechtsalter 16, hätte das national eine starke Signalwirkung. Die Urnerinnen und Urner könnten zeigen, dass sie die Jungen ernst nehmen.

Muss das aktive mit dem passiven Wahlrecht übereinstimmen?

Roniell Schuler: Ja. Viele Jungen möchten eine Position, ein Amt und Verantwortung übernehmen. Doch wichtig ist der Weg dahin. Man muss einen Prozess durchgemacht haben, um Verantwortung übernehmen zu können. Und dies widerspiegelt sich unter anderem im Alter der Personen.

Claudia Brunner: Es stimmt schon, dass es immer schwieriger wird, für ehrenamtliche Jobs Leute zu finden. Dass gerade ein 16-Jähriger oder eine 16-Jährige das möchte, aber nicht darf, kommt wohl eher selten vor.

Loa Wild: Ich selber bin gegen das passive Wahlrecht ab 16 Jahren. Das aktive und passive Wahlrecht müssen nicht übereinstimmen. Doch 16-Jährige sind entwicklungspsychologisch definitiv in der Lage, sich mit einem politischen Thema über längere Zeit auseinanderzusetzen und dann einen Entscheid zu fällen. Dies ist vielleicht anders bei Entscheiden, die man schnell, unter Stress und unter Emotionen fällen muss.

Viktor Nager: Ja, dass man mit 16 Jahren die geistige Reife hat, um abzustimmen, wird in vielen Studien festgehalten. Das aktive und passive Wahlrecht muss auch überhaupt nicht aneinander gekoppelt sein. Das gibt es bereits heute, beispielsweise in Luzern, wo es eine Alterslimite bei der Wählbarkeit von Regierungsratsmitgliedern gibt.

Was sagen Sie zum Argument: «Wer über Steuern befindet, soll auch welche bezahlen?»

Claudia Brunner: Es geht doch nicht, dass man über etwas abstimmen darf, ohne dafür geradestehen und die finanziellen Kosten mittragen zu müssen. Wenn 16-Jährige über eine Ausgabe mitbestimmen, trifft es sie in den nächsten zwei Jahren nicht im Portemonnaie.

Loa Wild: In der Realität ist es aber so, dass auch ganz viele 18-Jährige und Ältere aufgrund der Steuerabzüge faktisch keine Steuern bezahlen. Und wenn ich als 16-Jährige über eine Ausgabe abstimme, dauert es ja noch eine gewisse Zeit, bis die Vorlage auch umgesetzt ist, sodass ich dann als 18-Jährige auch mitbezahlen darf.

Viktor Nager: Auch Auslandschweizerinnen und -schweizer zahlen keine Steuern, sie können aber mitbestimmen. Das Steuerargument sticht also nicht.

Wenn man nur abstimmen kann, wenn man Steuern zahlt, bedeutet das doch im Umkehrschluss, dass jemand, der mehr Steuern zahlt, auch mehr zu sagen haben sollte.

Roniell Schuler: (lacht) Die Aussage habe ich so noch nie gehört. Ich bin zwar liberal, aber das wäre dann doch ein zu kapitalistischer Ansatz. Und man würde gegen die Bundesverfassung verstossen, die ja grundsätzlich Gleichberechtigung für alle vorsieht.

Zum Abschluss: Was ist Ihr Hauptargument für oder gegen das Stimmrechtsalter 16, und wie lautet Ihre Abstimmungsprognose für den 26. September?

Claudia Brunner: Rechte und Pflichten passen beim Stimmrechtsalter 16 nicht zusammen. Wenn man mit 16 Jahren etwas Unrechtes macht, wird man dafür noch nicht voll zur Haftung gezogen. Das ist erst mit 18 Jahren der Fall. Darum muss man das Stimmrechtsalter 16 ablehnen. Ich bin zuversichtlich, dass es am 26. September ein Nein gibt.

Viktor Nager: Bei dieser Vorlage gibt es nur Gewinner. Die interessierten Jungen können politisch teilnehmen, es gibt eine bessere Diskussionskultur und ein höheres Verständnis zwischen Alt und Jung. Es wird aber eng, was das Abstimmungsergebnis betrifft. Ich bin positiv und glaube, die Vorlage hat eine Chance.

Diskussionsrunde zum Stimmrecht 16. (von links) Viktor Nager, Loa Wild, Claudia Brunner und Roniell Schuler. Florian Arnold / Urner Zeitung

Roniell Schuler: Das Stimmrechtsalter 16 bringt nur eine Teilverantwortung. Es braucht aber eine politische Gesamtverantwortung, die man erst mit 18 Jahren hat. Ich hoffe, dass die Vorlage mit mindestens 57 Prozent abgelehnt wird.

Loa Wild: Das Stimmrechtsalter 16 ist eine Möglichkeit, dass junge Leute früh auf Augenhöhe mit andern diskutieren und Erfahrungen sammeln können. Das bringt eine gute Einbindung und eine Wertschätzung. Ich hoffe auf ein Ja, befürchte aber, dass es am Abstimmungssonntag ein knappes Nein gibt.