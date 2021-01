Interview «Unsere Patienten können bestätigen, dass ‹Long Covid› vorkommt» – Chefarzt am Spital Uri warnt vor Corona-Langzeitfolgen Die Gefahren, die von Corona ausgehen, drücken sich nicht bloss in Zahlen von positiv Getesteten aus. Zusehends rückt ein neues Phänomen in den Fokus: sogenanntes «Long Covid», die Langzeitfolgen der Krankheit. Christian Tschümperlin 30.01.2021, 05.00 Uhr

Eine 24-jährige Urnerin, die nach der Corona-Erkrankung Mühe hat beim Treppensteigen. Die Partnerin eines jungen Basler Polit-Aktivisten, die nach der Infektion im Rollstuhl sitzt. Ein Automechaniker aus Graubünden, der nicht mehr arbeitsfähig ist. Wie ihnen geht es wohl Zehntausenden in der Schweiz, wie Recherchen der NZZ zeigen. Die Akutphase der Krankheit ist zwar vorbei, aber die Schmerzen wollen nicht verschwinden. Das Phänomen nennt sich «Long Covid». Georg Mang, Chefarzt Innere Medizin am Kantonsspital Uri, äussert sich zur Thematik.

Weshalb greift es Ihrer Meinung nach zu kurz, den Blick bei Covid-19 nur auf die Todesfälle zu richten?

Georg Mang: Im 7-Tages-Mittelwert verstarben in der Schweiz diese Woche zirka 50 Personen an Corona. Diese Werte sind statistisch signifikant und werden mittlerweile von niemandem mehr geleugnet. Trotzdem finde ich es eindrücklich, wie diese Todesfälle nach wie vor bagatellisiert werden. Würde über der Schweiz jeden Tag ein Flugzeug abstürzen, wäre der Aufschrei gross. Was aber ausserdem viel zu kurz kommt in der bisherigen Diskussion, sind die Langzeitfolgen dieser Erkrankung.

Georg Mang Bild: PD

Das Phänomen nennt sich «Long Covid». Beschrieben werden Fieber, Husten, Müdigkeit, Atemnot oder Kopfschmerzen, die auch Monate nach einer Infektion noch auftreten können.

Genau. Solche Fälle sind uns auch aus dem Kantonsspital Uri bekannt. Unsere jüngste Patientin mit Lungenversagen und ohne Vorerkrankungen war 24 Jahre alt. Wir mussten sie verlegen an die externe Lungenmaschine, und sie hat es auch überlebt. Mittlerweile wird sie vom Hausarzt weiterbetreut. Es ist verrückt: Viele Patienten haben nach einer Covid-19-Erkrankung bereits Mühe bei kleiner körperlicher Belastung wie Treppensteigen oder gemächlich den Berg hinauf zu wandern. Unsere Patienten können bestätigen, dass Long Covid vorkommt, auch bei milden Verläufen und jüngeren Leuten. Im Kantonsspital werden aber vor allem Patienten weiterbetreut, die bereits chronische Lungen- oder Herzprobleme hatten.

Unterschätzen viele Menschen das Coronavirus nach wie vor?

Viele haben das Gefühl, ein milder Verlauf bei Corona sei wie eine Grippe. Nach einer Woche sei alles vorbei und gut ist. Dem ist definitiv nicht so. Die Belastungssituation im Kantonsspital Uri, vor allem bei den schweren Verläufen auf Intensivstationen, hat zwar abgenommen. Wir wissen aber auch von denen, die nicht schwer erkrankt sind, dass nach mehreren Monaten noch Beschwerden auftreten können. Um in Zahlen zu sprechen: Rund 15 Prozent aller Corona-Infizierten entwickeln schwere Verläufe, rund fünf Prozent müssen hospitalisiert werden. Und von Langzeitfolgen sind je nach Studie dreissig bis siebzig Prozent der Patienten betroffen. Dies gilt auch für milde Verläufe. Also für Personen, die sich zu Hause auskuriert haben. Eine Studie aus Michigan kommt beispielsweise zu dem Ergebnis, dass nach vier Monaten über ein Drittel der Coronapatienten ihre Arbeitstätigkeit nicht wieder aufnehmen kann.

Kennt man Langzeitfolgen nicht auch von der Grippe?

Doch. Dort treten diese in aller Regel bis drei Monate nach der akuten Phase auf. Doch bei Covid-19 sprechen wir davon, dass über einen Zeitraum von drei Monaten und länger noch Langzeitfolgen vorhanden sind. Und dies bei einem wesentlich grösseren Anteil der Erkrankten.

Man spricht ja auch davon, dass die Langzeitfolgen nicht nur physischer, sondern auch neuropsychologischer Natur sind.

Dem ist so, allerdings hat man da schlechte Zahlen. Man hat den Eindruck, dass Depressionen bei Coronapatienten zunehmen. Allerdings ist dies ein Huhn-Ei-Problem. Kommen diese Symptome vom Virus oder davon, dass eben die Beschwerden nicht weggehen?

Sind die Schäden irreversibel?

Das wird man weiterverfolgen müssen. Man beobachtet über einen längeren Zeitraum durchaus eine Abnahme der Symptomatik. Allerdings sind uns bislang keine Therapien bekannt, die das Problem beheben könnten. Man arbeitet vor allem mit symptomatischen Therapien, welche beispielsweise die Schmerzen lindern.

Impfzentrum-Mitarbeiter Peter Raimondo Attenhofer macht eine Covid-19-Impfung Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 29. Januar 2021)

Viele Menschen sind Lockdown-müde. Sehen Sie eine Alternative zu dieser einschneidenden Massnahme?

Politische Massnahmen sind immer schwierig: Es ist eine Gratwanderung. Einmal rutscht man rechts ab, einmal links. Aber jetzt haben wir den Impfstoff. Das ist das Pferd, auf das wir setzen müssen. Die Impfung schützt vor schweren Verläufen. Als Horror würde ich es erachten, wenn der Impfstoff im April im grossen Stil zur Verfügung stünde und Teile der Bevölkerung mit dem Impfen noch zuwarten wollen. Das ist eindeutig die falsche Taktik. Das tötet Menschen, dessen muss man sich bewusst sein.

Die Entwicklung eines Impfstoffes dauert in der Regel mehrere Jahre, wenn es schnell geht, vielleicht vier. Verstehen Sie die Sorgen von Menschen, die sagen, dass es an Langzeitstudien mangelt?

Nebenwirkungen wie allergische Reaktionen zeigen sich innert Minuten beziehungsweise weniger Stunden oder Tage nach der Impfung. Weltweit wurden bisher bereits über 80'000'000 Impfungen verabreicht. Die Verträglichkeit wird laufend geprüft und erfasst. Dies gilt auch für sehr seltene Nebenwirkungen. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass der Vorwurf, das Verfahren sei abgekürzt worden, schlicht falsch ist. Man hat den bürokratischen Prozess beschleunigt, indem man den Prüfbehörden frühzeitig Informationen hat zukommen lassen. Und zwar päckchenweise statt erst am Schluss des Prozesses. Dieses Verfahren nennt sich Teleskopierung und kommt in Notfällen zur Anwendung.

Wie erklären Sie sich aber, dass einige Menschen trotzdem zweifeln?

Als Wissenschaftler habe ich Mühe mit solchen Zweifeln. Man behauptet einfach etwas, ohne zu verstehen, wie etwas funktioniert. Da heisst es, mRNA-Impfungen würde den Zellkern verändern. Das ist schlicht unmöglich. Oder dass Bill Gates die Menschen nach der Impfung wie Roboter fernsteuern könne. Es ist schwierig, mit manchen Leuten sachlich zu argumentieren. Sie mögen einfach spannende Geschichten. Dieses Phänomen ist so alt wie die Menschheit selbst.