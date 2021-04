Interview Uri soll für Ikea, Migros, Emmi und Co. forschen – das sind die Pläne des Logistikum-Leiters in Altdorf Herbert Ruile hat Grosses vor. Im Interview sagt der Leiter des Logistikums Altdorf, woran geforscht wird und was noch passieren muss, damit kommendes Jahr am neuen Kantonsbahnhof Altdorf seine Studenten unterrichtet werden können. Ein Gespräch über Roboter, Science-Fiction, Visionen und Motivation. Florian Arnold 24.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Herbert Ruile hat in Altdorf Grosses vor. Bilder: Florian Arnold / Getty

Die neuste Fotokamera, den aktuellen Bestseller-Krimi oder die stilvolle Leselampe: Im Internet kann heute alles bestellt werden. Damit nach dem Bezahlen mit der Kreditkarte das Paket möglichst unbeschadet an der richtigen Haustür abgeliefert wird, ist eines zentral: Logistik. Genau diesem Thema nimmt sich das Logistikum in Altdorf an.

Das private Unternehmen forscht und lehrt auf dem Gebiet. In absehbarer Zeit soll ein Hochschul-Studiengang angeboten werden. Aktuell arbeiten zwei wissenschaftliche Mitarbeiter sowie drei Geschäftsleiter mit Herbert Ruile an der Spitze für das Logistikum, das vorerst im Working point in Altdorf untergebracht ist. Doch bald schon sollen sich Studierende von der Hochschule Luzern in Uri ausbilden lassen. Was dazu nötig ist, und wo das Ganze stattfinden soll, sagt Herbert Ruile im Gespräch.

Herbert Ruile, mit dem Logistikum soll Uri zum Hochschul-Standort werden. Doch wo findet man diese Hochschule?

Herbert Ruile: Uri baut mit dem Logistikum den Forschungs- und Innovationsstandort aus, der in der Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern genutzt wird. Die Hochschule als solche bleibt natürlich in Luzern. Wir arbeiten eng zusammen und bieten hier in Altdorf Aus- und Weiterbildung für die Logistik an. Dazu gehört auch ein Forschungs- und Testcenter. Der Grund, weshalb man hierher kommt, soll dieses Testcenter sein. Die Studierenden sollen hier die Zukunft der Logistik erleben können. Hier werden mit Forschungs- und Wirtschaftspartnern neue Konzepte entwickelt.

Trotzdem: Das tönt nach grossen Gebäuden. Werden diese noch gebaut?

Nein. Die grossen Gebäude, die Lager, werden von unseren Anwendungspartnern betrieben. Das sind unter anderem Ikea, Migros, Dreier, Emmi oder Alloga. Diese wollen ihre Lagersysteme kontinuierlich weiter entwickeln.

Wir holen uns bestimmte kritische Elemente aus dem Gesamtprozess raus und bauen diese hier nach. Es geht dabei darum, wie die Ware bewegt, eingepackt und umgepackt wird.

Stück für Stück können wir die hier entwickelten Lösungen dann dem Kunden wieder zurückgeben. Ein Forschungsziel, das wir bereits angepackt haben, ist das «Dark Warehouse».

Also ein «dunkles Warenhaus». Wie muss man sich das vorstellen?

Bisher gibt es die Hochregallager, die vollautomatisch laufen. Die Software weiss, wo welche Güter liegen. Das Licht wird nur für die Besucher eingeschaltet, um zu sehen, wie das Lager arbeitet. Die Idee ist nun, dass nicht nur das Hochregallager, sondern der gesamte Prozess vom Wareneingang bis zum -ausgang automatisch und ohne menschliche Unterstützung läuft. Da gibt es bis heute viele manuelle Tätigkeiten. Wir werden daran forschen, wie wir die Güter in Klassen einteilen können, denn es gibt zum Beispiel Waren, die täglich gebraucht werden und solche, die man nur einmal im Jahr braucht.

Die Frage ist, wie man das organisiert, damit sich diese Prozesse gegenseitig nicht stören.

Lässt man es an einem Ort, oder verschiebt man es in ein anderes Lager? Dann müssten wiederum die Lager miteinander kommunizieren, womit sehr komplexe Systeme entstehen. Das «Dark Warehouse» geht aber bis hin zur Vorsteuerung der Anlieferung, die unter anderem prüft, wann für wen die Zufahrt frei ist. In diesem Zusammenhang spricht man auch vom Internet der Dinge, indem die physische Welt des Lagers in eine digitale Welt des Internets übersetzt.

Man erschafft einen digitalen Zwilling, den man dann beobachten, planen und optimieren kann.

Das tönt alles nach Science-Fiction.

Es gehören eine gewisse Fantasie und Kreativität dazu. Man muss die Menschen abholen und ihnen eine Vision zeigen, gleichzeitig müssen Teilbereiche in kleinen Schritten rasch realisierbar sein. Unsere Partner vergleichen die Vision mit ihrer praktischen Realität und prüfen kritisch die Umsetzbarkeit. Möglicherweise ist man nicht so weit vom Dark Warehouse weg. Inzwischen haben wir eine Liste mit Problem- und Fragestellungen, die unseren Partnern unter den Nägeln brennen.

Herbert Ruile, Leiter des Logistikums Altdorf, vor dem aktuellen Standort, dem Workingpoint Uri. Bild: Florian Arnold / Urner Zeitung

Biografie Der 60-jährige Herbert Ruile ist in Augsburg DE geboren, verheiratet und Vater von drei Kindern. Als Ingenieur im Bereich Energie- und Kraftwerkstechnik zog es ihn 1998 in die Schweiz, wo er als Leiter Logistik und Einkauf für die ABB Kraftwerke wirkte. Während 18 Jahren war er Professor für Logistik und SCM an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Er ist Gründer und Präsident des Innovationsnetzwerks «Verein Netzwerk Logistik Schweiz» (seit 2008) sowie des Logistikum Schweiz (2019) und Gründungsmitglied sowie Vizepräsident der Stiftung Logistik Schweiz und Jurypräsident der Supply Chain Hall of Fame Schweiz. Zu seinen Hobbys zählt er Velotouren, Skitouren, Wandern, Segeln und Literatur.

Die Vorstellung, dass Roboter und Computer alleine für sich arbeiten, kann einem Angst machen. Verlieren da nicht etliche ihren Job?

Der Personal-Nachwuchs für solche Arbeiten, die von Robotern übernommen werden können, fehlt heute. Man muss sehen, das ist harte Fliessbandarbeit. Wir richten also nicht viel Schaden an, wenn wir diese Prozesse den Maschinen überlassen. Mittelfristig wird man für diese Jobs keine Mitarbeiter mehr ausbilden.

Aber Sie sprechen mit dem Studium wohl nicht jene an, die heute am Fliessband stehen.

Wir sprechen vor allem Wirtschaftsingenieure, Wirtschaftsinformatiker und Betriebswirtschaftler an, die eine Affinität zur Technik haben. Wir arbeiten mit der Hochschule Luzern zusammen, weil es dort sehr viel Wissen im Bereich der Technik und Informatik gibt. Nun geht es darum, diese Technologien in Anwendung zu bringen.

Logistiker müssen verstehen, wie die Technik funktioniert, aber auch ihre Anwendung beherrschen.

Wirtschaftsingenieure leben in diesem Spannungsfeld zwischen Betriebswirtschaft und Technik. Für die Logistik muss man das Wissen zusammenbringen. Probleme werden also nicht in der Einzelperson gelöst, sondern in der interdisziplinären Zusammenarbeit.

Warum ist Uri als Standort dafür geeignet?

Es muss immer begeisterte Menschen geben für bestimmte Themen. Unsere Begeisterung steht für Logistik, und der Kanton Uri hat schon immer Themen der Logistik gefördert und war interessiert daran, Forschung und Innovation hierher zu bringen. Wir haben historische Anker wie den Gotthardpass, den Gotthard-Basistunnel oder besondere Herausforderung mit regionalen Wirtschaftssystemen mit begrenzten logistischen Möglichkeiten. In diesen Strukturen finden wir genügend Ideen und Herausforderungen, an denen wir arbeiten können.

Wir spüren in Uri eine enorme Unterstützung, die wir so in anderen Schweizer Städten nicht bekommen haben.

Das Synergie-Potenzial ist vorhanden und wollen wir nutzen.

Wir treffen uns heute in einem Co-Working-Space, noch steckt das Logistikum noch in den Kinderschuhen. Wo wird ein solches Treffen in einem Jahr stattfinden?

Dann wird das Bahnhofsgebäude in Altdorf stehen, wo wir uns einem geplanten «Innovation-Biotop» anschliessen wollen. In den kommenden Wochen möchten wir eine Absichtserklärung unterzeichnen, um uns dort Büroflächen zu sichern. Die Studierenden sollen eine attraktive Infrastruktur vorfinden. In diesem «Innovation-Biotop» geht es um Dinge wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und 3D-Druck.

Es wird eine Menge Kreativität entstehen.

Daneben suchen wir aktuell einen Standort für das Testcenter, das wir in einem leerstehenden Halle realisieren möchten. Hier laufen ebenfalls schon die Gespräche. Zum Start des Studiengangs muss dieses Forschungs- und Ausbildungscenter stehen, sonst macht es keinen Sinn. Wir möchten im Herbst 2022 beginnen. Der Unterricht könnte unter anderem im Bahnhofsgebäude stattfinden. Dazu braucht es kooperative Arbeitsbereiche sowie Einrichtungen wie eine kleine Logistik-Bibliothek oder Konferenz- und Schulungsräume. Das wird man sich im «Innovation-Biotop» teilen können.

Ein sportliches Ziel. Welche Projekte verfolgen Sie ausserdem?

Momentan arbeiten wir konkret an drei Projekten. Hinter dem «Dark Warehouse» stehen 16 Kunden. Vergangene Woche haben wir das Projekt rund um die Baustellenlogistik bekanntgegeben. Hier wollen wir ebenfalls mit einem Vierjahresprogramm starten. Möglicherweise können wir das privat finanzieren, da das Interesse sehr gross ist. Und das dritte Projekt beschäftigt sich mit regionalen Wertschöpfungsnetzwerken, ein Projekt, das von der Dätwylerstiftung mitgetragen wird und in Kooperation mit dem Urner Institut der Kulturen der Alpen und dem Verkehrshaus in Luzern angedacht ist.

Worum geht es bei diesem Netzwerk-Projekt?

Der Kanton Uri möchte seine Attraktivität steigern: Es soll mehr Tourismus, mehr Wertschöpfung geben. Doch dieses Wachstum ist unmittelbar mit mehr Logistik und Verkehr verbunden. Man kann jedoch kaum neue Strassen bauen, es kommt zu Engpässen, Staus und Verkehrsüberlastungen. Deshalb versuchen wir über Logistikkonzeptionen Lösungen zu finden. Da geht es etwa um mehr Synergien bei Personen- und Gütertransporten. Mensch und Waren, die man bisher getrennt hat, könnte man möglicherweise wieder gemeinsam transportieren.

Was muss passieren, damit das Logistikum in Altdorf ein Erfolg wird?

Für uns ist die Ausgangslage immer noch kritisch, weil wir eine ausseruniversitäre Einrichtung sind. Wir streben die Anerkennung als Forschungszentrum an, sonst ist es kaum möglich, die Forschungsarbeiten zu betreiben.

Die Gesamtfinanzierung ist noch nicht gesichert. Trotzdem bin ich zuversichtlich.

Denn die ersten privaten Wirtschaftspartner haben bereits auf vier Jahre zugesagt. Wir haben uns für dieses Programm ein Projektvolumen von 4 Millionen vorgenommen.

Da braucht man viel Motivation. Was treibt Sie an?

Ich weiss auch nicht (lacht). Irgendwann hat man einen Narren gefressen an der Logistik. Man ist mit vielen Leuten im Austausch, die einen unterstützen. Man kriegt viel Anerkennung für das, dass man die Dinge anpackt. Der Gestaltungsfreiraum ausserhalb der Hochschule ist gewaltig. Ich möchte das gestalten und aufbauen, das fasziniert mich total.