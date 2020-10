Interview Urner Ständerat Josef Dittli reist als Wahlbeobachter in die USA Am 3. November wählen die Amerikaner ihren Präsidenten. Doch schon jetzt wittern einige Wahlbetrug. Ständerat Josef Dittli reist im Auftrag der OSZE als einziger Schweizer Wahlbeobachter in die USA. Pablo Mathis 31.10.2020, 05.00 Uhr

Der FDP-Politiker Josef Dittli ist Ständerat des Kantons Uri und Präsident der Schweizer Delegation bei der parlamentarischen Versammlung der OSZE. Als Mitglied dieser Delegation wurde Dittli zur Wahlbeobachtung der amerikanischen Präsidentschaftswahlen eingeladen.

Josef Dittli wird in Washington D.C., Maryland und Virginia als Wahlbeobachter tätig sein. Bild: Peter Klaunzer / Keystone, (Bern, 2. April 2019)

Herr Dittli, als Wahlbeobachter prägen Sie unsere Sicht auf die Welt. Doch wie sieht ihre Arbeit genau aus?

Wie bereits der Name suggeriert sind wir am Wahltag primär als Beobachter im Einsatz und arbeiten in Zweierteams zusammen. Unsere Tätigkeit beginnt voraussichtlich noch vor der Öffnung der Wahllokale, wo wir zum Beispiel überprüfen, dass alle Wahlurnen vorschriftsgemäss versiegelt und leer sind. Während der Wahl achten wir beispielsweise darauf, ob jeder Wahlberechtigte geheim und ohne äussere Einflussnahme wählen kann. Auch die Beurteilung der Auszählung von Stimmen kann in unseren Zuständigkeitsbereich fallen. Die verschiedenen Beobachtungen werden am darauffolgenden Tag in einem Debriefing zu einem Abschlussbericht zusammengefasst.

Die Wahlsysteme sind von Land zu Land unterschiedlich. Wie bereiten Sie sich auf die nationalen Eigenheiten vor?

Gerade in den USA gibt es so manche Besonderheit, da jeder Bundesstaat spezielle Bestimmungen besitzen kann. Von der OSZE bekommen wir vorab ein «Election Observation Handbook» mit grundsätzlichen Informationen ausgehändigt. Allein dieses Dossier enthält bereits 65 Seiten. Am 31. Oktober und 1. November gewinnen wir während ganztägiger Briefings weitere Einblicke. Den Tag vor den Wahlen verbringen wir mit individuellen Vorbereitungen innerhalb der Zweierteams.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen?

Ehrlich gesagt sind diese vor allem organisatorischer Natur. Zusammen mit meinem Kollegen bin ich voraussichtlich für rund 10 Wahllokale in Washington D.C., Virginia oder Maryland verantwortlich. Die Corona-Schutzmassnahmen erschweren die Arbeit zusätzlich. So muss ich nebst anderem bei Ankunft einen maximal 72 Stunden alten negativen Coronatest vorweisen.

Besonders die Briefwahl sorgt in den USA für Diskussionen. Trump behauptet, sie sei unsicher. Andere befürchten eine Überlastung der Post und Verzögerungen bei den Auszählungen. Manch einer vermutet ein Chaos wie bei den Wahlen im Jahr 2000. Wie sehen Sie die Situation?

Die juristische Beurteilung der Rechtmässigkeit von Briefwahlen obliegt nicht unserem Aufgabenbereich. Briefwahlen sind aber rechtlich zugelassen und grundsätzlich sicher. Auch sonst Blicke ich mit Zuversicht auf den 3. November. Amerika ist und bleibt das Ursprungsland der modernen Demokratie und besitzt eine funktionierende Judikative.