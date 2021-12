So erlebte der Urner Landammann Urban Camenzind das Jahr 2021

Interview «Visionieren ist einfacher als umsetzen»: So erlebte Landammann Urban Camenzind das Jahr 2021 Der Urner Landammann beschreibt, was ihn 2021 neben Corona beschäftigt hat, wie er über Demonstrationen, Initiativen und den neuen Bahnhof denkt – und er stellt sich Kritik an der Regierung. Florian Arnold 31.12.2021, 05.00 Uhr

Der Urner Landammann Urban Camenzind im Kantonsgebäude. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 27. Dezember 2021)

Welches Ereignis hat Sie 2021 am meisten beeindruckt?

Urban Camenzind: Als Landammann von Uri durfte ich den Zürcher Böög in der Schöllenen entzünden. Der Anlass wurde zwar nicht nur gelobt, für mich hatte er aber eine gute Ausstrahlung nach aussen. Wir haben gezeigt, dass man mit dem Kanton Uri auch in schwierigen Zeiten etwas erreichen kann. Ein grosser Moment war zudem die Eröffnung des Kantonsbahnhofs, auch wenn das Fest Corona zum Opfer fiel.

Der Böögg explodierte nach 12 Minuten und 57 Sekunden. Bild: Urs Hanhart Bild: Urs Hanhart Der Kopf fliegt weg. Bild: Urs Flüeler / Keystone Der Böögg brennt lichterloh. Bild: Urs Hanhart (Schöllenenschlucht, 19. April 2021) Der Teufel im Böögg speuzt Gift und Galle. Bild: Urs Flüeler / Keystone Der Urner Landammann Urban Camenzind zündet den Scheiterhaufen an. Bild: Urs Hanhart Nur noch wenige Zentimeter. Bild: Urs Hanhart / Urner Zeitung Lukas Meier steht stolz vor seinem Werk. Er hat den Böögg gebaut. Bild: Urs Hanhart Böögg-Aufbau in der Schöllenen. Martin Bräker (59), Leiter Bezirk Hotting Riesbach, Gärtner Bild: Urs Hanhart Von oben betrachtet sieht man wie hoch der Scheiterhaufen schon ist. Bild: Urs Hanhart Der Böögg-Aufbau in der Schöllenen. Bild: Urs Hanhart Immer mehr Holz wird aufgestapelt. Bild: Urs Hanhart Der Scheiterhaufen nimmt langsam Form an. Bild: Urs Flüeler / Keystone Von weitem erkennbar: Der Schneemann mit seinem Dreizack. Bild: Urs Flüeler / Keystone Die Holzbürdeli werden von Hand aufgeschichtet Bild: Urs Flüeler / Keystone Ausblick auf den Böögg von der Teufelsbrücke. Bild: Urs Flüeler / Keystone Der stolze Schneemann steht. Bild: Urs Flüeler / Keystone Von Schnee umgeben. Bild: Urs Flüeler / Keystone Der Böögg wird mit einem grossen Kran auf die Plattform über der Teufelsbrücke gesenkt. Bild: Urs Flüeler / Keystone Das wichtigste zum Schluss. Der Schneemann bekommt seinen Kopf aufgesetzt. Bild: Urs Flüeler / Keystone Der Böögg wird in einem Lastwagen angeliefert. Bild: Urs Flüeler / Keystone Mit Dreizack wird der Sechseläuten-Böögg 2021 in Uri auf den Scheiterhaufen verbrannt. Bild: PD Das Urner OK und eine Zürcher Delegation besichtigten die Konstruktion zur Böögg-Verbrennung auf der Teufelsbrücke Bild: Urs Hanhart

Gefällt Ihnen der neue Bahnhof?

Die Kritik, die man hörte, ist nicht ganz unberechtigt. Im Moment wirkt er etwas grau, die Baustelle ist aber auch noch nicht komplett verschwunden. Was mir gefällt, ist die Konstruktion des Gebäudes. Die Fassade ist von der Decke her aufgehängt und benötigt keine Stützen, die am Boden Platz wegnehmen. Wenn man sich fürs Ingenieurwesen interessiert, hat man Freude daran. Die Idee ist also gut. Jetzt muss noch etwas Leben und Farbe ins Spiel kommen.

Vor dem neuen Bahnhof gibt es ein Profil des Kantons Uri zu bestaunen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Dezember 2021) Der neue Kantonsbahnhof in Altdorf verfügt über ein längeres Perron. Dieses misst nun 420 Meter. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Dezember 2021) Züge halten jetzt regelmässiger in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Dezember 2021) Die Unterführung im neuen Kantonsbahnhof Altdorf ist behindertengerecht. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Dezember 2021) Die Unterführung im neuen Kantonsbahnhof. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Dezember 2021) Am neuen Kantonsbahnhof halten am Bushof Ost viele Busse. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Dezember 2021) Ein Uristier begrüsst und verabschiedet die Nutzenden des Bahnhofs. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Dezember 2021) Von links: Roger Nager, Baudirektor; Peter Füglistaler, Direktor Bundeamt für Verkehr; Pascal Ziegler, Gemeindepräsident; Sylvia Läubli, Landratspräsidentin; Urban Camenzind, Landammann; Vincent Ducrot, CEO SBB. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Dezember 2021) Die SBB investierten 50 Millionen Franken in neue Gleisanlagen. Bild: Urs Flüeler / Keystone Zum neuen Bahnhof gehören auch zwei neue Bus-Höfe. Bild: Urs Flüeler / Keystone Der Urner Regierungsrat Urban Camenzind und SBB-Chef Vincent Ducrot spazieren durch die neue Unterführung. Bild: Urs Flüeler / Keystone Der junge Tiziano Russi sorgt mit seinem Akkordeon für Unterhaltung. Bild: Urs Flüeler / Keystone SBB-Chef Vincent Ducrot bei seiner Eröffnungsrede. Bild: Urs Flüeler / Keystone Der Urner Regierungsrat Urban Camenzind (links), SBB-Chef Vincent Ducrot und der Leiter Infrastuktur des SBB Peter Kummer (rechts) waren sichtlich zufrieden. Bild: Urs Flüeler / Keystone Die Ticketautomaten im Bahnhofgebäude von Altdorf. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Kritik gab es auch zum neuen Buskonzept.

Die Umstellung ist gross und für Einzelne passte es vorher besser. Ich bin aber überzeugt, dass nun mehr Personen von besseren Verbindungen profitieren. Der Tellbus wird für mehr Leute zugänglich gemacht. Die Flüeler verlieren womöglich etwas Zeit, aber auch sie haben gute Anschlüsse zum Kantonsbahnhof und es gibt neu einen Viertelstundentakt ins Aussendorf. Zudem wird das grosse Durcheinander im Dorf von Altdorf aufgelöst. Am Bahnhof Altdorf hat jeder seinen Veloständer oder Parkplatz.

Was war für Sie der Tiefpunkt des Jahres?

Man kann es einfach unter den Titel Corona stellen, mit allem, was damit zusammenhängt. Wie für die ganze Bevölkerung war es auch für uns mühsam und streng, sich ständig mit all den immer wieder ändernden Umständen zu befassen.

Wie hat sich Uri im zweiten Coronajahr geschlagen?

Die Schweiz und Uri finden einen Weg, der Freiheiten zulässt und der Gesundheit der einzelnen Personen Rechnung trägt. Das Spital macht einen sehr guten Job. Die Ungewissheit macht müde und schlägt aufs Gemüt. Mir fehlt nach wie vor der direkte Kontakt zu den Menschen. Es fehlt etwas, wenn man zum Beispiel an einer Sennenkilbi nicht zusammenkommen kann. Mir wird immer wieder bewusst, wie wichtig das für die Politik ist. Man hört nicht so direkt, wo es hapert. Der direkte Kontakt zur Bevölkerung kann mit Zoom oder Teams nicht ersetzt werden.

Eine Gruppe jedoch hat lautstark das Wort ergriffen: Was ging Ihnen bei der Coronademo auf dem Rathausplatz durch den Kopf?

Wir haben ein freiheitliches, gutes Staatswesen mit der Möglichkeit, uns zu äussern. Und dazu gehören auch Demonstrationen. Ich habe aber Mühe damit, dass es zum Schutz der anderen Menschen nötig ist, eine grosse Anzahl Polizisten aufzubieten. Das Verständnis für solche Veranstaltungen hält sich bei mir in Grenzen. Wichtig finde ich, dass die Massnahmengegner die 50’000 Unterschriften gesammelt haben, dass die politischen Diskussionen stattgefunden haben und dass wir als einziges Land auf der Welt zweimal über die Massnahmen abstimmen konnten. Das ist der richtige Weg. Einbringen soll man sich über die Institutionen, statt mit «Tryychlä» durchs Dorf zu marschieren.

Die Polizei vertreibt die Demonstranten. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Altdorf, 10. April 2021) Corona-Skeptiker vor dem Tell Denkmal in Altdorf. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Altdorf, 10. April 2021) Die Demonstranten tragen keine Masken. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Altdorf, 10. April 2021) Am Morgen war's noch ruhig, am Nachmittag nicht mehr. Bild: Philipp Wolf (Altdorf, 10. April 2021) Die Polizei versucht, die Demonstranten vom Platz wegzuweisen. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021) Die Polizei steht bereit. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021) Bereits vor der Mittagszeit wies die Urner Kantonspolizei mutmassliche Demonstranten vom Rathausplatz in Altdorf. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021) Die Demonstration ist im Vorfeld von der Urner Regierung nicht bewilligt worden. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021) Vor dem Mittag war es um das Telldenkmal noch ruhig. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021) Die Polizei kontrollierte alle Fahrgäste am Bahnhof Flüelen. Bild: Philipp Wolf (Flüelen, 10. April 2021) Das Ereignis weckte das Interesse der Medien. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021) Eine Person mit einer Armbrust mimte den Nationalhelden Wilhelm Tell. Bild: Philipp Wolf (Altdorf, 10. April 2021) Die Polizei fuhr mit schwerem Geschütz auf. Die Urner konnten auf Unterstützung anderer Kantone zählen. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021) Nebst den Demonstranten zog es auch viele Schaulustige ins Zentrum. Bild: Philipp Wolf (Altdorf, 10. April 2021) Die maskierten Demonstranten betrauerten die traumatisierten Kinder, dazu erklang Kirchenmusik. Bild: Philipp Wolf (Altdorf, 10. April 2021) Die Polizei beginnt, den innersten Kreis einzukesseln. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021) Der Kreis wird enger. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021) Rund herum stehen noch viele Personen. Neben Demonstranten wohl auch einige Schaulustige. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021) Die Polizei nimmt Personenkontrollen und auch Verzeigungen vor. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021) Es gab einen Tryychler-Zug. Bild: Philipp Wolf (Altdorf, 10. April 2021) Viele halten sich nicht an die Maskenpflicht. Bild: PD «Liebe, Freiheit, keine Diktatur» skandieren die Demonstranten. Bild: Philipp Wolf

2021 war auch ein Jahr des Hochwassers.

Es wurde viel in den Hochwasserschutz investiert. Mit den Ereignissen vom Oktober 2020 und in diesem Jahr haben sich diese Investitionen bereits amortisiert. Es wird wieder eine Zeit kommen, in der man nicht 100-prozentigen Schutz bieten kann. Die Gefahr besteht, dass man sich der Wichtigkeit dieser Schutzbauten nicht mehr bewusst ist.

Bild: Urs Flüeler / Keystone (Seedorf, 3. Oktober 2020) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Seedorf, 3. Oktober 2020) Bild: Valentin Luthiger Die Reuss tritt über die Ufer und überschwemmt die Autobahn A2. Bild: Valentin Luthiger Kurz vor der Mündung in den Urner See ist die Reuss über die Ufer getreten. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Seedorf, 3. Oktober 2020) Die Reuss bei Seedorf Bild: Urs Flüeler / Keystone (Seedorf, 3. Oktober 2020) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Seedorf, 3. Oktober 2020) Die Reuss bei der Mündung in den Urnersee Bild: Urs Flüeler / Keystone (Seedorf, 3. Oktober 2020) Viele Leute wollten sich die überschwemmte Autobahn und die Reuss ansehen. Die Reussbrücke in Seedorf wurde zum Treffpunkt der Bevölkerung. Bild: Florian Arnold (Seedorf, 3. Oktober 2020) Unterhalb der Autobahnauffahrt in Seedorf lief das Wasser über die Reuss in Richtung Naturschutzgebiet. Bild: Florian Arnold (Seedorf, 3. Oktober 2020) Die Reuss lief kontrolliert über. Ein Bild von der Autobahnauffahrt in Flüelen Richtung Seelisberg. Bild: Florian Arnold (Seedorf, 3. Oktober 2020) Kleinere Strassen sind wegen Hochwassergefahr nicht begehbar. Bild: Florian Arnold (Seedorf, 3. Oktober 2020) Das Geländer auf der Reussbrücke wurde entfernt, damit Baumstämme ungehindert die Reuss hinabfliessen können. Bild: Paul Gwerder (Attinghausen, 3. Oktober 2020) Die Autobahn A2 wurde in der Nacht auf Samstag vorsorglich gesperrt. Bild: Florian Arnold (Seedorf, 3. Oktober 2020) Die Autobahn A2 ist überflutet mit Wasser. Dies gehört zum Hochwasserschutzkonzept von Uri. Bild: Florian Arnold (Seedorf, 3. Oktober 2020) In Seedorf tritt die Reuss nach heftigen Regenfällen über die Ufer. Bild: Florian Arnold (Seedorf, 3. Oktober 2020) Die Reuss bringt am Samstagnachmittag viel Wasser. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Gurtnellen, 3. Oktober 2020) Die Reuss führt sehr viel Wasser. Bild: Florian Arnold (Seedorf, 3. Oktober 2020) Ein Feuerwehrmann im Gespräch mit einer Spaziergängerin. Bild: BRK News (Attinghausen, 3. Oktober) Die starken Regenfälle liessen den Pegel der Reuss ansteigen. Bild: BRK News (Attinghausen, 3. Oktober) Diverse Feuerwehren des Kantons Uri standen in der Nacht auf Freitag im Einsatz. Bild: BRK News (Attinghausen, 3. Oktober) Die Feuerwehr bereitet die kontrollierte Überflutung vor. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 3. Oktober 2020) Die Feuerwehr ist damit beschäftigt, Sturm- und Wasserschäden zu beheben und Sperren in Betrieb zu nehmen. Bild: BRK News (Attinghausen, 3. Oktober) Die Feuerwehr bereitet beim Interventionspunkt im Eyschachen in Altdorf die Barrikaden für die Kontrollierte Überflutung vor. Bild: Florian Arnold (Seedorf, 3. Oktober 2020) Kein Verkehr am Samstagmorgen: Die Autobahn A2 ist zwischen Erstfeld und Beckenried gesperrt. Bild: Webcam afbn.ch (Seelisberg, 3. Oktober 2020)

Sicherlich auch eine Aufgabe der Regierung. Sprechen wir über sie: Kritiker sagen, im Regierungsprogramm fehlten Visionen.

Ganz grosse Ideen sind gar nicht alle vier Jahre möglich. Und persönlich bin ich nicht der Visionär. Ich bin der Auffassung, dass man mit kleinen Schritten, die konsequent in dieselbe Richtung gehen, mehr bewirkt. Die Stossrichtung ist für die Regierung klar: Wir wollen eine wirtschaftliche Entwicklung in Andermatt wie im Talboden. Dazu braucht es die Gemeinden, die Unternehmer und die Bevölkerung, die das mittragen.

Verwaltet die Regierung mehr als sie regiert?

So habe ich das noch nie gehört. Ich würde es bestreiten. Wir sind an vielen Projekten, die noch viel Arbeit geben. Göschenen als Beispiel. Seit vielen Jahren arbeitet man an Lösungen. Am Schluss soll dort eine wichtige Verkehrsdrehscheibe entstehen. Daran konsequent zu arbeiten, nenne ich nicht verwalten. Dasselbe gilt für die Werkmatt beim Bahnhof Altdorf. Diese mit Einstellhallen für Lastwagen oder einem Werkhof zu überbauen wäre einfach. Für eine bessere Nutzung dieses Gebiets braucht es Geduld und Beharrlichkeit. Da muss man dran bleiben, um nicht beim ersten Gegenwind die jahrelangen Planungen bereits zu kippen. Zu visionieren, was in 15 Jahren sein könnte, ist einfacher, als das, was die Regierung jetzt macht: Wir setzen um. Für die West-Ost-Verbindung gab es schon vor 20 Jahren Testplanungen. Jetzt geht es ans Betonieren.

Die Initiative «Lex Kreisel Schächen» hätte diesen Baustart verzögern können, wurde nun aber zurückgezogen. Wie bewerten Sie diesen politischen Prozess im Nachhinein?

Was hier ablief, ist das System der Schweiz. Wir haben vielschichtige Rechtswege und demokratische Möglichkeiten, was es kompliziert und langwierig macht. Das muss man als Regierung durchstehen. Was auf der Gegnerseite passiert, kann und muss man nicht immer alles verstehen. Wenn die Abstimmung nicht in unserem Sinn verlaufen wäre, hätten wir ein politisches Problem gehabt. Von der rechtlichen Seite hätten wir trotzdem mit Bauen beginnen können, das aber zu erklären, wäre nicht ganz einfach gewesen. Somit war ich erleichtert, als die Initiative zurückgezogen wurde. Einen schalen Nachgeschmack hinterlässt bei mir, dass das Instrument der Initiative in diesem Fall beinahe missbräuchlich angewandt wurde. Faktisch war diese Initiative ein Rückkommen auf einen Entschluss, den das Volk gefällt hat, wenn auch knapp. Das ist staatspolitisch bedenklich.

Für Zündstoff sorgt auch Samih Sawiris’ jüngste Idee: Das Bootshafen-Projekt am Urnersee. Was überzeugt die Regierung daran?

Es ist schon lange ein Anliegen, den Urnersee touristisch attraktiver zu machen. Heute haben wir wenig Leistungserbringer. Das Bootshafen-Projekt kann den Tourismus im Urner Unterland vorantreiben, deshalb begleiten wir das positiv. Denn wir möchten unsere schöne Landschaft besser nutzen.

Naturschützer sagen, es verschandle eher die Landschaft.

Das wird die Diskussion sein, wenn die Pläne konkreter werden. Selbstverständlich müssen alle Bedingungen des Landschaftsschutzes oder die Lex Koller eingehalten werden. Dass Sawiris das kann, hat er in Andermatt bewiesen. Wieso sollte das nun anders sein? Wir brauchen mehr Arbeitsplätze und Perspektiven für unsere jungen Familien. Da ist das einer der Ansätze.

Ein paar offene Stellen haben dieses Jahr in Uri Schlagzeilen gemacht: Der Polizeikommandant geht, so auch die Kripochefin, der Kollegi-Rektor ging frühzeitig in den Ruhestand und der BWZ-Rektor blieb nur für ein kurzes Intermezzo. Hat Uri ein Kader-Problem?

Der Fachkräftemangel ist ein generelles Problem nicht nur des Kantons Uri. Davon sind auch Kaderstellen betroffen. In Uri kommt einfach dazu, dass wir ein kleiner Kanton sind. Jemand, der sich für die Rektorstelle interessiert, findet an einer grösseren Schule vielleicht mehr Erfüllung.

Ist Uri für Kaderleute also nur ein Durchlauferhitzer?

Es ist eine Zeiterscheinung, dass man nicht mehr 25 Jahre am selben Ort bleibt. Die Urner Polizei kann nie die vielfältigen Arbeitsplätze und Aufstiegsmöglichkeiten für Kader und Spezialisten anbieten wie die grossen Korps in Zürich, Genf oder Bern. Es ist aber nichts Falsches daran, wenn Uri das Sprungbrett für Karrieren in solchen Korps ist. Wenn jemand bei uns so gut wird, dass man ihn wo anders will, haben wir einen guten Job gemacht. Für mich macht es Sinn, junge Leute in unsere Teams zu nehmen. Und wenn man im Guten auseinander geht, kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Personen bei anderer Gelegenheit wieder zurück kommen.

Blicken wir noch in die Zukunft. Mit welchen grossen Herausforderungen rechnen Sie für 2022?

Eigentlich gibt es einiges zu feiern im kommenden Jahr. Das Spital und das UKB-Gebäude werden fertig gestellt. Damit wird der Schlusspunkt für eine 20- bis 25-jährige Arbeit gesetzt. Eine Herausforderung wird wie angetönt der Anschluss von Göschenen an den Verkehr. Es ist wichtig, dass wir eine Infrastruktur für die Zukunft schaffen. Das ist mir inhaltlich nahe. Wenn man die Urner Regierung anschaut, kommt man nicht um das Wort Corona herum. Die Herausforderung ist, in ein normales Leben zu kommen. Es muss ein fliessender Übergang stattfinden. Vielleicht finden wir eine neue Normalität, im Winter mit Masken herumzulaufen oder einander die Hand nicht mehr zu geben, auch wenn ich das nicht möchte. Aber wir müssen einen Weg finden. Es wird alle dazu brauchen. Ich hoffe, dass man sich wieder näherkommt.