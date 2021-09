Das neue Stadion des HCAP: Wenn Unmögliches möglich wird

Interview Wenn Unmögliches möglich wird: HCAP-Verwaltungsrat Heinz Haller sagt, warum die Leventiner ein neues Stadion schon fast aufgegeben hatten Die Leventina, eine Welt, wo es gar kein Eishockey geben kann. Und doch ist der HC Ambrì-Piotta ein Verein mit Ausstrahlung in die ganze Schweiz. Ruedi Wechsler 06.09.2021, 10.27 Uhr

Der HC Ambrì-Piotta steht vor einer hoffnungsvollen Zukunft. Der 66-jährige Kaufmann wurde vor 18 Monaten in den Verwaltungsrat gewählt und lebt seit acht Jahren in Andermatt. Er spricht von Menschen in einer engen Welt und dass er einen Neubau des Stadions noch vor fünf Jahren für unmöglich hielt.

Heinz Haller ist seit eineinhalb Jahren Verwaltungsrat beim HC Ambrì-Piotta. Bild: Ruedi Wechsler (Altdorf, 27. August 2021)

Heinz Haller, wie kamen Sie zu diesem Mandat beim HCAP?

Ich kenne Präsident Filippo Lombardi und Verwaltungsrat Hubi Christen aus Schattdorf schon länger. Die beiden haben mich überzeugt, dieses Amt zu übernehmen. Sportliche Erfahrung sammelte ich als CEO des Red-Bull-Sauber-Teams. Es ist mehr dem Zufall geschuldet, dass es nun der HCAP ist. Ich hatte vorher mit diesem Verein nichts am Hut.

Welche Bedingungen haben Sie in Ambrì vorgefunden?

Ein Verein für das Volk und ein Verein, der um jeden Cent kämpfen muss. Wir dürfen nicht vergessen, die Leventina ist entvölkert und zählt noch 15'000 Einwohner. Ein ehemaliger Leventiner Finanzchef erzählte mir mal von Menschen in einer engen Welt, die die Hoffnung auf einen Stadionneubau weitgehend verloren hätten. Doch das Unmögliche wurde möglich gemacht. Gerade in strukturschwachen Gebieten mit deindustrialisierten und entvölkerten Regionen sind solche Projekte sehr wichtig.

Was sind Ihre Aufgaben und Ziele?

Der HC Ambrì-Piotta ist nicht nur ein Klub im Tessin, sondern ein Verein mit Ausstrahlung in die ganze Schweiz und darüber hinaus ins nahe Ausland. Die treuen Anhänger sind der wichtigste Teil, was Ambrì so einzigartig macht. Wir sind nicht von einzelnen Mäzenen oder Sponsoren abhängig. Ich bin für den Eventbereich im und um das Stadion zuständig. Dazu gehört auch das künftige Flugplatzmanagement, das wir von der Gemeinde Quinto übernehmen möchten. Ich habe den Anspruch, den HCAP der Deutschschweiz näherzubringen. Wir wollen das Einzugsgebiet des Vereins mit neuen Partnern erweitern. Zudem müssen wir den Verein personell behutsam vergrössern.

Die neue Arena ist eine grosse finanzielle Belastung, aber gleichzeitig eine Riesenchance.

Das Stadion wird richtig gut und eines der schönsten und besten im Land. Ein Nachteil aber ist, dass man zum Beispiel nicht mit dem Lastwagen in das Stadion fahren kann. Denken wir nur an mögliche Konzerte oder andere Events. Das Projekt musste jedoch innerhalb eines engen finanziellen Rahmens realisiert werden. Der Vorverkauf läuft super. Wenn das so bleibt, wird der Verein bald auf finanziell gesunden Beinen stehen. Der operative Teil muss jetzt das nötige Geld liefern. Das gelingt nur, wenn die ganze Organisation und die Fans hinter uns stehen. Alle Altlasten konnten vor dem Umzug getilgt werden.

Steigt der Druck von Seiten Verwaltungsrat auf die Mannschaft und Angestellten?

Das ist bestimmt so. Man darf nicht vergessen, dass ein Sportklub, der finanziell auf eigenen Füssen stehen will, keine soziale Veranstaltung ist. Irgendwann melden sich die Aktionäre, wenn sie wieder Gelder einschiessen müssen. Der Druck lastet nicht nur auf den Angestellten, sondern auf der ganzen Organisation. In der heutigen Wirtschaft arbeiten viele Personen 150 Prozent, werden aber nur zu 100 Prozent entschädigt.

Ist das Stadion bereit für den Saisonstart?

Das Eis und die Garderoben sind bereit. Stand heute, wird am 11. September das erste Spiel ausgetragen. Es wird eine temporäre Angelegenheit mit einigen Hindernissen. Bis zum ersten Derby am 1. Oktober sollte Normalbetrieb herrschen. Zutritt ins Stadion haben nur Personen mit Zertifikat.

Was liegt in der Saison 2021/22 sportlich drin?

Sportlich müssen wir wieder Ambitionen haben. Der Trainerstaff um Luca Cereda und Sportchef Paolo Duca macht einen hervorragenden Job und der Jugendsektor ebenfalls. Wenn ich die Mannschaft beobachte, fällt mir auf, dass sie gut miteinander umgeht und den nötigen Biss an den Tag legt. Ich bin positiv gestimmt.

Der vorzeitige Abgang von Marco Müller wirft Fragen auf!

Es war ein Entscheid, der vom Sportchef und Trainerstaff getroffen wurde. Der Verwaltungsrat stützte den Entscheid einstimmig.