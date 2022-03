Altdorf: Starbugs Comedy tritt im Theater Uri auf

Interview «Wir brauchen für unsere Auftritte die Sprache nicht»: Starbugs Comedy tritt im Theater Uri auf Am 1. April kommt das Trio aus dem bernischen Seedorf erstmals nach Altdorf ins Theater Uri. Fäbu alias Fabian Berger sagt, wieso das so lange gedauert hat und welche Beziehungen die drei zu Uri haben. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 29.03.2022, 17.00 Uhr

Ein lustiges Trio (von links): Wassilis Reigel, Martin Burtscher und Fabian Berger. Bild: Rene Tanner / PD

Sie brauchen für ihre Auftritte keine Worte. Mit viel Musik, etlichen Geräuschen und überraschenden Effekten zündet das Trio dennoch auf der Bühne ein Feuerwerk an Gags. In mehr als 30 Ländern sind Starbugs Comedy schon aufgetreten. Die drei Berner haben in Tokio und New York das Publikum zum Lachen gebracht. In der Zentralschweiz sind sie aber noch wenig bekannt. Fabian «Fäbu» Berger hofft, dass sich das am 1. April (kein Aprilscherz) mit dem ersten Gastspiel in Uri ändert.

Fabian Berger, Sie kommen aus Seedorf im Kanton Bern. Da liegt es doch nahe, Seedorf in Uri zu besuchen. Wieso haben Sie erst jetzt Ihren ersten Auftritt in unserem Kanton?

Wir drei sind tatsächlich alle im bernischen Seedorf aufgewachsen. Damals vor rund 30 Jahren hat im lokalen Turnverein alles angefangen. Früher waren wir ab und zu in Seedorf im Kanton Uri im Trainingslager. Daher kennen wir Uri sehr gut. Jetzt kommen wir aber tatsächlich erstmals mit einem abendfüllenden Programm in den Kanton Uri. Wir sind heute zwischen 41 und 48 Jahre alt, aber wir machen immer noch viel Blödsinn auf der Bühne.

Haben Sie sich damals schon im Turnverein gesagt: So, jetzt packen wir es und machen Comedy?

Nein, das hat zuerst mit kurzen Comedynummern angefangen. Wir traten an Firmenanlässen oder sonstigen Festen auf. Irgendwann schafften wir es über die Schweizer Grenze hinaus und sind internationaler geworden. Geholfen hat uns dabei, dass wir nicht so viel Material brauchten und sehr mobil waren. Irgendwann wurden die Nummern immer länger und wir machten unsere eigene Show. Seit 2014 sind wir mit einem abendfüllenden Programm unterwegs.

Wurde Comedy damit für Sie auch zum Hauptbroterwerb?

Zu Beginn war es ein Hobby. Einer von uns hat studiert, ein anderer war Elektriker und ich arbeitete als Physiotherapeut. Weil die Sache aber immer grösser wurde, haben wir die Arbeitszeiten im Job reduziert. Vor allem mit den Anfragen aus dem Ausland kam für uns der Punkt, an dem wir sagen mussten, so jetzt können wir nicht mehr bis 17 Uhr arbeiten und anschliessend noch zu einem weit entfernten Auftritt fahren. Zum Glück hat dann der Wechsel ins Profilager von der ersten Sekunde an funktioniert. 2006 war das, seither sind wir zu 100 Prozent auf der Bühne.

Sie machen eine besondere Art von Comedy. Auf der Bühne sprecht ihr kaum ein Wort.

Starbugs Comedy ist tatsächlich eine einmalige Sache. Im Normalfall wird bei Comedyshows sehr viel gesprochen. Bei uns hat es ein paar Sätze drin, aber 95 Prozent des Abends sprechen wir nichts. Das hat sich über die vergangenen 20 Jahre bei uns einfach so ergeben. Zu Beginn waren die Leute noch skeptisch, doch am Ende der Shows waren sie jeweils überrascht. Wir brauchen für unsere Comedy die Sprache nicht.

Inzwischen ist die sprachlose Comedy Ihr Markenzeichen geworden.

Wir sind weltweit die einzige Comedygruppe, die das so macht. Wir waren überall unterwegs, von Japan bis Amerika, haben ganz Europa bereist und den afrikanischen Kontinent. Die paar Wörter, die wir sprechen, können wir da gut aufs jeweilige Auftrittsland anpassen. Aber man kann schon sagen: Dank Sprachlosigkeit sind wir international geworden.

Gibt es in den verschiedenen Ländern eigentlich Unterschiede, was die Leute lustig finden?

Es ist nicht so, dass das Publikum irgendwo etwas weniger lustig findet. Die Unterschiede sind eher kulturell bedingt. In Deutschland grölt das Publikum laut hinaus. In Japan hingegen ist die Kultur ganz anders, die haben das nicht so gelernt. Wir waren auch schon verunsichert und fragten uns, ob es dem Publikum wohl gefallen hat. Nach der Show im Gespräch zeigte es sich aber, dass es auch die Japanerinnen und Japaner lustig fanden, was wir gemacht haben. Ich glaube, dass wir mit unserer Art von Comedy die Menschen überall zum Lachen bringen können. Und zudem gibt es ja ganz viel Musik zu hören und unzählige Geräusche. Da ist für ein wahres Feuerwerk auf der Bühne gesorgt.

Ist es nicht viel schwieriger, die Menschen ohne Wort zum Lachen zu bringen? Einen Witz zu erzählen, wäre manchmal wohl einfacher?

Wenn wir reden würden, könnten wir ab und zu mit einem einzigen Satz die ganze Situation erklären. Das haben wir aber nie gemacht. Wir haben stets einen Weg ohne Sprache gefunden, dass es lustig wurde. Natürlich ist das zum Erarbeiten sehr aufwendig. Ich denke, für eine Minute Showzeit proben wir vielleicht fünf Stunden lang.

Auf der Bühne heben sie ab (von links): Wassilis Reigel, Martin Burtscher und Fabian Berger. Bild: Rene Tanner / PD

Für Ihre Show brauchen Sie ein perfektes Timing. Wie schaffen Sie das?

Bei uns geht es um Sekundenbruchteile. Passen eine Bewegung und das entsprechende Geräusch nur um eine halbe Sekunde nicht zusammen, dann funktioniert der Gag nicht. Wenn die Show läuft, dann ist zwei Stunden lang alles durchgeplant, da müssen wir haargenau wissen, was als Nächstes kommt. Nach jedem Auftritt aber sitzen wir zusammen und ändern Sachen ab. Manchmal ist es nur etwas Kleines, aber bei uns muss alles stimmen. Dafür braucht es ständiges Proben. Aber genau dieses Feilen am Detail ist es, was das Publikum bei uns so schätzt.

Nadja Sieger von Ursus und Nadeschkin führt bei Ihnen Regie. Wie wichtig ist sie für Starbugs Comedy?

Selber laufen wir Gefahr, manchmal etwas den Blick aufs Ganze zu verlieren. Daher ist Nadja Sieger für uns Gold wert, denn sie hat unsere ganze Show im Auge. Sie hat viel erlebt und bringt ein grosses Wissen mit. Für Comedians gibt es ja nicht eine spezifische Ausbildung. In den meisten Fällen beginnt es mit einem Hobby. Die Auftritte werden immer häufiger und die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer grösser. Wir haben zuerst auch keinen Druck gehabt, dieser entstand erst, als wir auf den grossen Bühnen standen mit unserem eigenen Programm. Da kamen die Leute nur noch wegen uns, zuvor traten wir in Mixshows mit vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern auf. Daher ist die Hilfe von Nadja Sieger als Regisseurin für uns auch so wichtig, denn sie achtet auf den roten Faden durch unser Programm.

Woher nehmen Sie all Ihre Gags?

Bis ein neues Programm steht, dauert es im Minimum zwei Jahre. Es ist ein langer Entstehungsprozess. Wenn wir uns das erste Mal treffen, sitzen wir vor einem leeren Stück Papier. Einer bringt eine Idee, wir probieren aus. Verwerfen dieses, machen jenes. Nicht jeder findet alles wichtig und richtig. Die Musik kommt dazu oder ein bestimmtes Geräusch. Wir proben eigentlich immer zu dritt. Wir brauchen einander gegenseitig. Es funktioniert nur im Dreierteam. Jeder übernimmt mal die Rolle der Muse, das heisst er inspiriert und spornt die anderen beiden zu kreativen Leistungen an. Was dabei herauskommt, zeigen wir nun endlich auch im Theater Uri in Altdorf.

Hinweis: Starbugs Comedy treten am Freitag, 1. April, um 20 Uhr mit ihrem Erfolgsprogramm «Jump!» im Theater Uri auf. Billette gibt es im Vorverkauf unter: www.starticket.ch.

