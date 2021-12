Wirtin von 2G-Beiz im impfkritischen Spiringen im Interview

Interview Wirtin von 2G-Beiz im impfkritischen Spiringen: «Ungeimpfte lassen sich auch nicht testen» Im Restaurant zur Alten Post in Spiringen haben nur noch Genesene und Geimpfte Zugang. Und das ausgerechnet im impfkritischen Schächental, wo das Covid-Gesetz zuletzt deutlich bachabgeschickt wurde. Die Wirtin erklärt, wieso sie sich für 2G entschieden hat. Carmen Epp 14.12.2021, 11.05 Uhr

Bea Odermatt, Wirtin der «Alten Post» in Spiringen. Bild: PD

Bea Odermatt, wieso haben Sie in der «Alten Post» die 2G-Regel eingeführt?

«Wir bieten traditionsgemäss jeweils am Freitagabend musikalische Unterhaltung mit einem Ländlertrio aus der Region an. Da mit der 3G-Regel die Gäste zum Tanzen eine Maske tragen mussten, wurde kaum mehr getanzt.»

Das wollten Sie ändern?

«Als der Bundesrat den Gastrobetrieben vorletzte Woche die Möglichkeit eingeräumt hat, bei einer Beschränkung auf 2G auf die Maskenpflicht zu verzichten, haben wir uns entschlossen, da mitzuziehen. So können sich unsere Gäste schon von Beginn an ohne Maske bewegen und so das Tanzen geniessen.»

Sie könnten die 2G-Regel also auch einfach auf den Freitag beschränken?

«Theoretisch ja. Aber das wollen wir nicht. Wir haben keine Lust, unsere Gäste an den anderen Tagen wieder auf die Maskenpflicht hinweisen zu müssen. Unsere Erfahrungen in anderen Restaurants haben gezeigt, wie schwierig dieser Wechsel ist. Ausserdem waren wir von Anfang an konsequent mit der Umsetzung der Massnahmen und haben keine Lust auf Bussen.»

Wie reagieren die Gäste auf die Umstellung auf 2G?

«Durchweg positiv. Schon im Vorfeld haben uns viele Gäste gesagt, wir sollen das so machen.»

Erstaunt Sie das nicht in einem offenbar recht impfskeptischen Umfeld? Immerhin wurde das Covid-Gesetz im Schächental Ende November mit fast 70 Prozent Nein-Anteil deutlich bachabgeschickt.

«Es gibt im Schächental viele Ungeimpfte, ja. Die sind in der Regel aber nicht nur gegen die Impfung, sondern lassen sich auch nicht testen, schon gar nicht nur zum Tanzen. Schon als wir noch die 3G-Regelung hatten, zeigte sich, dass ein verschwindend kleiner Prozentsatz der Gäste getestet war.»

Wie stark leidet Ihr Betrieb unter der Pandemie?

«Sehr stark. Da die allermeisten Generalversammlungen, Vereinsanlässe und Familienfeiern abgesagt oder verschoben wurden, steht unser Saal für 80 Personen mehrheitlich leer. Das führt zu Umsatzeinbussen von aktuell 50 Prozent. Von daher wäre für uns ein Lockdown besser, weil wir dann auch das Personal in Kurzarbeit schicken könnten. Doch solange das nicht eintritt, wollen wir immerhin den Geimpften und Genesenen, die uns treu geblieben sind, etwas Freiheit zurückgeben mit 2G – und so das momentan bestmögliche aus der Situation machen.»