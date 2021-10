200-jährige Kirche und 400 Jahre Eigenständigkeit: Isental feiert

Isenthal 400 Jahre Eigenständigkeit: Urner Bergdorf feiert grosses Jubiläum Vor 400 Jahren kurte Isenthal von Seedorf ab, vor 200 Jahren wurde die Kirche gebaut. Am Chilbi-Wochenende wird deshalb gefeiert mit Uraufführung, Ausstellung zu 90 Bergheimen und einer Buch-Vernissage. 07.10.2021, 08.00 Uhr

«Es ist ein besonderes Ereignis, wenn im gleichen Jahr gleich zwei Jahrhundertjubiläen stattfinden», freut sich Monika Walker, Präsidentin des Kirchenrats. So wird zum einen die Kirche 200-jährig und seit 400 Jahren die eigenständige Pfarrei in Isenthal gefeiert. Den Startschuss gaben Einwohner- und Kirchgemeinde. Sie stimmten dem Kredit «Jubiläumsjahr und Dorfbuch» einstimmig zu.

Auch die Einweihung der neoklassizistischen Kirche St.Theodul vor 200 Jahren wird am Chilbi-Wochenende gefeiert. Bild: Hans Stadler

An der Chilbi vom 15. bis 17. Oktober wird die Publikation der Öffentlichkeit übergeben. Ein Erinnerungswerk, denn 1621 erreichte das Tal die kirchliche Unabhängigkeit. Es löste sich von Seedorf, stieg zur Pfarrei auf. Damit verbunden war eine grössere politische Selbstständigkeit. Auch das Jahr 1821 war ein Meilenstein. Die Talleute bauten ihr heutiges Gotteshaus und weihten die schöne, neoklassizistische Kirche St.Theodul im Dorfeingang ein.

Uraufführung mit Jodelchor- und Blasmusik

Mit drei Jubiläumsgeschenken feiern Einwohner und Gäste die festliche Kirchweih – mit einer Uraufführung, einer Buchvernissage und einer Ausstellung. Während des Chilbi-Gottesdienstes am Sonntag wird die Festkantate «Isithal» uraufgeführt. Initiant ist Josef Gasser. Er komponierte eine kleine musikalische Geschichte, die von rund 40 Mitwirkenden aus dem Isenthal gespielt und gesungen wird. «Die Musik und der Gesang hat einen engen Bezug zu unserem Tal, zu unseren Alpen und Traditionen», erklärt der langjährige Dirigent und Volksmusikant. Auch die 200-jährige Kirche und das musikalische Schaffen sind Themen. In der Kirche wirken vier Interpretengruppen zusammen: Die Blasmusik, der Jodelchor, das Alphornquartett und die Orgel. «Sie spielen und singen abwechselnd einzeln und im frohen Zusammenspiel», so Gasser.

Damit der Jubiläumsgottesdienst durchgeführt werden kann, müssen jedoch die aktuellen Corona-Schutzmassnahmen eingehalten werden. Das heisst, das Einhalten der 3-G-Regel mit Zertifikat. Die Messe wird aber auch in die nebenan liegende Schreinerei-Halle übertragen, bei beschränkter Platzzahl, mit Maske und gesetzlichem Abstand.

Wie erlebte Isenthal die Franzosenzeit?

Nach der Kirche findet für die Öffentlichkeit im Schulhausareal ein Festapéro mit Festansprachen und Auftritten des Jodelchörli und der Musikgesellschaft Isenthal statt. Nach Begrüssungsworten des Kirch- und Gemeinderats erläutert Autor und Historiker Hans Stadler in kurzen Zügen die Hauptlinien des ersten Dorfbuchs «Isenthal – Geschichte und Gegenwart». Dieses wird von der Kirch- und Einwohnergemeinde herausgegeben. Es behandelt Landschaft und Lebensraum, umfasst die Epochen der Frühgeschichte, des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Anhand von Quellen werden die Besiedlung, Bevölkerungsentwicklung und das Gemeinwesen dargestellt, auch Themen wie Kirche und Liturgie, Wirtschaft und Gesellschaft. Wie erlebte Isenthal die Franzosenzeit und Helvetik? Was geschah in der Krise danach, bis 1900?

Isenthal in den 80er-Jahren. Im Spätherbst legt sich der Schatten des mächtigen Horns über das Dorf. Bild: Josef Schuler

Im 20. Jahrhundert dann der Aufbruch. Man investierte kontinuierlich ins Strassen-, Strom- und Nachrichtenwesen. Dies brachte Erleichterung, doch das Leben im Tal blieb entbehrungsreich. Man orientierte sich am Glauben, an gewachsenen Traditionen, die bis heute Veränderungsprozesse in der Gemeinde, Schule, Pfarrei, auch in der Landwirtschaft, im Gewerbe und in Dienstleistungsbetrieben beeinflussen. Aufgezeigt wird der soziale und kulturelle Wandel. Zum Schluss wagt der Autor einen übergeordneten Blick. Das Buch ist reich illustriert, hat 280 gut lesbare Seiten, mit einzelnen Beiträgen von Pascal Stadler, Bernhard Walker und Josef Schuler.

Schon über 200 Exemplare von «Häimä» verkauft



Ergänzt wird die Buchneuerscheinung durch eine grosse Ausstellung in der Turnhalle und im Gemeindesaal. Die Kulturkommission zeigt «Häimä», eine Ausstellung zu gut 90 Bergheimet im Tal. «Diese sahen letztes Jahr coronabedingt nur wenige», begründet Peter Gasser die Verschiebung. «Sie passt aber ausgezeichnet zum Buch», zeigt sich der Präsident der Kulturkommission überzeugt. «Man erhält auf Plakaten und mit Kurzvideos einen tiefen Einblick in die traditionsreichen Generationenbetriebe, die bis heute die Besiedlung und eine artenreiche Kulturlandschaft sicherstellen.» Wer waren Eigentümer damals, wer bewirtschaftet heute? Was bedeuten ihre «Heimetli» den Menschen im Urner Seitental? Dokumentiert ist die Ausstellung in zwei Broschüren. «Das Interesse daran war enorm», freut sich Gasser. «Schon über 200 Exemplare ‹Häimä› sind verkauft. Mit Buch und Broschüren kann man zu Hause in aller Ruhe der besonderen Geschichte dieses Bergtals nachspüren.» (pd/RIN)

Das detaillierte Jubiläums-Chilbi-Programm und weitere Informationen zu Ausstellungen findet sich unter: www.isenthal.ch.