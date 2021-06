Unfall auf der Isenthalerstrasse

Isenthal Autolenkerin kracht in Strassengeländer – niemand verletzt Auf der Isenthalerstrasse ereignete sich am Sonntag ein Selbstunfall. Der Sachschaden beträgt rund 13'000 Franken. 21.06.2021, 13.21 Uhr

Das Auto kollidierte in einer Rechtskurve mit dem Geländer. Bild: PD

(pd/RIN) In Isenthal kam es am Sonntag, 20. Juni, zu einem Selbstunfall. Kurz nach 10.30 Uhr fuhr die Lenkerin eines Personenwagens mit Graubündner Kontrollschildern auf der Isenthalerstrasse bergwärts. Im Bereich Birchi kam sie in einer Rechtskurve zu weit nach rechts und kollidierte in der Folge mit dem Strassengeländer, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt.